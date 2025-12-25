Perú

Uso de pirotécnicos ocasionó mayoría de incendios en Lima en las primeras horas de Navidad, afirmó la MML

El gerente de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, afirmó que las emergencias se originaban en los techos de las viviendas

Guardar
Voraz incendio consumió local en
Voraz incendio consumió local en avenida Canto Grande. (Foto: Composición - Infobae/Exitosa)

Los incendios en Lima vinculados al empleo de pirotécnicos marcaron la noche y la madrugada de Navidad, según advirtió Mario Casaretto, gerente de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad de Lima, quien estimó que cerca del 80% de los siniestros atendidos durante la celebración navideña tuvo como causa principal la manipulación de estos artefactos explosivos.

El funcionario de la MML explicó en Exitosa que la mayoría de emergencias involucró techos utilizados para almacenar cartones y desechos, materiales especialmente vulnerables a los residuos de productos pirotécnicos que, al no consumirse por completo, regresan al suelo aún encendidos.

Casaretto señaló que este fenómeno provoca focos de incendio de rápida propagación en techos que actúan como almacenes de cartones y desperdicios, lo que representa un riesgo elevado para los habitantes de algunas zonas de la ciudad.

Voraz incendio consumió local en
Voraz incendio consumió local en avenida Canto Grande | Foto captura.

Incendio en San Juan de Lurigancho

Uno de los incidentes más graves registrados durante la madrugada navideña ocurrió en San Juan de Lurigancho, donde un incendio de gran magnitud destruyó una fábrica de plásticos ubicada en la calle Los Robles, cerca del paradero 3 de la avenida Canto Grande.

Según RPP, más de 60 bomberos y al menos 15 unidades trabajaron durante varias horas para controlar el fuego y evitar su avance hacia viviendas cercanas. Freddy Rivera, comandante departamental de Lima Centro, destacó a ese medio la dificultad del operativo por la acumulación de material plástico, lo que llevó a la solidificación y hermetización e impidió la penetración del agua.

“El tema es que se ha solidificado por un material plástico. Se ha compactado, se ha hermetizado prácticamente y eso es lo que estamos trabajando para poder inyectar agua”, explicó Rivera al medio radial.

Durante la emergencia, los bomberos emplearon tecnología como drones para detectar focos activos con mapas térmicos en tiempo real y una escala telescópica para labores en altura, lo que permitió reducir riesgos ante el calor extremo y los gases tóxicos.

Emergencia movilizó a 15 unidades de Bomberos | Video: RG.

Aunque la investigación sobre la causa exacta del incendio sigue en curso, varios vecinos mencionaron que el siniestro podría estar relacionado con el uso de pirotécnicos en las festividades. Las llamas también alcanzaron un local contiguo utilizado como almacén de cartón, con techo de calamina, lo que facilitó su rápida expansión, pero no se reportó personas heridas ni fallecidas durante el siniestro.

Más de siete incendios de gran magnitud en Lima

El balance general en Lima y Callao resultó especialmente crítico. Según cifras citadas por RPP del portal del Cuerpo General de Bomberos, al menos siete incendios de consideración —que requirieron la intervención de más de seis unidades cada uno— se registraron en distritos como San Martín de Porres, Ate, Bellavista, Carabayllo y Comas, lo que evidenció la elevada presión sobre los servicios de emergencia durante estas festividades.

Para la prevención y respuesta ante este tipo de emergencias, las autoridades recomendaron consultar los recursos ofrecidos por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y tener a la mano los números de contacto del Cuerpo General de Bomberos del Perú. Contar con estas referencias puede ser clave para una reacción oportuna frente a un incendio.

Números de emergencia en caso de incendio

En caso de ser testigo de un incendio o que en el hogar se produzca un incendio, estos son los números de emergencia que se debe tener en cuenta:

  • Bomberos: 116
  • Policía Nacional del Perú: 105
  • Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): 106

Temas Relacionados

NavidadLimaBomberosSan Juan de LuriganchoSJLMunicipalidad de Limaperu-noticias

Más Noticias

Uso de plaguicidas en frutas y verduras: mitos y realidades

¿Qué son realmente estos insumos y por qué han sido utilizados durante tanto tiempo en la agricultura?

Uso de plaguicidas en frutas

General de la PNP realizó inspecciones a comisarías y repartió la cena a oficiales en servicio por Navidad

Durante su visita a la comisaría Apolo en La Victoria, Óscar Manuel Arriola Delgado destacó la importancia de la labor sus colegas en fechas clave

General de la PNP realizó

Los robos no paran en Lima: falsos repartidores de delivery aterrorizan zonas residenciales

La modalidad delictiva que emplea motocicletas y vestimenta de aplicaciones de reparto ha generado inquietud entre los vecinos, pese al despliegue de cámaras y vigilancia municipal, especialmente en el distrito de San Isidro

Los robos no paran en

Reniec atenderá este fin de semana largo, pero en algunos casos con horario modificado: todos los detalles

El organismo de identificación mantendrá activos diversos puntos de servicio el 26 y 27 de diciembre, implementando horarios diferenciados para entregar documentos y gestionar solicitudes

Reniec atenderá este fin de

¿Centros comerciales abrirán en el feriado de Navidad? Este es su horario hoy, jueves 25 de diciembre

La mayoría de los establecimientos en Lima y Callao disminuirá su horario nocturno tras haber extendido la atención hasta las 11 p.m. previamente, permitiendo que el personal participe de las celebraciones y que el flujo de visitantes se organice mejor

¿Centros comerciales abrirán en el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Navidad 2025: El Gobierno de

Navidad 2025: El Gobierno de José Jerí pide unidad a los peruanos en mensaje por Nochebuena

JNE informa que 36 fórmulas presidenciales y más de 1.700 listas de candidatos fueron inscritas para las elecciones 2026

Cancillería de Perú reconoce triunfo de Nasry Asfura como presidente electo de Honduras: “Esperamos trabajar conjuntamente”

Betssy Chávez renuncia al partido Todo con el Pueblo, vinculado a Pedro Castillo: “Coherencia y valores democráticos”

Tres exjueces supremos postulan en las Elecciones 2026: Duberlí Rodríguez, Iván Sequeiros y Susana Castañeda

ENTRETENIMIENTO

Nelly Rossinelli y su receta

Nelly Rossinelli y su receta viral de pavo navideño: los mejores memes y reacciones en redes sociales

Atina y Bacanos anuncian el lanzamiento de “Eres mi vida”, una esperada fusión de pop urbano y sabor latino

Navidad 2025 de la farándula peruana: Famosos peruanos envían sus deseos por 25 de diciembre

ElZeein: así fue cómo se convirtió en el streamer más seguido del Perú

Nicola Porcella responde a Carlos Orozco tras criticar el anuncio de su canal de streaming: “Dilo sin llorar”

DEPORTES

Javier Rabanal interactúa en redes

Javier Rabanal interactúa en redes sociales con un saludo de Navidad para la afición de Universitario

Alexis Arias, a un paso de irse de Melgar: el ‘Chaka’ orillado a abandonar el club insignia de Arequipa por medida de Juan Reynoso

FC Cajamarca anuncia a sus dos primeros refuerzos para afrontar su experiencia inicial en la Liga 1

Jaime de la Pava, anunciado como nuevo entrenador del Sport Boys a puertas del centenario institucional

Jonathan Bilbao asume su primer desafío internacional y se suma a Carabobo FC de Venezuela: jugará fase previa de Libertadores