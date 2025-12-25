Perú

Fenómenos meteorológicos afectarán regiones del país desde este jueves, según alerta del Senamhi

Se pronostica un descenso marcado de las temperaturas en zonas ubicadas por encima de los 2.800 y 3.800 metros sobre el nivel del mar, con mínimas de hasta -4 ℃ en la sierra sur

El granizo predominará por encima de los 2.800 m, mientras que la nieve será el fenómeno principal en sectores superiores a los 3.800 m - Créditos: Andina.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó sobre la presencia de fenómenos como nieve, granizo, aguanieve y lluvias de intensidad variable en la sierra sur, previstos entre el jueves 25 y el sábado 27 de diciembre.

Además, se anticipa un marcado descenso de las temperaturas durante el periodo señalado, afectando principalmente zonas ubicadas a más de 2.800 y 3.800 metros sobre el nivel del mar.

Las condiciones meteorológicas extremas se concentrarán en los departamentos de Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, donde los acumulados de agua podrían provocar complicaciones en las actividades cotidianas y el transporte.

Durante el periodo señalado, los acumulados de lluvia en la sierra sur oscilarán entre 10 y 26 mm por día, aumentando el riesgo de deslizamientos y afectaciones en cultivos - Créditos: Andina.

De acuerdo con el pronóstico emitido por Senamhi, se esperan los siguientes valores para la sierra sur:

  • Jueves 25 de diciembre: precipitaciones acumuladas de entre 10 y 20 mm diarios.
  • Viernes 26 de diciembre: valores de agua estimados entre 12 y 26 mm en 24 horas.
  • Sábado 27 de diciembre: volumen de lluvia proyectado de 10 a 24 mm durante la jornada.

En altitudes superiores a los 2.800 metros se espera caída de granizo, mientras que en cotas aún mayores, por encima de los 3.800 m, la nieve será el fenómeno predominante. Estas condiciones pueden generar acumulaciones significativas en caminos y afectar la infraestructura local.

El descenso térmico nocturno será más severo entre el viernes 26 y el domingo 28 de diciembre, con temperaturas mínimas que descenderán progresivamente en la sierra norte, centro y sur - Créditos: Andina.

Descenso de temperaturas y condiciones adicionales

Por su parte, el Senamhi comunicó que entre el viernes 26 y el domingo 28 de diciembre se registrará una marcada disminución de las temperaturas mínimas, en especial, durante las noches.

Viernes 26 de diciembre:

  • Sierra norte: localidades por encima de 2.500 metros alcanzarán valores cercanos a -1 °C.
  • Zona centro: áreas ubicadas sobre 3.200 metros presentarán registros en torno a -2 °C.
  • Sierra sur: sectores situados a más de 3.900 metros experimentarán mínimas de hasta -4 °C.

Sábado 27 de diciembre:

  • Norte: temperaturas próximas a -1 °C en zonas elevadas.
  • Centro: valores alrededor de -2 °C en regiones montañosas.
  • Sur: descensos de hasta -4 °C en cotas superiores.

Domingo 28 de diciembre:

  • Sierra norte: valores que llegarán a 4 °C en áreas altas.
  • Zona central: registros cercanos a -2 °C.
  • Sierra sur: termómetros con mínimas de hasta -3 °C en los niveles más elevados.

Paralelamente, se prevén ráfagas de viento próximas a 45 km/h, reducción de la nubosidad y un aumento de las temperaturas durante el día, lo que podría generar cambios abruptos en el clima.

Las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco y Piura también se encuentran en el área de posible afectación, según el organismo meteorológico.

El Senamhi exhorta a autoridades y habitantes a implementar medidas preventivas ante el descenso térmico nocturno, la eventual acumulación de nieve y la presencia de lluvias intensas en diversos puntos de la sierra.

La reducción de la nubosidad favorecerá el enfriamiento nocturno, mientras que el aumento térmico diurno podría provocar cambios abruptos en el ambiente y mayores contrastes climáticos - Créditos: Andina.

Funciones del Senamhi

  • Monitorea y analiza las condiciones meteorológicas, hidrológicas y climáticas a nivel nacional.
  • Emite pronósticos del tiempo y alertas sobre fenómenos naturales como lluvias, heladas, sequías o nevadas.
  • Brinda información oportuna para la gestión del riesgo de desastres y la toma de decisiones en sectores como agricultura, transporte y salud.
  • Realiza estudios e investigaciones sobre el clima y los recursos hídricos del país.
  • Difunde datos y asesoría técnica para autoridades, instituciones y ciudadanía.
  • Contribuye al cumplimiento de compromisos internacionales relacionados con el cambio climático y la gestión ambiental.

