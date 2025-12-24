Indecopi alerta retiro de guantes quirúrgicos por fallas en prueba clave que garantizaba protección sanitaria

Indecopi informó que la Digemid dispuso el retiro del mercado del lote ZH240770 de guantes quirúrgicos estériles de látex marca Utilmedic.

A través de un aviso público, el Indecopi colocó en primer plano una advertencia relevante para el sector salud y para los usuarios de insumos médicos. La entidad informó que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) dispuso el retiro del mercado del lote ZH240770 de guantes quirúrgicos estériles de látex de la marca Utilmedic. El caso se originó después de un control de calidad que evidenció fallas en la prueba de ausencia de perforaciones, un aspecto clave para la función de protección del producto. La comunicación difundida destacó que los guantes observados corresponden al modelo liso, talla 7, en presentación de caja con 50 pares y fabricación en China.

El anuncio señala que los resultados técnicos registraron una no conformidad en el ensayo especializado. En el documento oficial se consigna que el producto “no cumple con el ensayo de ausencia de agujeros”, situación que, según las autoridades sanitarias, “representa un riesgo para la salud de los consumidores”. Frente a este escenario, la Digemid ordenó el retiro y la destrucción de todas las unidades del lote mencionado, con el objetivo de prevenir incidentes asociados a la pérdida de barrera durante su uso en procedimientos médicos.

El comunicado también recomienda a los usuarios abstenerse de utilizar los guantes incluidos en este lote y mantener contacto directo con el proveedor o con la autoridad sanitaria para reportar cualquier incidencia. El Indecopi recordó a la población que el Sistema de Alertas de Consumo permite registrar reportes en línea e identificar productos con posibles riesgos no previstos para la seguridad o la salud.

Disposición sanitaria y alcance de la medida

Una trabajadora de la salud, con guantes azules, sostiene una jeringa lista para aplicar una vacuna en un entorno clínico. La imagen resalta la importancia de la vacunación y los protocolos de seguridad en el sector sanitario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida adoptada por la Digemid se enmarca en las acciones de seguridad sanitaria aplicadas a dispositivos médicos que no superan los estándares de control. En el reporte oficial se precisa que la entidad ordenó el retiro del mercado y la destrucción total del lote observado. La disposición se sustenta en el resultado crítico del análisis técnico, que confirmó el incumplimiento de la prueba de ausencia de perforaciones en los guantes quirúrgicos estériles de látex Utilmedic.

El documento advierte que este defecto puede comprometer la función de barrera del insumo, lo que incrementa el riesgo de exposición durante intervenciones médicas. Por ese motivo, la autoridad sectorial recomendó a la ciudadanía no utilizar los guantes incluidos en dicho lote y revisar el código ZH240770 en los empaques para su identificación precisa.

Recomendaciones para consumidores y vías de contacto

Imagen de una enfermera (Freepik)

Las autoridades solicitaron a los usuarios reportar cualquier inconveniente asociado al producto. En la información difundida se indica que, “de requerir mayor información, los consumidores pueden comunicarse con la Digemid al teléfono (01) 631-4300”. El Indecopi, a su vez, recordó que las personas afectadas pueden registrar incidentes en el portal del Sistema de Alertas de Consumo, un canal que concentra datos enviados por proveedores y entidades sectoriales.

El titular del registro sanitario del producto corresponde a Utilitarios Médicos S.A.C., por lo que los usuarios también pueden presentar reclamos ante el proveedor en caso de contar con unidades del lote observado. La comunicación institucional señala que el sistema de alertas permite difundir información sobre bienes que podrían generar riesgos no previstos para la seguridad o la salud, con el objetivo de facilitar decisiones informadas por parte de la población.