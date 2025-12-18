Perú

Pamela López inicia el proceso para borrar el tatuaje de su historia con Christian Cueva: ¿cuál es su alto costo?

La influencer sorprendió al contar que comenzó un costoso tratamiento láser para eliminar el tatuaje familiar que compartía con el futbolista, buscando dejar atrás definitivamente esa etapa de su vida sentimental y mediática

Tras su mediática separación, Pamela López confesó en 'América Hoy' que ha iniciado un tratamiento láser para borrarse el tatuaje que compartía con su familia y Christian Cueva. Conoce los detalles y el costo de este procedimiento. Video: América Hoy

Pamela López, influencer y exesposa del futbolista Christian Cueva, ha iniciado un tratamiento láser para eliminar un tatuaje en la espalda que simbolizaba una etapa familiar junto al deportista. La decisión, revelada en el programa ‘América Hoy’, marca un punto de inflexión en la vida personal de López, quien busca cerrar definitivamente el ciclo que la unía sentimental y mediáticamente a Cueva.

El procedimiento, a cargo de la doctora Diana Cuéllar, implica un proceso prolongado y costoso, y ha generado interés tanto por el trasfondo emocional como por el elevado costo del procedimiento.

El procedimiento de eliminación de tatuajes: tecnología y duración

López explicó que la eliminación del tatuaje responde a la necesidad de dejar atrás una etapa que ya no la representa. “Tengo un tatuaje, bueno, que cuando tenía mi familia, pero ya me sometí a la primera sesión del láser”, declaró la influencer en diálogo con ‘América Hoy’. El diseño, ubicado en la espalda, incluía la imagen de Cueva y de su familia, y se había convertido en un recordatorio constante de una relación que, según López, pertenece al pasado.

La eliminación del tatuaje se realiza mediante tecnología láser Q-Switch, un método especializado para borrar pigmentos oscuros en la piel. La doctora Diana Cuéllar, responsable del tratamiento, detalló que el tatuaje de López presenta características que complican el proceso: “En el caso de Pamelita, este es el tatuaje que iniciamos el tratamiento, representaba antes su familia y tiene una pigmentación muy negra, casi mide entre 13 y 15 centímetros. Para tratar un tatuaje así se requiere varias sesiones. Estamos iniciando el tratamiento, porque normalmente se puede requerir desde seis hasta diez sesiones”.

Pamela López inicia el proceso para borrar el tatuaje de su historia con Christian Cueva: ¿cuál es su alto costo?

La especialista explicó que el procedimiento se realiza en etapas, con intervalos entre cada sesión para permitir la recuperación de la piel. El láser Q-Switch actúa fragmentando las partículas de tinta, que luego son eliminadas por el organismo. El proceso puede extenderse durante varios meses, dependiendo de la respuesta individual de la paciente y de la profundidad del pigmento.

Cuéllar subrayó que la ubicación y el tamaño del tatuaje, así como la intensidad del color, influyen en la cantidad de sesiones necesarias y en la dificultad del tratamiento. “Pamela vino buscando consejos de estética, pero tenía algo que ya no la representaba: un tatuaje que le disgustaba. Entonces comenzamos con un tratamiento para eliminarlo a base del láser Q-Switch”, indicó la doctora.

Costo del tratamiento y posibilidad de un nuevo tatuaje

El precio de la eliminación del tatuaje ha llamado la atención por su magnitud. De acuerdo con la especialista, el costo por sesión oscila entre $200 y $300, y el tratamiento completo puede superar los $2000, considerando el número de sesiones requeridas para un tatuaje de gran tamaño y pigmentación intensa. “Normalmente por sesión está entre 200 y 300, o sea, que por lo menos alrededor de $2000 puede costar el tratamiento completo de una eliminación de un tatuaje grande”, precisó la especialista.

Durante la entrevista en ‘América Hoy’, la conductora Janet Barboza abordó la posibilidad de que López reemplace el tatuaje eliminado por uno dedicado a su actual pareja, el cantante Paul Michael. “¿Y qué vas a poner en su lugar? ¿Pondrás a Paul Michael?”, preguntó Barboza, a lo que López respondió con un escueto “Puede ser”. La respuesta, aunque no confirma la decisión, deja abierta la puerta a que la influencer marque una nueva etapa en su vida con un nuevo diseño.

