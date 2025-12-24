Perú

Indecopi alerta retiro de guantes quirúrgicos por fallas en prueba clave que garantizaba protección sanitaria

El producto no superó la prueba de ausencia de agujeros, lo que representa un riesgo para la seguridad de pacientes y personal de salud, según la autoridad sanitaria

Guardar
Indecopi informó que la Digemid
Indecopi informó que la Digemid dispuso el retiro del mercado del lote ZH240770 de guantes quirúrgicos estériles de látex marca Utilmedic.

A través de un aviso público, el Indecopi colocó en primer plano una advertencia relevante para el sector salud y para los usuarios de insumos médicos. La entidad informó que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) dispuso el retiro del mercado del lote ZH240770 de guantes quirúrgicos estériles de látex de la marca Utilmedic. El caso se originó después de un control de calidad que evidenció fallas en la prueba de ausencia de perforaciones, un aspecto clave para la función de protección del producto. La comunicación difundida destacó que los guantes observados corresponden al modelo liso, talla 7, en presentación de caja con 50 pares y fabricación en China.

El anuncio señala que los resultados técnicos registraron una no conformidad en el ensayo especializado. En el documento oficial se consigna que el producto “no cumple con el ensayo de ausencia de agujeros”, situación que, según las autoridades sanitarias, “representa un riesgo para la salud de los consumidores”. Frente a este escenario, la Digemid ordenó el retiro y la destrucción de todas las unidades del lote mencionado, con el objetivo de prevenir incidentes asociados a la pérdida de barrera durante su uso en procedimientos médicos.

El comunicado también recomienda a los usuarios abstenerse de utilizar los guantes incluidos en este lote y mantener contacto directo con el proveedor o con la autoridad sanitaria para reportar cualquier incidencia. El Indecopi recordó a la población que el Sistema de Alertas de Consumo permite registrar reportes en línea e identificar productos con posibles riesgos no previstos para la seguridad o la salud.

Disposición sanitaria y alcance de la medida

Una trabajadora de la salud,
Una trabajadora de la salud, con guantes azules, sostiene una jeringa lista para aplicar una vacuna en un entorno clínico. La imagen resalta la importancia de la vacunación y los protocolos de seguridad en el sector sanitario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida adoptada por la Digemid se enmarca en las acciones de seguridad sanitaria aplicadas a dispositivos médicos que no superan los estándares de control. En el reporte oficial se precisa que la entidad ordenó el retiro del mercado y la destrucción total del lote observado. La disposición se sustenta en el resultado crítico del análisis técnico, que confirmó el incumplimiento de la prueba de ausencia de perforaciones en los guantes quirúrgicos estériles de látex Utilmedic.

El documento advierte que este defecto puede comprometer la función de barrera del insumo, lo que incrementa el riesgo de exposición durante intervenciones médicas. Por ese motivo, la autoridad sectorial recomendó a la ciudadanía no utilizar los guantes incluidos en dicho lote y revisar el código ZH240770 en los empaques para su identificación precisa.

Recomendaciones para consumidores y vías de contacto

Imagen de una enfermera (Freepik)
Imagen de una enfermera (Freepik)

Las autoridades solicitaron a los usuarios reportar cualquier inconveniente asociado al producto. En la información difundida se indica que, “de requerir mayor información, los consumidores pueden comunicarse con la Digemid al teléfono (01) 631-4300”. El Indecopi, a su vez, recordó que las personas afectadas pueden registrar incidentes en el portal del Sistema de Alertas de Consumo, un canal que concentra datos enviados por proveedores y entidades sectoriales.

El titular del registro sanitario del producto corresponde a Utilitarios Médicos S.A.C., por lo que los usuarios también pueden presentar reclamos ante el proveedor en caso de contar con unidades del lote observado. La comunicación institucional señala que el sistema de alertas permite difundir información sobre bienes que podrían generar riesgos no previstos para la seguridad o la salud, con el objetivo de facilitar decisiones informadas por parte de la población.

