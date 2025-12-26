Perú

Redoble policial en la embajada de México: qué evalúa la PNP en el caso Betssy Chávez

La exministra de Pedro Castillo permanece escondida en la Embajada de México a la espera del salvoconducto del gobierno peruano

Guardar

El incremento de la seguridad en la embajada de México en Noche Buena no fue una decisión improvisada. Según explicó el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, el refuerzo respondió a un redoble general de los servicios policiales dispuesto a nivel nacional, en el marco del estado de emergencia que atraviesa el país y que ya ingresó a su tercer mes consecutivo. Ese mismo día, desde las siete de la noche hasta la medianoche, la PNP desplegó operativos simultáneos de control territorial tanto en Lima y el Callao como en otras regiones.

Dentro de esa verificación integral de los servicios policiales, uno de los puntos evaluados fue la residencia del embajador de México, donde permanece Betssy Chávez. Arriola precisó que la Policía revisó no solo ese punto específico, sino otros servicios considerados sensibles, con el objetivo de cerrar cualquier escenario que pudiera generar riesgos operativos. El refuerzo coincidió, además, con fechas de alta concentración de personas por las celebraciones de fin de año, lo que obliga a la institución a extremar sus protocolos de seguridad.

Panorama en la embajada de
Panorama en la embajada de México tras sentencia contra Betssy Chávez

Cuántos policías vigilan la embajada y cómo se reforzó el resguardo

Consultado sobre las cifras concretas, el comandante general indicó que, de manera regular, los servicios policiales suelen contar con un promedio de 36 efectivos, distribuidos entre distintas unidades y puntos estratégicos. En el caso específico de la embajada de México, Arriola aclaró que existe “un número considerable” de agentes desplegados, que bordea al menos los 25 policías en los exteriores.

A ese contingente se suman otros efectivos ubicados en zonas estratégicas vinculadas a las posibles rutas o escenarios que la Policía evalúa permanentemente. El objetivo, según remarcó, es cerrar cualquier eventualidad relacionada con una posible fuga. En ese sentido, el dispositivo no se limita a un solo punto fijo, sino que forma parte de un esquema más amplio de vigilancia y control.

Violencia imparable: asesinato en la
Violencia imparable: asesinato en la cuadra 9 de Brasil ocurre a dos cuadras del presidente Jerí. Infobae Perú / Captura: X

Arriola enfatizó que este tipo de despliegues no se anuncia con detalle por razones operativas, pero sí dejó en claro que la Policía actúa bajo criterios técnicos y preventivos, especialmente cuando se trata de personas que se encuentran bajo una condición especial, como es el caso de una asilada política.

Informaciones reservadas y verificación permanente

Uno de los aspectos centrales que motivó el refuerzo de la seguridad es la existencia de informaciones que la Policía recibe de manera constante. El comandante general fue enfático al señalar que ninguna información es descartada de plano. Todas son verificadas, incluso aquellas que no llegan a confirmarse plenamente. “Siempre hay informaciones”, sostuvo, precisando que su contenido es de carácter reservado.

Ante la consulta directa sobre si existió algún plan o intención concreta de fuga durante las celebraciones navideñas, Arriola reiteró que la Policía cumple su trabajo “normal y rutinario”, basado en la verificación permanente de alertas. En ese marco, explicó que la institución no puede revelar detalles, pero sí aseguró que se actúa de manera conveniente frente a cualquier indicio.

Embajada de México. Foto: captura
Embajada de México. Foto: captura Canal N

Vehículos diplomáticos

Arriola también explicó cuáles son los escenarios que la Policía considera al evaluar una eventual fuga. Uno de ellos es la posibilidad de que se intente burlar la seguridad aprovechando los privilegios de la inmunidad diplomática. En ese contexto, mencionó que una salida podría darse mediante un vehículo con ese estatus, seguido de un trasbordo en algún punto.

El comandante general recordó que, de acuerdo con los tratados internacionales, la Policía no puede intervenir vehículos diplomáticos ni ingresar a inmuebles donde funcionan embajadas o residencias de embajadores. Estos privilegios se extienden también a los automóviles, que no pueden ser detenidos ni revisados por efectivos policiales.

