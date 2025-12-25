Uso de pirotécnicos ocasionó mayoría de incendios en Lima en las primeras horas de Navidad, afirmó la MML

Voraz incendio consumió local en avenida Canto Grande. (Foto: Composición - Infobae/Exitosa)

Los incendios en Lima vinculados al empleo de pirotécnicos marcaron la noche y la madrugada de Navidad, según advirtió Mario Casaretto, gerente de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad de Lima, quien estimó que cerca del 80% de los siniestros atendidos durante la celebración navideña tuvo como causa principal la manipulación de estos artefactos explosivos.

El funcionario de la MML explicó en Exitosa que la mayoría de emergencias involucró techos utilizados para almacenar cartones y desechos, materiales especialmente vulnerables a los residuos de productos pirotécnicos que, al no consumirse por completo, regresan al suelo aún encendidos.

Casaretto señaló que este fenómeno provoca focos de incendio de rápida propagación en techos que actúan como almacenes de cartones y desperdicios, lo que representa un riesgo elevado para los habitantes de algunas zonas de la ciudad.

Voraz incendio consumió local en avenida Canto Grande | Foto captura.

Incendio en San Juan de Lurigancho

Uno de los incidentes más graves registrados durante la madrugada navideña ocurrió en San Juan de Lurigancho, donde un incendio de gran magnitud destruyó una fábrica de plásticos ubicada en la calle Los Robles, cerca del paradero 3 de la avenida Canto Grande.

Según RPP, más de 60 bomberos y al menos 15 unidades trabajaron durante varias horas para controlar el fuego y evitar su avance hacia viviendas cercanas. Freddy Rivera, comandante departamental de Lima Centro, destacó a ese medio la dificultad del operativo por la acumulación de material plástico, lo que llevó a la solidificación y hermetización e impidió la penetración del agua.

“El tema es que se ha solidificado por un material plástico. Se ha compactado, se ha hermetizado prácticamente y eso es lo que estamos trabajando para poder inyectar agua”, explicó Rivera al medio radial.

Durante la emergencia, los bomberos emplearon tecnología como drones para detectar focos activos con mapas térmicos en tiempo real y una escala telescópica para labores en altura, lo que permitió reducir riesgos ante el calor extremo y los gases tóxicos.

Emergencia movilizó a 15 unidades de Bomberos | Video: RG.

Aunque la investigación sobre la causa exacta del incendio sigue en curso, varios vecinos mencionaron que el siniestro podría estar relacionado con el uso de pirotécnicos en las festividades. Las llamas también alcanzaron un local contiguo utilizado como almacén de cartón, con techo de calamina, lo que facilitó su rápida expansión, pero no se reportó personas heridas ni fallecidas durante el siniestro.

Más de siete incendios de gran magnitud en Lima

El balance general en Lima y Callao resultó especialmente crítico. Según cifras citadas por RPP del portal del Cuerpo General de Bomberos, al menos siete incendios de consideración —que requirieron la intervención de más de seis unidades cada uno— se registraron en distritos como San Martín de Porres, Ate, Bellavista, Carabayllo y Comas, lo que evidenció la elevada presión sobre los servicios de emergencia durante estas festividades.

Para la prevención y respuesta ante este tipo de emergencias, las autoridades recomendaron consultar los recursos ofrecidos por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y tener a la mano los números de contacto del Cuerpo General de Bomberos del Perú. Contar con estas referencias puede ser clave para una reacción oportuna frente a un incendio.

Números de emergencia en caso de incendio

En caso de ser testigo de un incendio o que en el hogar se produzca un incendio, estos son los números de emergencia que se debe tener en cuenta:

Bomberos : 116

Policía Nacional del Perú : 105

Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): 106