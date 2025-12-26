Perú

Incendio en Miraflores: densa nube de humo genera alarma y moviliza varias unidades de bomberos

La emergencia fue reportada en la tarde de este viernes en una concurrida calle miraflorina, donde la presencia de bomberos y el cierre parcial de la vía generaron expectativa entre transeúntes y vecinos

Bomberos controlan un incendio en una vivienda de Miraflores. Fuente: Facebook Flash SJL

Un incendio se desató esta tarde en la calle 2 de Mayo, en el distrito de Miraflores, y actualmente es atendido por nueve unidades del Cuerpo General de Bomberos.

El siniestro fue reportado el 26 de diciembre de 2025, a las 13:23, y fue clasificado como incendio de estructuras. Para controlar la emergencia, se desplegaron dos máquinas contra incendio (M28-1 y M11-1), dos cisternas (CIS-IV y CIST-11), una ambulancia (AMB-202), dos unidades médicas (MED11-3 y MED-16) y dos unidades de rescate (RES-28 y RES-100).

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, puede observarse una densa nube de humo saliendo desde uno de los edificios afectados en la zona. Además, la dirección donde se reportó el siniestro, 2 de Mayo N.º 533, coincide con la ubicación de una tienda de bicicletas, según la información disponible en Google Maps.

Las autoridades continúan en el lugar para verificar la magnitud de los daños y descartar la presencia de heridos, mientras los vecinos permanecen atentos al desarrollo de la emergencia.

Nueve unidades de bomberos permanecen en la calle 2 de Mayo, en Miraflores, trabajando para controlar el incendio. Fuente: Alejandro Delgado Tong (Infobae)

Incendio afecta tienda de bicicletas y accesorios en Miraflores

El incendio se desató mientras la tienda de bicicletas y accesorios atendía al público, en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades. La gran cantidad de material altamente inflamable presente en el establecimiento favoreció que las llamas se propagaran con rapidez y consumieran los distintos ambientes del local.

De acuerdo con información de RPP, dos personas fueron atendidas por inhalación de humo, pero se encuentran fuera de peligro. Pese a la labor de los bomberos, los daños materiales son importantes y afectan tanto la infraestructura como la mercadería del negocio.

Nueve unidades de bomberos intervienen
Nueve unidades de bomberos intervienen en una vivienda de la calle 2 de Mayo. Foto: Alejandro Delgado Tong (Infobae Perú)

Incendios y emergencias durante las celebraciones de Navidad en Lima

Durante las últimas horas, en medio de las celebraciones de Navidad, se han registrado numerosos incendios y accidentes en el Perú, especialmente en Lima. Entre la tarde del 24 y la madrugada del 25 de diciembre, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atendió más de 60 incendios urbanos en distintos distritos, como San Juan de Lurigancho, Rímac, San Martín de Porres, El Agustino, Ventanilla, Callao, La Molina y Villa María del Triunfo. Aproximadamente el 80% de estos siniestros estuvo relacionado con la manipulación de fuegos artificiales.

Uno de los casos más graves ocurrió la tarde del 25 de diciembre en la cuadra 11 de la avenida Francisco Pizarro, Rímac, donde un incendio de gran magnitud afectó un almacén de cueros y se extendió a edificios aledaños, movilizando a más de 16 unidades de bomberos y obligando a la evacuación de al menos 13 familias. El humo y las partículas contaminantes generadas por el siniestro han afectado la calidad del aire en varios distritos de Lima Norte.

Vecinos y autoridades advierten sobre
Vecinos y autoridades advierten sobre la proliferación de almacenes informales en el distrito tras la reubicación de comercios desde el centro de Lima. - Andina

Además, se reportaron incidentes provocados de manera intencional, como el incendio de un vehículo de alta gama y una vivienda en Flor de Amancaes, Rímac, con el presunto responsable detenido por las autoridades. Frente a la persistencia de estos eventos, las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre en las zonas más afectadas y mantenerse atentos a las indicaciones oficiales.

¿Qué hacer ante un incendio?

Ante la ocurrencia de un incendio, el Cuerpo General de Bomberos del Perú recomienda mantener la calma y evitar el pánico, ya que correr o gritar puede dificultar la evacuación y aumentar el riesgo de accidentes. Si el lugar cuenta con un sistema de alarma contra incendios, es fundamental activarlo de inmediato para alertar a todas las personas presentes.

Se debe llamar al número de emergencia 116 y proporcionar la dirección exacta junto con detalles del siniestro. La evacuación debe realizarse utilizando las rutas de escape establecidas, sin emplear ascensores, y dirigiéndose al punto de reunión previamente determinado.

El alcalde del Rímac aseguró
El alcalde del Rímac aseguró que el edificio incendiado no tenía autorización para operar como almacén, pese a que almacenaba materiales inflamables. - Andina

Si el fuego es pequeño y la persona tiene conocimiento sobre el uso de extintores, puede intentar sofocarlo. Si no es posible, lo más seguro es evacuar de inmediato. En caso de quedar atrapado, se aconseja cerrar las puertas para contener el humo y las llamas, colocar trapos húmedos en las rendijas y solicitar ayuda desde una ventana.

Al salir, es importante no regresar al edificio hasta que las autoridades indiquen que es seguro hacerlo. Para más información sobre medidas de prevención y recomendaciones en caso de incendios, se puede consultar la página web del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI): https://www.indeci.gob.pe/

Números de emergencia ante un incendio

Ante un incendio, las autoridades recuerdan a la ciudadanía que puede comunicarse de inmediato con los siguientes servicios de emergencia:

  • Bomberos: 116
  • Policía Nacional del Perú (PNP): 105
  • SAMU (emergencias médicas): 106
  • EsSalud: 117
  • Central de Emergencias PNP (desde celular, en algunas zonas): 911

