Perú

Nintendo gana otro caso en Perú: logra que multen a negocio peruano con más de S/ 202 mil por comercializar peluches de Pokémon ilegales

La Comisión de Derecho de Autor del Indecopi encontró que una importadora peruana trajo al país, de manera irregular, 2.670 muñecos de Meowth, Snorlax y Charizard

Guardar
Indecopi determinó que la empresa
Indecopi determinó que la empresa infringió el derecho patrimonial de importación y le impuso una multa de 37,86 UIT. Foto: composición Infobae Perú/Pokémon

Nintendo volvió a imponerse en un proceso por vulneración de derechos de autor en el Perú. Esta vez, de acuerdo a Resolución N°813-2025/CDA-INDECOPI, a la cual Infobae Perú accedió en primicia, la Comisión de Derecho de Autor del Indecopi sancionó a una empresa importadora por haber ingresado al país peluches que reproducían personajes icónicos de Pokémon sin contar con autorización de la compañía estadounidense. El caso se suma a otras resoluciones favorables para la firma japonesa en su estrategia de defensa de su propiedad intelectual en la región.

La decisión administrativa determinó que la empresa denunciada incurrió en una infracción al derecho patrimonial de importación, lo que derivó en la imposición de una multa equivalente a 37,86 UIT, monto equivalente a S/ 202.551. Además, se ordenó el comiso definitivo de la mercadería incautada, la cual no llegó a ser comercializada en el mercado nacional.

La denuncia presentada por Nintendo

El procedimiento se inició a partir de una denuncia interpuesta por Nintendo of America Inc., en la que la compañía sostuvo ser titular de los derechos de autor sobre las obras artísticas asociadas a los personajes “Meowth”, “Snorlax” y “Charizard”. Según lo expuesto, dichos personajes se encontraban reproducidos en productos importados por una empresa peruana sin licencia ni autorización previa.

Nintendo señaló que tomó conocimiento de la importación tras una comunicación remitida por la autoridad aduanera, en la que se alertaba sobre el ingreso de mercadería que presuntamente infringía derechos de autor. Como sustento, presentó imágenes, documentación vinculada a la declaración aduanera y un cuadro comparativo entre los productos importados y las obras protegidas.

Los Pokémon replicados ilegalmente. Foto:
Los Pokémon replicados ilegalmente. Foto: Indecopi

Las diligencias de Indecopi y la incautación de productos

Tras admitir a trámite la denuncia, la Comisión de Derecho de Autor dispuso una serie de medidas, entre ellas diligencias de inspección e incautación. Estas acciones se ejecutaron en junio de 2025 y permitieron identificar un total de 2.670 peluches que reproducían los personajes de Pokémon sin autorización.

De acuerdo con el acta de inspección, se incautaron 900 unidades vinculadas a “Meowth”, 720 correspondientes a “Snorlax” y 1.050 asociadas a “Charizard”. La mercadería fue retirada antes de su comercialización, lo que resultó determinante para la evaluación de uno de los extremos de la denuncia.

Negocio peruano no fue multado por venta de peluches Pokémon

En su análisis, la Comisión evaluó dos posibles infracciones: la vulneración del derecho de importación y la del derecho de distribución. En el primer caso, el órgano resolutivo concluyó que la empresa denunciada sí incurrió en una infracción, al haber introducido al territorio peruano productos que reproducían obras protegidas sin autorización del titular de los derechos.

Sin embargo, respecto al derecho de distribución, el Indecopi determinó que no se acreditó infracción alguna. Esto se debió a que los productos fueron incautados antes de ser puestos a disposición del público, por lo que no se llegó a configurar la comercialización en el mercado nacional. En consecuencia, ese extremo de la denuncia fue declarado infundado.

Los peluches incautados por Indecopi.
Los peluches incautados por Indecopi. Foto: Indecopi

El análisis de las obras protegidas de Nintendo

Durante el procedimiento, la Comisión realizó una comparación detallada entre los peluches importados y las representaciones oficiales de los personajes de Pokémon. En su resolución, concluyó que los productos reproducían de manera reconocible los rasgos creativos y distintivos de cada obra artística.

En el caso de “Meowth”, se identificaron características como los rasgos felinos, la forma de los ojos y la figura ovalada dorada en la frente. Para “Snorlax”, se resaltaron su contextura, colores y expresión facial. En cuanto a “Charizard”, se destacó la presencia de alas, cola con llama y estructura corporal similar a la obra original. Estas coincidencias llevaron a establecer que existía reproducción ilícita.

