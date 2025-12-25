Perú

General Arriola refuerza vigilancia de la Embajada de México para evitar un posible escape de Betssy Chávez

El número de agentes de la PNP a las afueras de la sede diplomática mexicana se ha triplicado en solo unos días, según el general PNP Óscar Arriola

General Arriola llegó de madrugada a la Embajada de México para vigilar a Betssy Chávez. (Video: Exitosa)

Un operativo policial extraordinario se mantiene en los alrededores de la Embajada de México en San Isidro con el objetivo de impedir que Betssy Chávez, exministra del gobierno de Pedro Castillo y ahora asilada en esa sede diplomática, escape durante las celebraciones de Navidad.

El operativo, iniciado durante la madrugada del 25 de diciembre, fue supervisado por el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, quien destacó que la presencia policial se ha incrementado significativamente en los últimos días.

En conversación con Exitosa, Arriola sostuvo que el número de agentes se ha duplicado e incluso triplicado, asegurando una vigilancia constante en todos los accesos a la residencia diplomática. El general advirtió sobre el riesgo de descuidos propiciados por las festividades.

“Es muy probable que podrían aprovechar lo que alguien podría pensar: descuido por la fecha, por el relevo, disminución del personal o que se retire parte del personal. Nada de eso, por el contrario. Hay un gran contingente policial”, aseguró.

General Óscar Arriola llegó a la Embajada de México la madrugada de Navidad para vigilar a Betssy Chávez. (Foto: Composición - Infobae)

El refuerzo responde a la condena reciente impuesta a Chávez de 11 años, cinco meses y 15 días de prisión por conspiración para la rebelión, delito vinculado con el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La sentencia del Poder Judicial incluye una orden de captura nacional e internacional. No obstante, la policía está limitada por el asilo diplomático, ya que la exministra permanece bajo protección del gobierno mexicano.

La postura del Gobierno: no habrá irrupción en la embajada mexicana

Pese al nuevo mandato judicial y al incremento del resguardo policial, el Gobierno peruano descartó de manera categórica la posibilidad de ingresar por la fuerza a la embajada de México para detener a Chávez. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, aclaró que el Ejecutivo actuará solo bajo el marco del derecho internacional.

“El Perú es respetuoso del derecho internacional y no es capaz de ejercer violencia contra ningún país (…) mucho menos quebrar las leyes internacionales con respecto a la inmunidad de las sedes diplomáticas, eso sí está descartado”, declaró Álvarez a Canal N. Sus declaraciones se dieron un día antes de la orden de prisión preventiva, pero la posición oficial no ha variado.

Canciller planteó cambios para asilo político ante la OEA

Debido a la intención del Gobierno de detener a Betssy Chávez, aún no existe una posición oficial sobre el otorgamiento del salvoconducto para que pueda viajar a México. Sin embargo, como parte de su estrategia, el canciller Hugo de Zela viajó a Washington para debatir los alcances de la figura del asilo diplomático, pues argumenta un mal uso de este recurso.

El internacionalista Óscar Vidarte evaluó en X la jornada como un revés para la diplomacia peruana: “En el Consejo Permanente de la OEA, la propuesta peruana solo recibió el apoyo de Ecuador e indirecto de Paraguay. Argentina, Estados Unidos y Panamá no se la jugaron por el Perú. México, Brasil, Colombia y Uruguay fueron críticos de la posición peruana, defendieron el asilo. Perú muy solo”.

El especialista subrayó que, pese a los esfuerzos de desligar la propuesta del caso Betssy Chávez, “se cuestionó mucho que se pidan revisiones al asilo sobre la base de cuestiones coyunturales y el desconocimiento del Derecho Internacional”. Destacó el argumento de Perú sobre el contexto distinto a décadas pasadas, donde predominan regímenes autoritarios, pero reconoció que el debate evidenció la vigencia e importancia del asilo ante la “gran debilidad democrática” en la región.

