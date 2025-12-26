Perú

Hasbro denunció a empresa peruana por importar juguetes de Peppa Pig sin licencia: sanción fue de 4,01 UIT

El Indecopi concluyó que la empresa vulneró el derecho patrimonial de importación al ingresar más de 13 mil juguetes al país sin autorización, ordenó el comiso de la mercadería y dispuso el pago de costas y costos a favor del titular de la obra

Guardar
El procedimiento se inició tras
El procedimiento se inició tras una denuncia de Hasbro por el ingreso al país de juguetes burbujeros de Peppa Pig sin licencia. Foto: composición Infobae Perú/Hasbro

La Comisión de Derecho de Autor del Indecopi sancionó a una empresa peruana por importar juguetes burbujeros que reproducían la obra artística Peppa Pig sin contar con la autorización del titular de los derechos. La denuncia, de acuerdo a la Resolución N° 118-2025/CDA-INDECOPI, a la cual Infobae Perú accedió en primicia, fue presentada por Hasbro Consumer Products Licensing Limited, compañía que ostenta la titularidad de los derechos patrimoniales sobre dicho personaje, ampliamente reconocido en el mercado nacional e internacional.

Tras analizar los hechos y la normativa aplicable, la autoridad determinó que la denunciada configuró una infracción al derecho patrimonial de importación previsto en la legislación sobre derecho de autor. Como resultado, el Indecopi impuso una multa equivalente a 4,01 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), además de ordenar el comiso definitivo de los productos incautados y el pago de las costas y costos del procedimiento administrativo a favor de la empresa denunciante.

La denuncia presentada por Hasbro

El procedimiento se inició a partir de una denuncia formulada por Hasbro Consumer Products Licensing Limited, en la que se alertó sobre la importación de juguetes burbujeros que reproducían gráficamente al personaje Peppa Pig sin autorización. Según el expediente, la mercadería fue detectada durante acciones de control aduanero, tras un reporte de alerta emitido por la Sunat que advertía la posible vulneración de derechos de propiedad intelectual.

La denuncia permitió que la Comisión de Derecho de Autor evaluara la documentación aduanera, las actas de inspección y la información técnica vinculada a la importación. En este análisis se verificó que los productos cuestionados ingresaron al país sin licencia del titular del derecho, lo que dio lugar a la apertura del procedimiento administrativo sancionador.

La evaluación confirmó que la
La evaluación confirmó que la mercadería ingresó al país sin autorización de Hasbro, lo que motivó el inicio del procedimiento sancionador. Foto: Expansión

Importación no autorizada de juguetes de Peppa Pig y alcance de la infracción

En su resolución, el Indecopi concluyó que la empresa denunciada incurrió en la infracción consistente en la importación no autorizada de obras protegidas por el derecho de autor. La Comisión precisó que el derecho patrimonial de importación es exclusivo del titular y que cualquier reproducción de una obra artística en productos comercializables requiere autorización expresa.

No obstante, la autoridad declaró infundada la imputación referida a la distribución de los productos, al no haberse acreditado que la mercadería hubiera sido colocada en el mercado nacional. De esta manera, la responsabilidad administrativa quedó circunscrita únicamente al acto de importación, que se configuró con el ingreso de los bienes al territorio nacional.

Cantidad y características de los productos incautados

De acuerdo con las actas de inspección e incautación realizadas en octubre de 2024, se identificaron un total de 13.355 juguetes burbujeros que reproducían la obra artística Peppa Pig. Estos productos correspondían a una serie específica de una Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) tramitada por la empresa denunciada.

La Comisión verificó que las características, cantidades y descripciones de los juguetes coincidían con la información consignada en la documentación aduanera y en los reportes emitidos por la autoridad tributaria. En consecuencia, se determinó que únicamente dichos 13.355 productos constituían el objeto material de la infracción analizada en el procedimiento.

Los juguetes incautados por reproducir
Los juguetes incautados por reproducir la imagen de Peppa Pig. Foto: Indecopi

Cálculo de la multa impuesta por Indecopi

Para determinar la sanción económica, el Indecopi aplicó la metodología establecida en el Decreto Supremo N.° 032-2021-PCM, que regula la graduación de multas en procedimientos administrativos sancionadores. Esta metodología contempla la estimación de una multa base, la valoración de factores agravantes o atenuantes y el ajuste final conforme a los topes legales vigentes.

