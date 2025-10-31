Perú

Carlos Espá afirmó que caravanas llegaron a Lima, desde provincia, para “generar desorden” en protestas con Dina Boluarte

El precandidato presidencial de Sícreo, aseveró que durante estas manifestaciones la firmeza “estuvo bien aplicada”, pero reconoció que en casos particulares “las investigaciones continuan”

Guardar
Carlos Espá se pronunció sobre
Carlos Espá se pronunció sobre las protestas contra Dina Boluarte .Foto: La Republica / Instagram

El precandidato presidencial de Sícreo, Carlos Espá, se pronunció sobre las protestas contra Dina Boluarte a fines del 2022 e inicios del 2023. En diálogo con Edición Especial, aseguró que “desde las provincias llegaban caravanas de personas que venían a generar a Lima”. “Eso se podía haber prevenido muy fácilmente porque las cámaras de televisión lo estaban mostrando”, añadió.

Como se recuerda, más de 40 personas fueron asesinadas en Lima, Arequipa, Puno y Ayacucho durante protestas sociales contra la presidente de ese entonces, Dina Boluarte. Es en este contexto que organizaciones sociales denunciaron represión policial contra la ciudadanía, y hasta el momento se sigue investigando el caso.

“Por supuesto que estoy de acuerdo en que la democracia tiene que defenderse y que tiene que defenderse de manera firme. En algunos casos eh esa firmeza estuvo bien aplicada, en otros casos particulares las investigaciones continúan”, añadió.

Manifestantes antigubernamentales intentan eludir a
Manifestantes antigubernamentales intentan eludir a la policía antidisturbios que les bloquea el paso en la plaza San Martín durante una protesta contra las políticas económicas y sociales de la presidenta Dina Boluarte en Lima, Perú, el sábado 20 de septiembre de 2025. (Foto AP/Martín Mejía)

En otro momento, en referencia a Alfonso López Chau, acotó que “existe una persona que en ese momento era rector de una universidad”, que ahora “pretende ser candidato a la presidencia de la República”. “Estaba fomentando ese tipo de manifestaciones y les estaba abriendo las puertas de la universidad, que no es su propiedad privada, como diría la canción, que es una universidad del Estado”, subrayó.

Las protestas contra Dina Boluarte

La presidencia de Dina Boluarte fue rechazada ampliamente en su inicio. El 9 de enero de 2023, Juliaca, en Puno, se convirtió en escenario de una de las jornadas más violentas durante estas manifestaciones. Esa fecha, 17 civiles murieron y decenas resultaron heridos durante la represión policial y militar. Entre los afectados hubo menores de 16 y 17 años.

El actual mandatario José Jerí fue una figura clave en la estrategia orientada a proteger a Dina Boluarte frente a las investigaciones sobre las muertes en protestas. Precisamente, él fue el autor de un informe que evitó la comparecencia de la entonces presidenta ante la justicia ordinaria y el Parlamento.

El informe, presentado por la comisión liderada por Jerí, concluyó que la exjefa de Estado no debía responder políticamente por las decisiones tomadas en el marco de las manifestaciones. Este documento recomendó concentrar las investigaciones en funcionarios de menor rango, desligando a la mandataria de cualquier responsabilidad directa o indirecta en los hechos violentos que marcaron el periodo de crisis social.

Diversos miembros del Poder Legislativo respaldaron la propuesta, argumentando que las acciones de la presidenta fueron consecuencia de las circunstancias excepcionales enfrentadas por el Estado. Bajo esta premisa, rechazaron que existieran elementos suficientes para procesarla.

Carlos Espá postulará a la
Carlos Espá postulará a la presidencia del Perú. Foto: facebook

Las propuestas de Carlos Espá

El precandidato de Sícreo propone eliminar el financiamiento público de los partidos políticos, una medida que se implementó para que estas organizaciones no recurran a economía ilícita para llevar a cabo sus campañas.

En diálogo con Latina, mencionó que “los partidos políticos cobran cupo” y que de llegar a la presidencia, designaría un “zar anticorrupción’, como lo fue la excongresista Carolina Lizarraga, bajo la gestión de Alan García.

