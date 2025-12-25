Nelly Rossinelli se defiende de comparaciones por receta del pavo: “Nada que ‘Magaly 2025′ que los mando ya saben donde"

La cocinera resaltó que su receta de pavo navideño es buena y que si hay un error es por no saber cocinar | TikTok

El gran chef famosos se ubicó en el ojo de la tormenta tras compartir una receta de pavo que generó reacciones divididas entre sus seguidores. A pocas horas de la Nochebuena, la influencer eligió TikTok para responder de manera directa a quienes criticaron el resultado de su preparación y la compararon con el recordado episodio d El debate sobre el pavo navideño puso a Nelly Rossinelli en el centro de los comentarios en redes sociales. La exjurado dese ubicó en el ojo de la tormenta tras compartir. A pocas horas de la Nochebuena, la influencer eligió TikTok para responder de manera directa a quienes criticaron el resultado de su preparación y la compararon con el recordado episodio d e Magaly Medina en 2019.

La conversación digital se avivó cuando varios usuarios aseguraron que la receta no les resultó como esperaban. Algunos culparon a la creadora de contenido por los supuestos errores, mientras que otros la defendieron por su estilo claro al explicar cada paso.

Desde su transmisión en vivo, Rossinelli fue contundente: “Si ustedes han puesto algo mal, ya es culpa de ustedes, mi pavo acá la gente viene hasta los huesos se quiere comer. Así que por favor, acá no me estén echando la culpa, nada que ‘Magaly 2025’, porque yo los mando, ya saben a dónde”, afirmó con tono firme.

Una de las principales dudas estuvo relacionada con la salmuera. Rossinelli aclaró que ese paso solo era necesario para los pavos que no incluían la etiqueta “marinado”. Sin embargo, algunos seguidores señalaron que la advertencia no apareció en el video, lo que generó confusión.

Frente a los cuestionamientos, la influencer defendió su método y desestimó cualquier responsabilidad en los resultados ajenos: “Ya que ustedes no sepan cocinar, ya no es mi culpa, les he hecho con A, B, C y D, con manzanitas. ¿Qué más quieren que les diga? ¿Y no quieren que les hornee su pavo también?”

La polémica llevó a Rossinelli a recordar que su receta no era nueva. Según la creadora de contenido, la preparación ya había sido publicada en años anteriores y había recibido comentarios positivos: “Esta es mi misma receta del año pasado, es exactamente la misma. La he repetido así tal cual copy paste y el año pasado todos me escribían para decirme que el pavo les había salido delicioso”, sostuvo durante la transmisión.

Para evitar más discusiones, Rossinelli advirtió que no tolerará nuevas críticas en sus redes sociales. “Así que si alguien me viene acá a querer fregar el 25, bloqueado”, sentenció la influencer, marcando límites claros ante la ola de comentarios negativos.

Los mejores memes de la receta de Nelly Rossinelli

Con la llegada de la medianoche del 24 de diciembre, las redes sociales se inundaron de imágenes y mensajes sobre los resultados de la receta de Nelly Rossinelli. Muchos usuarios decidieron compartir fotografías de sus pavos, que rápidamente se convirtieron en tendencia. El centro de la mesa fue el escenario de los orgullosos cocineros que mostraron el resultado final y celebraron el sabor obtenido.

La mayoría de los comentarios resultó positiva. “Salió perfecto”, “Gracias, Nelly, salvaste la Navidad”, escribieron decenas de usuarios, mientras otros bromeaban sobre la rivalidad con Magaly Medina. Una frase se destacó entre los mensajes virales: “Nelly volvió a unir lo que un día Magaly desunió”. El comentario se multiplicó en diferentes plataformas, consolidando el nombre de la influencer como uno de los más mencionados durante la celebración navideña.

Nelly Rossinelli y su receta viral de pavo navideño: los mejores memes y reacciones en redes sociales

La viralidad de la receta también dio lugar a una ola de memes. Desde imágenes de pavos dorados hasta comparaciones humorísticas entre los seguidores de Rossinelli y los de Medina, las bromas aportaron un tono festivo a la discusión. El fenómeno digital posicionó a Rossinelli como protagonista de la conversación, mientras miles de personas agradecieron públicamente su aporte culinario.