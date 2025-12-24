Betssy Chávez renuncia al partido Todo con el Pueblo, vinculado a Pedro Castillo: “Coherencia y valores democráticos”

Betssy Chávez anuncia su renuncia a Todo con el Pueblo por “coherencia política”. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

La condenada por el fallido golpe de Estado, Betssy Chávez presentó su renuncia formal e irrevocable al partido político Todo con el Pueblo, organización vinculada al expresidente Pedro Castillo. La decisión fue comunicada mediante una carta fechada el 24 de diciembre de 2025, documento que fue difundido públicamente por su abogado, Raúl Noblecilla, a través de redes sociales.

En la misiva, Chávez señala que su salida de la agrupación política responde a razones personales y políticas. “Por medio de la presente comunico de manera formal e irrevocable mi decisión de renunciar a mi militancia”, se lee en el documento, en el que también enfatiza que su decisión está vinculada a una “lectura política responsable y a la coherencia con mis principios y valores democráticos”.

La exprimera ministra peruana Betssy Chávez llega para ser juzgada por los cargos de rebelión y conspiración contra el Estado en una base policial en las afueras de Lima, Perú, el martes 18 de marzo de 2025. (AP Foto/Martín Mejía)

Renuncia irrevocable

La exjefa del Gabinete Ministerial precisa en su carta que la renuncia no obedece a conflictos internos específicos, sino a una evaluación personal de su trayectoria política y del contexto nacional.

La comunicación, dirigida al comité del partido Todo con el Pueblo, no detalla si Chávez continuará vinculada a alguna otra organización política de manera formal. Sin embargo, el documento deja constancia de que la decisión es definitiva y que no contempla una reconsideración posterior.

Referencias políticas

Tras la difusión de la carta, el abogado Raúl Noblecilla publicó un mensaje en el que contextualiza la renuncia y hace referencia al escenario político actual. En su pronunciamiento, sostuvo que Chávez “se mantendrá firme en el camino por la recuperación de la patria en paz y justicia social”, según escribió en redes sociales.

Asimismo, Noblecilla destacó que la también exministra saludó “con alegría y optimismo” la postulación al Senado de la República de su madre, Herminia Chino, así como la candidatura de otros militantes que participan en el partido Podemos Perú, en un proceso que describió como un acto de unidad política.

¿Cuál es la situación de Betssy Chávez?

Betssy Chávez, expremier de Pedro Castillo, fue condenada a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión, en el marco del intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La sentencia fue emitida por la Corte Suprema y, como parte del fallo, el Poder Judicial ordenó su ubicación y captura a nivel nacional e internacional.

Actualmente, Chávez permanece en la embajada de México en Lima, luego de que el gobierno mexicano le concediera asilo diplomático. El Estado peruano no ha otorgado el salvoconducto que permitiría su salida del país, por lo que continúa en la sede diplomática mientras se mantiene vigente la orden judicial en su contra.

Madre de Betssy Chávez postulará al Senado

Herminia Chino, madre de la condenada expremier Betssy Chávez, postula al Senado de la República por el partido Podemos Perú, agrupación liderada por José Luna Gálvez, en el marco de las próximas elecciones al Congreso bicameral. La candidatura se da en un contexto de acercamiento político entre exintegrantes de Perú Libre y Podemos Perú, una relación que no es reciente. A este bloque se suma Raúl Noblecilla, abogado de Chávez, quien postula a la vicepresidencia por el mismo partido y fue uno de los primeros en respaldar públicamente la postulación de Chino.

A través de redes sociales, Noblecilla destacó el rol de Herminia Chino durante el proceso judicial que enfrenta su hija, condenada por su participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, proceso que el abogado califica como una “persecución política”. En su publicación, afirmó que “Herminia Chino lleva la voz de Betssy Chávez silenciada por el autoritarismo y la convierte en bandera de lucha”. En cuanto a la agenda política, Podemos Perú ha reiterado propuestas que ya formaron parte del discurso de Perú Libre en anteriores procesos electorales, como la exigencia de la libertad del expresidente Pedro Castillo y el impulso de una nueva Constitución.