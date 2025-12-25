Perú

Nelly Rossinelli y su receta viral de pavo navideño: los mejores memes y reacciones en redes sociales

La ‘Mamá de los pericotitos’ se convirtió en la maestra de la cocina en la cena del 24 de diciembre y advirtió que si el pavo salía desagradable no era su culpa

La noche del 24 de diciembre, Nelly Rossinelli logró lo que pocos influencers gastronómicos consiguen: su receta de pavo navideño se volvió tendencia y desató una ola de memes y reacciones en redes sociales. La exjurado de El Gran Chef Famosos se propuso guiar a miles de seguidores para que la cena navideña no termine en desastre y, de paso, advirtió que si el resultado no era el esperado, no aceptaría reclamos.

Desde días antes, Rossinelli calentó el ambiente en internet. Compartió en sus plataformas los pasos clave para obtener un pavo jugoso, empezando por una correcta descongelación, siguiendo con el aderezo ideal y, sobre todo, explicando cuándo aplicar la salmuera y cuándo evitarla. Quienes la seguían recibieron advertencias claras: si el empaque del pavo decía “marinado”, había que saltarse ese paso.

La influencia de la cocinera creció a medida que se acercaba la Nochebuena. Videos, historias y consejos se sucedieron sin pausa. El 24 de diciembre, Rossinelli horneó su propio pavo en tiempo real y transmitió confianza a su audiencia.

La presión aumentó en la tarde del 24, cuando usuarios bromearon con la posibilidad de que la receta fallara y Rossinelli se anticipó: “Si no les sale bien, no es mi culpa”. El mensaje quedó claro y la expectativa creció conforme pasaban las horas.

Nelly Rossinelli explica sobre una
Nelly Rossinelli explica sobre una correcta salmuera para el pavo de la Navidad en un video de TikTok.

Llegada la noche, las redes sociales explotaron con imágenes y videos de pavos dorados y familias satisfechas. Miles de usuarios compartieron el resultado de la receta, ubicando el pavo al centro de la mesa y confirmando que el sabor cumplió las expectativas. “Salió perfecto”, “Gracias, Nelly, salvaste la Navidad”, se leía entre los comentarios. Un usuario escribió: “Nelly volvió a unir lo que un día Magaly desunió”.

La viralidad de la receta y la avalancha de reacciones convirtieron a Nelly Rossinelli en uno de los personajes más comentados de la celebración. La frase “No es mi culpa si no saben cocinar” se transformó en tendencia, usada tanto por quienes festejaron su éxito culinario como por los que, entre bromas, admitieron haber fallado a pesar de seguir las indicaciones.

Nelly Rossinelli se defiende de críticas

El protagonismo de Nelly Rossinelli en Navidad también trajo consigo un aluvión de críticas. Algunos seguidores aseguraron que la explicación sobre la salmuera no fue lo suficientemente clara en sus videos, especialmente para quienes compraron pavos ya marinados. Ante la avalancha de comentarios y confusión, la influencer respondió sin rodeos y con su estilo directo.

“Ya que ustedes no sepan cocinar, ya no es mi culpa, les he hecho con A, B, C y D, con manzanitas. ¿Qué más quieren que les diga? ¿Y no quieren que les hornee su pavo también?”, lanzó Rossinelli, defendiendo su receta y dejando claro que no asumiría culpas ajenas. 
Nelly Rossinelli es viral en
Nelly Rossinelli es viral en TikTok por su receta del pavo de Navidad.

“Esta es mi misma receta del año pasado, es exactamente la misma. La he repetido así tal cual copy paste y el año pasado todos me escribían para decirme que el pavo les había salido delicioso”, recordó, subrayando que antes nadie había puesto en duda su método.

La ‘Reina de las loncheras’ insistió en que varios de sus seguidores utilizaron la receta para cenas laborales días antes y le agradecieron los buenos resultados. Para poner fin a la polémica, fue contundente: “Así que si alguien me viene acá a querer fregar el 25, bloqueado”, sentenció Rossinelli en sus redes, marcando su postura frente a los detractores.