General Arriola llegó de madrugada a la Embajada de México para vigilar a Betssy Chávez. (Video: Exitosa)

No obstante, precisó que existen excepciones extremas vinculadas a la protección de la vida o la salud, como accidentes, incendios u otras situaciones de urgencia. Fuera de esos casos, los tratados prevalecen. Justamente por esas limitaciones legales, la Policía adopta medidas estrictas de vigilancia externa y control estratégico, orientadas a anticiparse a cualquier intento de evasión sin vulnerar el marco jurídico internacional.

Temas Relacionados

Betssy ChávezEmbajada de MéxicoPNPÓscar Arriolaperu-politica

Más Noticias

Melgar denunció que la FPF no le paga desde el 2023 por los derechos de TV: “Somos el único club que deben”

Ricardo Bettocchi , administrador ‘rojinegro’, reveló que la Federación que preside Agustín Lozano no se hace cargo de deuda que tiene hace dos años: “No hemos recibido ningún pago”

Melgar denunció que la FPF

Jefferson Farfán, Pedro Gallese, Edison Flores y otros futbolistas desearon buenos deseos por Navidad 2025

El mundo del fútbol peruano celebró a lo grande la Noche Buena y lo mostraron a través de sus redes sociales. La ‘Foquita’, el ‘Pulpo’, Alex Valera entre otros enviaron mensajes a sus seguidores

Jefferson Farfán, Pedro Gallese, Edison

Madre pasó Navidad sin su hija: Menor de 13 años lleva desaparecida más de una semana en Carabayllo

La madre hizo un llamado urgente a la Policía para que intensifique las labores de búsqueda para ubicar a su hija Derlín Aracely Cano Arias

Madre pasó Navidad sin su

Los peruanos buscarán laptops con más memoria RAM en 2026, pero se enfrentarán a crisis tecnológica

Las tendencias en laptops de los peruanos chocarán con la actual crisis de memoria RAM, ¿de qué se trata?

Los peruanos buscarán laptops con

JEE excluye a candidato de Ahora Nación que fue condenado por corrupción pese a que cumplió su pena

Se trata de Andrés Aquilino Asin Meléndez, quien fue condenado por peculado en 2015 a 4 años de prisión suspendida. Partido apela decisión y afirma que no se cumplen las condiciones para que se rechace su candidatura

JEE excluye a candidato de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JEE excluye a candidato de

JEE excluye a candidato de Ahora Nación que fue condenado por corrupción pese a que cumplió su pena

Solo cuatro mujeres lideran fórmulas presidenciales entre 36 candidaturas inscritas ante el JNE

JNE ratifica que Acción Popular no participará en las Elecciones 2026 por fraude en internas

Rafael López Aliaga sigue en carrera: JNE rechaza pedido para anular primarias de Renovación Popular

Comisión Permanente debatirá informe que podría inhabilitar a Mirtha Vásquez por 10 años

ENTRETENIMIENTO

Karla Tarazona y Christian Domínguez

Karla Tarazona y Christian Domínguez podrían despedirse de ‘Todo se filtra’ y ser reemplazados por novela hindú

Mario Irivarren se sincera sobre su relación con la familia de Onelia Molina: “Mi suegro nunca va a dejar de tener el ojo encima”

Arlette Rujel, exMiss Grand Perú 2024, espera su primer bebé: “Contando los días para conocerte”

Stranger Things 5: expectativa y reacciones de los fanáticos peruanos ante el final de la serie en Netflix

¿Cinescape se muda a YouTube? El emotivo video de Bruno Pinasco ilusiona a sus seguidores

DEPORTES

Jefferson Farfán, Pedro Gallese, Edison

Jefferson Farfán, Pedro Gallese, Edison Flores y otros futbolistas desearon buenos deseos por Navidad 2025

Alianza Lima oficializó préstamo de delantero tras llegada de Federico Girotti: “Que esta etapa sume experiencia y crecimiento”

Presidente de Club 2 de Mayo lanzó advertencia a Alianza Lima por duelo de Copa Libertadores 2026: “Iremos dos veces a Lima”

Federico Girotti fichó por Alianza Lima: el cuantioso monto que pagaron los ‘blanquiazules’ por el 50% de su pase

César Vallejo envuelto en polémica: SUNAT reporta más de 100 mil soles en deudas