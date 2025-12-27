Feriado de Año Nuevo impulsará fuerte aumento de viajes al sur de Lima

Distritos con alta oferta de entretenimiento nocturno, como Miraflores y Barranco, tendrán alta afluencia de visitantes durante el Año Nuevo. Foto: Fidel Sánchez

La movilidad en Lima registrará un incremento significativo entre el 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero debido a los desplazamientos vinculados a las celebraciones de Año Nuevo. Las proyecciones del sector anticipan un mayor flujo de viajes hacia destinos fuera de la capital y hacia distritos con alta concentración de actividades nocturnas.

Desde el mediodía del 31 de diciembre, los desplazamientos comenzarán a incrementarse de manera sostenida, modificando el patrón habitual de circulación en la ciudad. A diferencia de jornadas previas, enfocadas principalmente en compras, ese día el principal flujo se dirigirá fuera de Lima y hacia zonas de entretenimiento.

Playas del sur lideran el crecimiento de la demanda

Los viajes hacia las playas del sur concentrarán el mayor aumento de demanda durante la tarde del 31 de diciembre. Según data de Cabify Perú, los desplazamientos hacia balnearios ubicados entre Punta Hermosa y Asia crecerían más de 250% en comparación con un día estándar.

Este incremento refleja una mayor salida de personas desde distintos puntos de Lima hacia estos destinos, lo que marcará una diferencia frente al comportamiento de la movilidad observado en días anteriores al feriado.

Distritos con oferta nocturna concentran viajes en la noche

Durante las primeras horas de la noche del 31 de diciembre, la demanda de viajes hacia distritos con oferta de entretenimiento, como Miraflores, Barranco y San Juan de Lurigancho, aumentaría cerca de 80%. Este comportamiento estaría asociado a la asistencia a fiestas y eventos nocturnos.

Durante la noche del 31 de diciembre, los viajes hacia distritos con mayor oferta de entretenimiento crecerían cerca de 80%, especialmente en zonas como Miraflores, Barranco y SJL. Foto: Civiatis

Estos desplazamientos se concentrarán en un tramo horario específico previo a la medianoche, elevando el flujo hacia estas zonas frente a un día regular.

Picos de movilidad en la madrugada del 1 de enero

Tras la medianoche, la movilidad se mantendría elevada durante la madrugada del 1 de enero. En ese periodo, los distritos con mayor actividad nocturna podrían registrar picos de demanda de hasta 150%, principalmente por los viajes de retorno a los domicilios.

De acuerdo con la perspectiva del sector, el aumento de viajes en ese tramo horario está vinculado a la necesidad de contar con servicios que ofrezcan trazabilidad y estándares de seguridad durante el desplazamiento.

¿Qué destinos turísticos destacados hay en el sur del Perú?

El sur del Perú concentra una de las ofertas turísticas más variadas del país, con sitios que combinan historia ancestral, paisajes naturales imponentes y tradiciones vivas. Entre ellos destaca Machu Picchu, la ciudadela inca enclavada en las montañas de la región de Cusco, considerada Patrimonio de la Humanidad y una de las nuevas maravillas del mundo. Esta antigua construcción de piedra realizada por los incas atrae a más de 1,5 millones de visitantes anualmente, que llegan para recorrer sus templos, terrazas y plazas en un entorno rodeado de montañas verdes.

No lejos de allí, el Valle Sagrado de los Incas ofrece un recorrido por comunidades, mercados tradicionales y restos arqueológicos que reflejan la ingeniería y la espiritualidad de esa civilización, con pueblos como Ollantaytambo o Pisac como ejemplos representativos. En la región de Arequipa, la llamada “Ciudad Blanca” brinda un centro histórico con arquitectura colonial de sillar blanco y actúa como punto de partida para explorar el Cañón del Colca, un desfiladero profundo donde es habitual observar al majestuoso cóndor andino en vuelo y donde hay aguas termales y sitios arqueológicos diseminados por el valle.

Después de la medianoche, el desplazamiento de personas seguiría siendo alto durante la madrugada del 1 de enero. Foto: iStock

La cuenca del Lago Titicaca, en Puno, invita a conocer una de las masas de agua navegables más altas del mundo y las islas flotantes de totora habitadas por comunidades que mantienen costumbres ancestrales. Más hacia la costa, las Líneas de Nazca ofrecen misteriosos geoglifos visibles desde el aire, cuya antigüedad y significado siguen despertando curiosidad entre viajeros y estudiosos.