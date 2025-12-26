Más de 300 vehículos Jeep, Dodge y Ford llamados a revisión: estas son los modelos que pueden tener fallas críticas en frenos y motor

El Indecopi notificó que más de 300 unidades de tres reconocidas marcas deben pasar por revisión técnica. (Indecopi)

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) emitió una advertencia urgente dirigida a los propietarios de 316 vehículos de las marcas Jeep, Dodge y Ford. La entidad detectó fallos de fábrica que comprometen seriamente la seguridad tanto de los conductores como de terceros, por lo que ha iniciado un proceso de llamado a revisión para mitigar el riesgo de accidentes de gran magnitud en las vías del país.

Arranque involuntario y fallas en el ABS

La alerta de mayor impacto logístico involucra a 303 unidades representadas por Diveimport S.A., todas ellas fabricadas en Estados Unidos entre los años 2018 y 2019. Los modelos específicos incluidos en esta campaña de seguridad son la Jeep Grand Cherokee (en sus versiones Laredo 4x2, Laredo 4x4 y Limited 4x4) y la Dodge Durango.

Los modelos Jeep Grand Cherokee y Dodge Durango, fabricados entre 2018 y 2019, presentan un riesgo de arranque involuntario. (Indecopi)

El origen del problema técnico se halla en un posible error de lectura de presión del circuito primario por parte de la unidad hidráulica del módulo del sistema antibloqueo de frenos (ABS). Esta anomalía técnica no es menor, ya que puede desencadenar una serie de fallos críticos en cadena:

Activación errónea: Se puede producir el encendido indebido de las luces de freno sin intervención del conductor.

Pérdida de control asistido: Existe el riesgo de la desactivación repentina tanto del ABS como del control electrónico de estabilidad (ESC), herramientas vitales para maniobras de emergencia.

Riesgo de colisión: Lo más grave es que el vehículo podría arrancar y salir de la posición de estacionamiento de forma involuntaria, incluso si el conductor no está pisando el pedal de freno, lo que incrementa exponencialmente el riesgo de choques sin previo aviso.

Para solucionar este desperfecto, los propietarios deben comunicarse al teléfono (01) 712-2000 o enviar un correo electrónico a acciondefabrica@divemotor.com.pe para gestionar una inspección técnica sin costo.

Indecopi insta a los propietarios afectados a programar una inspección técnica gratuita para garantizar la seguridad de sus automóviles.

Un error de software que destruye el motor

Por otro lado, Ford Perú S.R.L. ha reportado una falla que afecta a 13 camionetas Ford EcoSport del año 2018, procedentes de la planta de fabricación en Brasil. En este caso particular, el peligro se debe a que durante la campaña de seguridad denominada 18S11, la actualización del Módulo de Control del Tren Motriz (PCM) se habría realizado de forma incorrecta.

Este error de programación puede generar una resonancia destructiva en el tensor de la correa de distribución, lo que eventualmente provocaría su rotura. Si esto sucede mientras el vehículo está en marcha, se produce una pérdida de sincronismo del motor, ocasionando daños internos severos y la imposibilidad de volver a encender la unidad, dejando al usuario completamente varado en la vía pública. Los afectados por esta alerta de Ford pueden solicitar información adicional llamando al número gratuito 0800-71587.

¿Cómo reportar un incidente?

Indecopi recordó a la ciudadanía que estas advertencias se canalizan a través del Sistema de Alertas de Consumo, una herramienta diseñada para difundir de manera rápida y eficiente cualquier riesgo no previsto que pueda afectar la salud, la seguridad o el patrimonio de los consumidores peruanos. La información publicada en este portal es suministrada directamente por los proveedores y supervisada por las autoridades sectoriales competentes para garantizar su veracidad.

Indecopi habilita un enlace directo para reportar productos defectuosos y exige a las empresas responsables cumplir con reparaciones bajo protección al consumidor.

Es fundamental que los consumidores revisen periódicamente estas alertas. En caso de que algún familiar o el propio usuario haya resultado afectado por el uso de estos productos defectuosos, Indecopi ha habilitado un enlace directo (https://www.alertasdeconsumo.gob.pe/incidente) para reportar incidentes y asegurar que las empresas cumplan con las reparaciones correspondientes bajo los estándares de protección al consumidor.