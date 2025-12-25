Navidad y Año Nuevo en Lima: cenas gourmet, fiestas exclusivas y rituales de bienestar en Miraflores

Una mesa elegantemente decorada luce una variedad de platos tradicionales navideños, destacando un gratinado de papas acompañado de ejotes, panes, salsa de arándanos y un pavo asado al fondo. Elementos decorativos como piñas, velas encendidas y servilletas a cuadros realzan el ambiente acogedor y festivo de la celebración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en Lima tendrán propuestas renovadas en el complejo que integran Hotel Real InterContinental Lima Miraflores y Hotel Indigo Lima Miraflores, que lanzan una programación festiva dirigida a quienes buscan experiencias de alta gastronomía, entretenimiento y servicios personalizados durante el fin de año. Bajo la dirección del chef ejecutivo Julio Ferradas, ambos hoteles ofrecen alternativas que van desde cenas tradicionales y buffets temáticos, hasta fiestas y rituales de bienestar, con la meta declarada de convertir al complejo en el punto de encuentro predilecto para reunir familias, amigos y grupos de todo perfil en las fechas más emblemáticas del calendario.

Dentro de las novedades, la temporada de fin de año culmina con la posibilidad de ampliar la celebración hasta el amanecer, al reservar paquetes de habitación que incluyen el acceso a las fiestas de Año Nuevo. Quienes eligen esta opción disfrutan del descanso en las habitaciones del Hotel Real InterContinental Lima Miraflores y aseguran “comodidad, estilo y la certeza de que todo está resuelto”, destacaron desde la organización. Esta propuesta se complementa con un enfoque integral, que abarca desde la recepción del nuevo año con cenas y fiestas, hasta el desayuno y almuerzo del día siguiente, orientado a transformar la bienvenida al 2026 en un recuerdo completo.

Una bandeja de papas asadas, decoradas con rodajas de ajo, perejil y ramas de romero fresco, se presenta como entrada principal en una mesa decorada para la cena de Navidad. Al fondo, la luz de las velas y adornos festivos contribuyen a un ambiente cálido y elegante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oferta para Navidad arranca con el Tea Time Navideño en el restaurante The Market, ubicado en el tercer piso y con vistas panorámicas al mar. Esta experiencia, disponible entre el 17 de noviembre de 2025 y el 10 de enero de 2026, propone una selección de bocaditos calientes, estación de carving, pizzas artesanales, dulces navideños y bebidas calientes a S/ 89 por persona. Los niños entre ocho y diez años cuentan con tarifa reducida al 50%. La Gran Cena de Nochebuena se celebrará el 24 de diciembre de 19:00 a 00:00 y está valorizada en S/ 219 por persona, con un buffet gourmet que incluye estaciones en vivo de carnes asadas y aves, guarniciones tradicionales, mesa de postres y una copa de espumante, además de bebida sin alcohol.

La programación navideña también contempla un Almuerzo buffet el 25 de diciembre, disponible de 12:30 a 16:00, por S/ 199 por persona, e incluye una estación ilimitada de mimosas. Para quienes optan por una celebración privada, el complejo ha desarrollado la opción Cena de Navidad To Go: una propuesta para diez personas que integra pavo al horno, jamón glaseado, arroz árabe, ensaladas, puré de manzana, carrot cake y una botella de espumante por S/ 879. Cada alternativa ha sido diseñada para “celebrar estas fiestas de Navidad y fin de año con productos de calidad”, según destacaron desde la dirección.

Una mesa elegantemente decorada con motivos navideños exhibe una cena festiva tradicional, con pavo asado, puré de papas, panecillos, vegetales, pastel de frutas y galletas decoradas. El ambiente cálido y acogedor, acompañado de un árbol de Navidad iluminado, resalta el espíritu de unión y celebración característico de estas fechas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Año nuevo

Con la llegada del Año Nuevo 2026, la programación se expande a seis propuestas diferenciadas que buscan adaptarse a distintos estilos, desde galas clásicas hasta fiestas lounge contemporáneas. El Presence Spa, dentro del complejo, ofrece tres experiencias de bienestar para despedir el año en calma, desde S/ 300, en un entorno dedicado al descanso y la desconexión. Para quienes prefieren la tradición, la Fiesta y cena de Año Nuevo en el Salón Real incluye buffet desde las 20:00 hasta la medianoche, copa de espumante, uvas, cotillón, orquesta en vivo y DJ hasta las 02:00, por S/ 529 por persona. La opción de open bar requiere S/ 99 adicionales, mientras que la reserva de mesa privada suma S/ 100.

El formato más contemporáneo toma lugar en NAU Lounge, el rooftop del complejo con vistas al mar, donde la Fiesta y Cóctel de Año Nuevo se desarrollará de 22:00 a 02:00, con bocaditos fríos, calientes, mesa de quesos y jamones, cotillón, copa de espumante y DJ residente, por S/ 329 por persona. El acceso es exclusivo para adultos, con código de vestimenta cóctel, y también se ofrece la alternativa de open bar por S/ 99 extra.

Un elegante centro de mesa navideño compuesto por velas encendidas, piñas, ramas de pino y detalles de bayas rojas adorna una mesa preparada para la cena, creando un ambiente cálido y festivo. La decoración resalta la tradición y el espíritu de las celebraciones de fin de año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al comenzar el año, el Desayuno Buffet de Año Nuevo en The Market estará disponible el 1 de enero de 06:30 a 11:00 por S/ 119 por persona, incluyendo frutas, panes, quesos, embutidos, platos calientes, dulces y estaciones en vivo, además de jugos y bebidas calientes. Destaca el descuento del 50% para niños de cinco a once años, mientras que los menores de cinco ingresan sin costo. El Almuerzo Buffet Festivo en The Market, también el 1 de enero, de 12:30 a 16:00, ofrece buffet completo, estación ilimitada de Spritz y música en vivo por S/ 199 por persona, manteniendo la misma política de descuento para niños.

El complejo, que cuenta con once salones de eventos, cinco restaurantes y un spa, aspira a consolidarse como una referencia en la ciudad para quienes eligen distintas maneras de celebrar. “Aquí, la noche del 31 se vive con experiencias que se sienten, en la iluminación, en la música, en los brindis, en el maridaje y en esa energía colectiva que solo aparece cuando el reloj se acerca a la medianoche”, destacaron desde el equipo de Hotel Real InterContinental - Indigo Lima Miraflores.