Boom perruno: los perros de Perú ya pesan más en la bolsa de compras que nunca, según Worldpanel by Numerator

Las bodegas mantienen el liderazgo con el 36% del valor en el mercado de consumo masivo peruano, seguidas por supermercados y discounters.

El consumo en los hogares peruanos ha mantenido un avance sostenido durante los primeros nueve meses del año, aunque el ritmo de crecimiento se ha moderado en comparación con el periodo anterior.

Los resultados recopilados por Worldpanel by Numerator en su informe más reciente reflejan que el sector de bienes de consumo masivo, conocido como FMCG (siglas en inglés para fast-moving consumer goods), registró un crecimiento acumulado de 2,2% en volumen y 5,3% en valor hasta septiembre, pese al impacto del menor ritmo en el consumo debido a la ausencia de retiros extraordinarios de fondos que impulsaron las compras el año pasado.

El mercado peruano de consumo masivo consolida cambios en hábitos de compra

El informe destaca que todas las categorías analizadas aportan positivamente al crecimiento total. No solamente los productos básicos de alimentación y bebidas contribuyeron, también los segmentos de pet food y cuidado del hogar exhibieron un incremento en el volumen de ventas, consolidando así su relevancia en el gasto familiar.

Aunque el reporte muestra una evolución positiva a lo largo de los trimestres, existe una desaceleración en la velocidad de consumo, atribuible a la menor disponibilidad de recursos extraordinarios en comparación con un año atrás.

¿El crecimiento en volumen y valor de consumo masivo se desacelera?

Una tendencia que resalta en los hábitos de compra del consumidor peruano corresponde a la frecuencia y ticket promedio. La cantidad de visitas a establecimientos comerciales experimentó una ligera variación, moviéndose en el rango de 19 a 22 veces por periodo.

En tanto, el monto gastado por cada visita ha sufrido ajustes alineados con la necesidad de optimizar el presupuesto. El análisis detalla que esta dinámica responde, en parte, a una mayor predilección por empaques de menor tamaño, impulsados por la búsqueda de control sobre el desembolso inmediato.

Los hogares peruanos utilizan un promedio de ocho canales distintos para abastecerse, combinando compras grandes y de proximidad según sus necesidades.

Los canales de abastecimiento se diversifican en el mercado de consumo masivo en Perú

La diversificación de los canales de compra es otro factor relevante. El comprador peruano frecuenta en promedio ocho canales distintos para abastecer su hogar, de los cuales dos se utilizan para grandes compras (despensa) y seis para compras de proximidad o emergencias.

Entre las opciones de abastecimiento, las bodegas, mercados, supermercados y discounters se posicionan como los actores de mayor aporte al crecimiento sectorial. De acuerdo con la medición de Worldpanel by Numerator, las bodegas lideran con un peso del 36% en valor, los supermercados alcanzan el 12%, y los discounters, que se enfocan en ofrecer productos a precios bajos, representan ya el 4% del gasto.

Un mayor número de visitas a puntos de venta en Perú

El informe subraya que, ante el aumento de alternativas, las empresas de consumo masivo optan por una estrategia de surtido diferenciado en los distintos puntos de venta para minimizar la canibalización entre formatos. Esto significa que una misma marca ajusta su portafolio y presentación de productos según el tipo de canal, apostando por productos exclusivos o variedades adaptadas a las preferencias y necesidades detectadas en cada entorno.

Un dato destacado por es que “la estrategia es estar presente con el surtido diferenciado para reducir la canibalización”, lo que revela la adaptación de las marcas ante el cambio en los patrones de consumo y la fragmentación del mercado.

La venta de empaques pequeños aumenta, según Worldpanel by Numerator

En términos de formatos de empaque, continúa la preferencia hacia presentaciones pequeñas y medianas, que explican la mayor parte del rendimiento positivo en el sector. El aporte en valor de los formatos pequeños, por ejemplo, mostró una diferencia de 2,7% respecto al año previo, reflejando la tendencia de compra fraccionada por parte de los hogares.

La evolución de los canales comerciales refleja transformaciones importantes en la penetración de opciones tanto tradicionales como modernas. Si bien las bodegas y mercados mantienen altos niveles de penetración, con indicadores de 83% y 78% respectivamente, se observa una despriorización de canales secundarios tradicionales, donde los discounters han capturado hasta 12 puntos porcentuales adicionales de penetración.

Las presentaciones pequeñas y medianas de productos lideran la preferencia de los consumidores peruanos en bienes de consumo masivo, impulsando la diversificación de hábitos de compra.

El comercio electrónico avanza lentamente en el mercado peruano

El reporte también señala el incipiente desarrollo del e-commerce en Perú, especialmente en las regiones norte y centro, aunque todavía representa una pequeña fracción del mercado total de FMCG. No obstante, el crecimiento reciente de esta modalidad sugiere un potencial considerable a mediano plazo, influenciado tanto por factores demográficos como socioeconómicos.

El desglose por estratos sociales de la encuestadora muestra cifras de penetración del 62% en los niveles NSE A/B y del 40% en el nivel C, lo que evidencia un avance paulatino de la digitalización en las compras del hogar.

La capital peruana concentra la mayor cuota de valor en bienes de consumo masivo

Respecto a la geografía del consumo, el estudio registra que Lima alcanza una cuota de valor del 53% en FMCG, mientras que otras regiones importantes, como Norte, Centro, Sur y Oriente, presentan cuotas de 16%, 15%, 10% y 5% respectivamente.

Esta segmentación de Worldpanel by Numerator ilustra la concentración del consumo en la capital y los desafíos existentes para extender el crecimiento de los canales modernos y digitales fuera de este núcleo.