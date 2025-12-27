Perú

Las mascotas también se visten de gala para recibir el Año Nuevo 2026: Conoce los precios y tendencias en el Centro de Lima

Desde vestidos elegantes hasta overoles temáticos en el Centro de Lima, los hijos de cuatro patas protagonizan las celebraciones de fin de año

La tradición de usar ropa amarilla para la buena suerte en Año Nuevo ahora también incluye a las mascotas. Vendedores del centro de Lima ofrecen una amplia gama de prendas para recibir el nuevo año.

El conteo regresivo para recibir el Año Nuevo 2026 no solo moviliza a miles de personas en busca de cábalas y ropa amarilla. Ahora, las mascotas han pasado a ser protagonistas centrales de la cena familiar. En el corazón del Cercado de Lima, la tendencia de vestir a los amigos de cuatro patas con trajes de gala se ha disparado, convirtiendo las calles en una pasarela canina llena de brillo y color.

Un gran movimiento comercial se vive en el jirón Ayacucho, punto neurálgico para quienes buscan que sus perros y gatos luzcan impecables durante la última noche del 2025. La oferta es variada y se adapta a todos los bolsillos

¿Cuánto cuesta vestir a tu mascota?

Según los comerciantes de la zona, la demanda se ha concentrado en piezas de moda canina que reflejen la importancia de la celebración. Por un lado, la ropa de gala, que incluye vestidos pomposos para “hembritas” y overoles elegantes para “machitos”, son los artículos más solicitados, según comerciantes consultados por Exitosa.

¿Cuánto cuesta vestir a tu mascota?
La variada oferta de ropa canina y felina abarca desde los animales más pequeños hasta razas de gran tamaño en el Centro de Lima.

Los precios para estos modelos arrancan en 18 soles para la talla cero y el costo se incrementa en cinco soles por cada talla adicional, pudiendo llegar hasta la talla seis.

Para quienes buscan algo más sencillo y cómodo, las prendas básicas como los politos amarillos o modelos simples se encuentran desde los 10 soles en la talla más pequeña, con un incremento por talla conforme el animal sea más grande.

“Las prendas más caras, desde la talla cero hasta la talla seis, sube 5 soles por talla. Para las vestimentas con montos más cómodos el incremento es 3 soles por medida”, detalló una vendedora al medio citado.

Las prendas básicas para mascotas
Las prendas básicas para mascotas están disponibles desde 10 soles, adaptándose a distintos presupuestos y necesidades.

Desde trajes a disfraces de Pokemon

Una de las curiosidades de esta temporada es la compra de trajes temáticos con un enfoque utilitario. Muchos dueños están optando por disfraces de personajes populares, como Pikachu, el enigmático perosnaje de Pokemon. Estos trajes, además de ser usados para las fotos de Año Nuevo, son adquiridos para funcionar posteriormente como pijamas abrigadoras para el descanso diario de los animales. Esto permite que la inversión de los propietarios sea útil más allá de la medianoche de la celebración.

La oferta en el Centro de Lima es amplia y cubre desde los animales más pequeños hasta razas de gran tamaño, asegurando que ningún miembro de la familia se quede fuera del brindis de bienvenida al 2026. Los comerciantes indican que la afluencia de público ha sido constante, ya que el vestuario de las mascotas se ha vuelto una compra tan esencial como el de los mismos dueños durante estas fechas.

Recomendaciones para los dueños

Recomendaciones para los dueños
El vestuario de mascotas se incorpora como gasto esencial en Año Nuevo, con afluencia constante de público en el mercado limeño.

A pesar de la popularidad de estas prendas, es necesario observar pautas de bienestar para evitar inconvenientes con los animales. Se debe verificar que la ropa no obstruya la movilidad natural de las patas ni ajuste demasiado la zona del cuello.

Los materiales deben ser lo suficientemente ligeros para evitar irritaciones en la piel o un aumento excesivo de la temperatura corporal de la mascota mientras permanece vestida.