En este caso, la Comisión utilizó el método ad hoc, tomando como referencia el valor CIF de los productos importados. El beneficio ilícito estimado por la importación no autorizada de los juguetes ascendió a S/ 2.270,35. A partir de este monto y considerando una probabilidad de detección calificada como media, se estableció una multa base de S/ 14.296,91.

Ánimo de lucro como factor agravante

Durante la evaluación de circunstancias agravantes y atenuantes, la autoridad determinó que la empresa actuó con ánimo de lucro, dado el volumen de productos importados y su evidente finalidad de comercialización. Este elemento fue considerado un factor agravante relevante, que incrementó la multa base en 50%.

Al no haberse identificado circunstancias atenuantes, el factor final aplicado elevó la multa preliminar a S/ 21.445,37, equivalente a 4,01 UIT. La Comisión precisó que dicho monto no excede el tope máximo previsto en la Ley sobre el Derecho de Autor, por lo que confirmó la sanción económica como multa final.

Temas Relacionados

HasbroPeppa PigIndecopiperu-economia

Más Noticias

Marina de Guerra abre convocatoria Servicio Militar Voluntario: beneficios y cómo inscribirse al Primer Llamamiento 2026

El proceso está dirigido a jóvenes de Lima y Callao que deseen sumarse a un programa de formación integral en la institución naval mediante un proceso de registro virtual y presencial con plazo hasta enero de 2026

Marina de Guerra abre convocatoria

Las películas más populares en Netflix Perú

Con el avance de la tecnología y las plataformas de streaming, los amantes del cine pueden disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic

Las películas más populares en

Universitario concretó el retorno de referente para el 2026: ‘Fefa’ Lacoste buscará frenar el ‘tri’ de Alianza Lima en Liga Femenina

Luego de perder dos finales consecutivas ante las ‘blanquiazules’, las ‘leonas’ realizan grandes cambios en su plantilla para la próxima temporada. La jugadora uruguaya vuelve tras su paso por Brasil

Universitario concretó el retorno de

Google impulsa la inteligencia artificial en ONG de Perú y América Latina con financiamiento de USD 1 millón

El programa busca reducir la brecha tecnológica que limita el alcance de las organizaciones no gubernamentales frente al avance del sector empresarial

Google impulsa la inteligencia artificial

Navidad 2025: Bomberos atendieron 177 emergencias y advierten que las cifras seguirán en aumento

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú reportó casi 180 intervenciones en solo 24 horas en Lima, Callao, Ayacucho e Ica. Las autoridades llaman a la prevención y difunden recomendaciones para evitar tragedias en las próximas celebraciones de Año Nuevo

Navidad 2025: Bomberos atendieron 177
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Informe del JEE: Alcalde Franco

Informe del JEE: Alcalde Franco Vidal habría vulnerado neutralidad al decir “no voten por ninguno de estos”

Óscar Arriola revela los ejes centrales del Plan Nacional de Seguridad que anunciará el Gobierno

JEE admite plancha presidencial liderada por Rafael López Aliaga y abre periodo de tachas

Redoble policial en la embajada de México: qué evalúa la PNP en el caso Betssy Chávez

JEE excluye a candidato de Ahora Nación que fue condenado por corrupción pese a que cumplió su pena

ENTRETENIMIENTO

Las películas más populares en

Las películas más populares en Netflix Perú

Las mejores series de Netflix Perú para ver hoy mismo

Darinka Ramírez anuncia su segundo embarazo: “El amor vuelve a florecer en mi vida”

Darinka Ramírez da detalles de quién es el padre de su segunda hija: “Me sorprende cada día”

María Pía Copello despide a su hijo Samuel en un viaje navideño inolvidable: “Ya no regresa con nosotros”

DEPORTES

Universitario concretó el retorno de

Universitario concretó el retorno de referente para el 2026: ‘Fefa’ Lacoste buscará frenar el ‘tri’ de Alianza Lima en Liga Femenina

Franco Zanelatto regresa a la Liga 1 2026 tras su abrupto paso por Grecia: se convirtió en el tercer fichaje de Melgar

Melgar denunció que la FPF no le paga desde el 2023 por los derechos de TV: “Somos el único club que deben”

Jefferson Farfán, Pedro Gallese, Edison Flores y otros futbolistas desearon buenos deseos por Navidad 2025

Alianza Lima oficializó préstamo de delantero tras llegada de Federico Girotti: “Que esta etapa sume experiencia y crecimiento”