Temas Relacionados

Carlos EspáPartido SícreoElecciones 2026Dnia BoluarteProtestas socialesperu-politicaElecciones Perú 2026

Más Noticias

Expertos alertan riesgos estructurales en Machu Picchu: plantean intervención integral en la colina del Intihuatana

El Ministerio de Cultura, a través de la DDC de Cusco, reunió a arqueólogos, ingenieros, investigadores especializados y arquitectos con el objetivo de recoger propuestas técnicas que solucionen la inestabilidad del recinto

Expertos alertan riesgos estructurales en

Rodrigo González asegura que Ethel Pozo será la única que dejará América Hoy: “el público lo celebra”

‘Peluchín’ reveló que la hija de Gisela Valcárcel sería la única conductora que dejará el magazine, en medio de tensiones internas y negociaciones clave, una salida que, según dijo, será bien recibida por la audiencia

Rodrigo González asegura que Ethel

Lince activa el Plan Navidad Segura 2025 y refuerza operativos durante las fiestas de fin de año: Novedades de la estrategia planteada

La Municipalidad de Lince coordina acciones con la PNP y refuerza la seguridad en puntos estratégicos durante fin de año, con patrullajes mixtos, vigilancia y operativos contra la venta de pirotécnicos

Lince activa el Plan Navidad

Roberto Mosquera cuestiona la llegada de entrenadores extranjeros a Liga 1: “Acá vienen a hacer sus pininos”

El experimentado técnico peruano, de 69 años, ha mostrado su insatisfacción por los constantes movimientos de colegas foráneos en el Perú. “Nunca han dirigido en Primera”, reclamó

Roberto Mosquera cuestiona la llegada

PJ archiva nueva investigación contra José Domingo Pérez: fiscal era acusado de presunto enriquecimiento ilícito

Fiscalía solicitó el sobreseimiento tras la ausencia de pruebas y resultados de los peritajes contables, los cuales descartaron la existencia de un incremento patrimonial injustificado

PJ archiva nueva investigación contra
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ archiva nueva investigación contra

PJ archiva nueva investigación contra José Domingo Pérez: fiscal era acusado de presunto enriquecimiento ilícito

PJ admite apelación de Martín Vizcarra a sentencia de 14 años de prisión, pero también las de Astaldi y la Procuraduría, ¿qué piden?

Ciro Castillo apeló allanamiento y detención preliminar: abogado asegura que no hay peligro de fuga

Perú no espera un desborde migratorio en la frontera con Chile, luego de la victoria de José Antonio Kast

Tren Lima–Chosica: Renzo Reggiardo responde a críticas sobre vagones que fueron remolcados en su primer recorrido sin pasajeros

ENTRETENIMIENTO

Rodrigo González asegura que Ethel

Rodrigo González asegura que Ethel Pozo será la única que dejará América Hoy: “el público lo celebra”

Gisela Valcárcel suspende fiesta de fin de año tras decisión de su equipo de ‘América Hoy’ de quedarse en América TV

Laura Spoya revela motivos del registro de “La Manada”: “No iba a dejar que el pelado siniestro se quede con el nombre”

Conciertos Perú 2026: estos son los shows que habrá en todo el año

Navidad 2025 en Lima: agenda navideña con espectáculos, ballet, musicales y más opciones para toda la familia

DEPORTES

Sandra Ostos cambia el chip

Sandra Ostos cambia el chip y apunta al clásico con Universitario: “La temporada sigue, no hemos dejado de entrenar”

Roberto Mosquera cuestiona la llegada de entrenadores extranjeros a Liga 1: “Acá vienen a hacer sus pininos”

Facundo Morando resaltó la actuación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025: “Muchos no ganan ni un set”

Ignacio Buse enciende las alarmas por una lesión que pone en duda su presencia en la clasificación del Australian Open 2026

Pablo Guede marca su hoja de trabajo en presentación con Alianza Lima: “Soy un entrenador que pone las cosas muy claras; no me caso con nadie”