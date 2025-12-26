Redoble policial en la embajada de México: qué evalúa la PNP en el caso Betssy Chávez

El incremento de la seguridad en la embajada de México en Noche Buena no fue una decisión improvisada. Según explicó el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, el refuerzo respondió a un redoble general de los servicios policiales dispuesto a nivel nacional, en el marco del estado de emergencia que atraviesa el país y que ya ingresó a su tercer mes consecutivo. Ese mismo día, desde las siete de la noche hasta la medianoche, la PNP desplegó operativos simultáneos de control territorial tanto en Lima y el Callao como en otras regiones.

Dentro de esa verificación integral de los servicios policiales, uno de los puntos evaluados fue la residencia del embajador de México, donde permanece Betssy Chávez. Arriola precisó que la Policía revisó no solo ese punto específico, sino otros servicios considerados sensibles, con el objetivo de cerrar cualquier escenario que pudiera generar riesgos operativos. El refuerzo coincidió, además, con fechas de alta concentración de personas por las celebraciones de fin de año, lo que obliga a la institución a extremar sus protocolos de seguridad.

Panorama en la embajada de México tras sentencia contra Betssy Chávez

Cuántos policías vigilan la embajada y cómo se reforzó el resguardo

Consultado sobre las cifras concretas, el comandante general indicó que, de manera regular, los servicios policiales suelen contar con un promedio de 36 efectivos, distribuidos entre distintas unidades y puntos estratégicos. En el caso específico de la embajada de México, Arriola aclaró que existe “un número considerable” de agentes desplegados, que bordea al menos los 25 policías en los exteriores.

A ese contingente se suman otros efectivos ubicados en zonas estratégicas vinculadas a las posibles rutas o escenarios que la Policía evalúa permanentemente. El objetivo, según remarcó, es cerrar cualquier eventualidad relacionada con una posible fuga. En ese sentido, el dispositivo no se limita a un solo punto fijo, sino que forma parte de un esquema más amplio de vigilancia y control.

Violencia imparable: asesinato en la cuadra 9 de Brasil ocurre a dos cuadras del presidente Jerí. Infobae Perú / Captura: X

Arriola enfatizó que este tipo de despliegues no se anuncia con detalle por razones operativas, pero sí dejó en claro que la Policía actúa bajo criterios técnicos y preventivos, especialmente cuando se trata de personas que se encuentran bajo una condición especial, como es el caso de una asilada política.

Informaciones reservadas y verificación permanente

Uno de los aspectos centrales que motivó el refuerzo de la seguridad es la existencia de informaciones que la Policía recibe de manera constante. El comandante general fue enfático al señalar que ninguna información es descartada de plano. Todas son verificadas, incluso aquellas que no llegan a confirmarse plenamente. “Siempre hay informaciones”, sostuvo, precisando que su contenido es de carácter reservado.

Ante la consulta directa sobre si existió algún plan o intención concreta de fuga durante las celebraciones navideñas, Arriola reiteró que la Policía cumple su trabajo “normal y rutinario”, basado en la verificación permanente de alertas. En ese marco, explicó que la institución no puede revelar detalles, pero sí aseguró que se actúa de manera conveniente frente a cualquier indicio.

Embajada de México. Foto: captura Canal N

Vehículos diplomáticos

Arriola también explicó cuáles son los escenarios que la Policía considera al evaluar una eventual fuga. Uno de ellos es la posibilidad de que se intente burlar la seguridad aprovechando los privilegios de la inmunidad diplomática. En ese contexto, mencionó que una salida podría darse mediante un vehículo con ese estatus, seguido de un trasbordo en algún punto.

El comandante general recordó que, de acuerdo con los tratados internacionales, la Policía no puede intervenir vehículos diplomáticos ni ingresar a inmuebles donde funcionan embajadas o residencias de embajadores. Estos privilegios se extienden también a los automóviles, que no pueden ser detenidos ni revisados por efectivos policiales.

General Arriola llegó de madrugada a la Embajada de México para vigilar a Betssy Chávez. (Video: Exitosa)

No obstante, precisó que existen excepciones extremas vinculadas a la protección de la vida o la salud, como accidentes, incendios u otras situaciones de urgencia. Fuera de esos casos, los tratados prevalecen. Justamente por esas limitaciones legales, la Policía adopta medidas estrictas de vigilancia externa y control estratégico, orientadas a anticiparse a cualquier intento de evasión sin vulnerar el marco jurídico internacional.