La multa al negocio peruano y las medidas impuestas

Tras acreditar la infracción al derecho de importación, la Comisión determinó la sanción. Para ello, aplicó la metodología vigente del Indecopi, que considera factores como el beneficio ilícito potencial, la gravedad de la infracción y el efecto disuasivo de la multa.

El resultado fue una sanción económica de 37,86 UIT, además del comiso definitivo de los productos incautados. La autoridad recordó que la multa no solo busca sancionar al infractor, sino también proteger el sistema de derechos de autor y desalentar conductas similares en el mercado.

En ese sentido, la resolución citó que “con la imposición de la multa se busca directa e indirectamente cumplir con estos objetivos”, en referencia a la tutela de la propiedad intelectual y al respeto por las creaciones protegidas.

Temas Relacionados

NintendoPokémonIndecopiperu-economia

Más Noticias

Línea 2 del Metro de Lima alcanza 74% de avance y promete transformar la movilidad urbana

La llegada de la tuneladora Delia a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos impulsa un proyecto que reducirá los traslados entre Ate y Callao a 45 minutos y ofrecerá conexión directa a millones de usuarios

Línea 2 del Metro de

Martín Vizcarra se pronuncia luego de que el Poder Judicial archivara proceso por colusión: “La firmeza de mi inocencia”

El exmandatario cumple condena de 14 años de prisión por cohecho pasivo, relacionada a sobornos recibidos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua

Martín Vizcarra se pronuncia luego

EN VIVO: JNE cierra hoy el registro de fórmulas presidenciales para las Elecciones 2026, ¿quiénes son los candidatos?

Más de la mitad de partidos aún no inscribe a sus candidatos y el Jurado Nacional de Elecciones ratifica que el plazo es definitivo.

EN VIVO: JNE cierra hoy

Cómplice de Jeffrey Epstein discutió sobre un viaje a Perú y sobre encontrar “amigas” en correo revelados

La publicación de nuevos documentos del caso Jeffrey Epstein, en Estados Unidos, expuso cómo Ghislaine Maxwell aplicó técnicas de manipulación emocional para facilitar el acceso y la integración de adolescentes

Cómplice de Jeffrey Epstein discutió

Hugo García admite que imagina ser padre junto a Isabella Ladera: “he soñado con ser papá”

El exguerrero expresó que sueña con convertirse en padre y formar una familia, una idea que no descarta dentro de su relación con la modelo venezolana, aunque aclara que vive el presente sin apuros ni decisiones forzadas

Hugo García admite que imagina
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra se pronuncia luego

Martín Vizcarra se pronuncia luego de que el Poder Judicial archivara proceso por colusión: “La firmeza de mi inocencia”

EN VIVO: JNE cierra hoy el registro de fórmulas presidenciales para las Elecciones 2026, ¿quiénes son los candidatos?

Jorge Solís renuncia a la presidencia de Caja Huancayo y se une a la lista al Senado de Rafael López Aliaga

JEE admite la cuarta candidatura presidencial de Keiko Fujimori y abre periodo de tachas en su contra

Mamá de Betssy Chávez postula al Senado junto a Guido Bellido y otros ex Perú Libre en Podemos Perú

ENTRETENIMIENTO

Hugo García admite que imagina

Hugo García admite que imagina ser padre junto a Isabella Ladera: “he soñado con ser papá”

Imitadora de Michael Jackson ganó la final ‘Yo Soy’ 2025 y se llevó 20 mil soles al derrotar a Green Day y Alejandra Guzmán

Daniel Marquina tiene polémico comentario sobre el contenido de Carlitos TV: “Hace farándula para pobres”

Mónica Zevallos sería el ‘jale’ estrella de Panamericana TV en 2026 y revelan el desplante que le hicieron en la preventa

Christian Meier regresa a Lima con show exclusivo en el Gran Teatro Nacional: así podrás conseguir las entradas

DEPORTES

Reimond Manco explotó contra el

Reimond Manco explotó contra el Fondo Blanquiazul por injerencia en decisiones deportivas de Alianza Lima: “Pongan la plata y quédense callados”

Sporting Cristal oficializó a Cristiano Da Silva y cerró cupo de extranjero: figura del histórico triunfo ante Real Madrid en Champions League

La nueva sanción contra Alianza Lima en medio de su polémica en el partido ante Universitario por Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Fernanda Tomé lanzó dura advertencia previo a Alianza Lima vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Giancarlo Granda advirtió a Alianza Lima por duelos ante 2 de Mayo: “Si no lo elimina, es un fracaso absoluto, apaguen las luces”