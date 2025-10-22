Perú

Universidad San Marcos envía carta notarial a congresista Jorge Montoya por vincularla con Sendero Luminoso

El congresista de Honor y Democracia no presentó pruebas que sustenten su afirmación. La universidad exige una rectificación inmediata y advierte daño a su imagen institucional

Por Olenka Pizarro

San Marcos rechaza declaraciones de Jorge Montoya.
San Marcos rechaza declaraciones de Jorge Montoya. Composición Infobae Perú

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) rechazó categóricamente las declaraciones del congresista Jorge Montoya Manrique, quien afirmó falsamente que “Sendero Luminoso está presente en las universidades” y mencionó expresamente a San Marcos, el pasado 21 de octubre.

A través de una carta notarial, la casa de estudios calificó sus expresiones como “ofensivas” e “infundadas”, por carecer de sustento probatorio y afectar la imagen institucional de la universidad, “comprometida con la educación pública, la democracia y la libertad de pensamiento”.

“El conjunto de la comunidad universitaria no tolera la violencia ni los extremismos, por lo que se solicita que se rectifique públicamente y evite declaraciones que menoscaban el prestigio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”, señala el documento firmado por el apoderado judicial de la institución, Abelardo Rojas Palomino.

Carta notarial de San Marcos
Carta notarial de San Marcos al congresista Jorge Montoya. Foto: UNMSM

Las declaraciones de Montoya

En declaraciones a la prensa, el congresista Montoya, integrante del partido Honor y Democracia, declaró: “Sendero Luminoso está presente en las universidades, vayan a San Marcos y vean cómo amenazan a los profesores para que se plieguen a su lado”. Sin embargo, no presentó ninguna prueba que respalde sus palabras.

La universidad enfatizó que tales afirmaciones “generalizan y estigmatizan” a su comunidad, integrada por miles de estudiantes, docentes y trabajadores. “San Marcos es una institución con 473 años de historia, donde se han formado las figuras más destacadas del país, comprometida con la formación de profesionales íntegros”, recordó la misiva.

El congresista de Renovación Popular
El congresista de Renovación Popular no está de acuerdo con la declaratoria de emergencia impuesta por Dina Boluarte. Foto: Congreso

“Es parte de una campaña de desprestigio”

El decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, Marcel Velázquez, consideró que las declaraciones de Montoya se suman a una “campaña sistemática de estigmatización” contra San Marcos, alimentada —dijo— por prejuicios y desinformación.

“Estas afirmaciones se basan en información falsa y estigmatizaciones. Debemos condenarlas y exigir una rectificación, porque afectan el prestigio de una universidad que vive del debate académico y no de la violencia”, señaló en Exitosa Noticias.

Velázquez recordó que incluso el video que motivó los comentarios del congresista pertenece a otra universidad, no a San Marcos. “En San Marcos no hay estudiantes que amenacen a sus profesores. Somos una comunidad que crea, debate y enseña todos los días”, subrayó.

San Marcos
San Marcos

Una reiterada estigmatización contra la universidad pública

Las declaraciones de Montoya se suman a otras emitidas días atrás por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien sin pruebas afirmó que los “manifestantes más violentos” durante las protestas donde fue asesinado el joven Eduardo Ruiz Sanz eran de San Marcos.

Ante la indignación generada, docentes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política emitieron un pronunciamiento rechazando los “calumniosos y difamantes calificativos” vertidos por el ministro.

Posteriormente, Tiburcio se disculpó públicamente y reconoció su error. “Le expreso a sus autoridades y a toda la comunidad universitaria mis disculpas. Son momentos del calor, ustedes han visto el dolor que estábamos pasando”, declaró en RPP.

Ministro del Interior pide perdón a San Marcos por llamarlos violentos: “Soy un ser humano que comete errores” - RPP

Montoya respalda expresiones de Rospigliosi

En medio de este contexto, Montoya también respaldó al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien días antes afirmó falsamente que el músico Eduardo Ruiz —asesinado durante la Marcha Nacional— se hacía llamar “terruco”.

“Respaldo cualquier calificativo que demuestre que se está haciendo lo que dice el calificativo”, señaló Montoya, evitando rechazar la polémica declaración de su colega.

Fuente: Canal N

San Marcos pide respeto y responsabilidad política

La universidad reafirmó su compromiso con la libertad de pensamiento y la formación de profesionales que contribuyen al desarrollo del país. Además, exigió responsabilidad a las autoridades políticas antes de emitir declaraciones que estigmaticen a la educación pública.

“San Marcos ha sido y seguirá siendo un espacio de pensamiento crítico, diálogo y democracia. Por eso exigimos respeto a la verdad y al prestigio de la universidad más representativa del país”, concluye el pronunciamiento.