Temas Relacionados

IndecopiDigemidsaludperu-noticias

Más Noticias

Lambayeque: casi el 50% de su población sigue fuera del empleo formal

Según el más reciente Censo Nacional del INEI, más de 550 mil habitantes de Lambayeque mayores de 15 años solo alcanzaron estudios primarios o secundarios, una condición que reduce sus posibilidades de incorporarse al empleo formal y de acceder a ingresos más altos

Lambayeque: casi el 50% de

Navidad en Perú EN VIVO: a qué hora llega Papa Noel, tráfico en Lima, cena navideña y últimas noticias de hoy 24 de diciembre

Las avenidas cercanas a centros comerciales y supermercados lucen abarrotados de personas y taxis, mientras que en Mesa Redonda, Mercado Central y Gamarra miles hacen sus compras de última hora. Esta situación complica el paso de los vehículos ocasionándose un verdadero colapso y caos

Navidad en Perú EN VIVO:

Betssy Chávez renuncia al partido Todo con el Pueblo, vinculado a Pedro Castillo: “Coherencia y valores democráticos”

La misiva no menciona conflictos internos ni detalla una eventual incorporación de la condenada expremier a otra organización política

Betssy Chávez renuncia al partido

“Que haya luz en medio del caos”: el mensaje de Nochebuena del cardenal Carlos Castillo ante la inseguridad que golpea al país

Desde el Arzobispado de Lima, el primado del Perú exhortó a la ciudadanía a no dejarse ganar por el individualismo y a construir paz desde la fe y el compromiso comunitario

“Que haya luz en medio

Javier Rabanal interactúa en redes sociales con un saludo de Navidad para la afición de Universitario

El estratega español, antes de aterrizar en las Islas Canarias, empleó su cuenta de X (antes Twitter) para compartir un mensaje navideño, que despertó la emoción de los simpatizantes de la ‘U’

Javier Rabanal interactúa en redes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Betssy Chávez renuncia al partido

Betssy Chávez renuncia al partido Todo con el Pueblo, vinculado a Pedro Castillo: “Coherencia y valores democráticos”

Tres exjueces supremos postulan en las Elecciones 2026: Duberlí Rodríguez, Iván Sequeiros y Susana Castañeda

Perú designa como nuevos embajadores de Noruega y Finlandia a Rolando Ruiz y Renato Reyes

Elecciones 2026: Claudia Cisneros postulará al Parlamento Andino con el Partido Morado

Derrames de petróleo: Congreso amplía padrón de damnificados y endurece la fiscalización ambiental

ENTRETENIMIENTO

¿Isabella Ladera estaría embarazada?: esto

¿Isabella Ladera estaría embarazada?: esto es lo que dicen en las redes sociales

Las películas más populares de Netflix Perú que no podrás dejar de ver

Janet Barboza y Edson Dávila le dicen adiós a Gisela Valcárcel: ‘América Hoy’ sigue pero sin Ethel Pozo

Melanie Martínez reaparece tras cirugía bariátrica: “me siento contenta y como nueva”

Camila Diez Canseco sorprende al elogiar la relación de su padre, Mauricio Diez Canseco, con la modelo argentina Aixa Sosa

DEPORTES

Javier Rabanal interactúa en redes

Javier Rabanal interactúa en redes sociales con un saludo de Navidad para la afición de Universitario

Jaime de la Pava, anunciado como nuevo entrenador del Sport Boys a puertas del centenario institucional

Jonathan Bilbao asume su primer desafío internacional y se suma a Carabobo FC de Venezuela: jugará fase previa de Libertadores

Carlos Zambrano y su rotundo mensaje con el que transparenta su vínculo con Hernán Barcos en Alianza Lima: “No es mi amigo”

Universitario apuesta por el chileno Carlos Véliz para devolver al equipo femenino a la gloria nacional