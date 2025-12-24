Excesos en la cena de Navidad podía afectar gravemente varios órganos sin presentar síntomas, advierte Minsa

El Ministerio de Salud advierte sobre el peligro de consumir grandes cantidades de grasas y azúcares durante las celebraciones, ya que pueden desencadenar enfermedades silenciosas en la población| Foto creada con IA Gemini

Durante las fiestas de fin de año, los excesos en la cena de Navidad pueden afectar gravemente órganos vitales como el estómago y el hígado sin manifestar síntomas inmediatos, advirtió el Ministerio de Salud (Minsa). Autoridades sanitarias peruanas señalaron que la combinación de comidas abundantes, alto consumo de dulces, grasas y bebidas alcohólicas incrementa el riesgo de alteraciones digestivas y hepáticas en la población.

El doctor Ismael García Lévano, gastroenterólogo del Hospital María Auxiliadora en Lima, explicó que el consumo reiterado de productos como panetón, chocolates y alimentos altos en grasa, junto con el abuso de alcohol, sobrecarga el sistema digestivo y dificulta la función del hígado.

Muchas veces, las molestias aparecen de forma progresiva y pueden confundirse con simples indigestiones, aunque ya exista una alteración digestiva en desarrollo.

El Seguro Social de Salud advierte que la tradicional cena navideña puede superar las 2.000 calorías, duplicando la necesidad diaria y generando riesgos para la salud. - EsSalud

¿Cuáles son los órganos que se afectarían?

Uno de los principales riesgos mencionados es el desarrollo de hígado graso, una enfermedad que, según el Minsa, se ha vuelto cada vez más frecuente en el país. El especialista advirtió que esta afección suele pasar desapercibida porque no presenta síntomas en sus etapas iniciales.

“El hígado graso no provoca dolor ni señales evidentes al comienzo. Muchos pacientes se enteran cuando se realizan una ecografía abdominal por otras razones y ya existe acumulación de grasa que compromete la función hepática”, señaló García Lévano.

El Ministerio de Salud alertó que las cenas navideñas, especialmente si se celebran durante varios días consecutivos, pueden enlentecer la digestión, aumentar la acidez gástrica y favorecer el reflujo gastroesofágico.

Entre los síntomas más habituales figuran la sensación de pesadez, acidez estomacal y molestias digestivas persistentes.

No hay Navidad sin un buen aderezo: encuentra aquí las mejores combinaciones de ingredientes para darle un toque único a tu pavo, pollo o chancho. (Composición Infobae Perú)

La gastritis es otra de las patologías más frecuentes durante las celebraciones de fin de año, advirtió el Minsa. El abuso de condimentos, grasas y dulces irrita la mucosa gástrica, lo que puede derivar en cuadros severos, como dolor agudo en la boca del estómago, dificultad para tragar, sangrado digestivo o pérdida de peso.

Recomendaciones en las cenas navideñas

Las recomendaciones de los especialistas apuntan a elegir alimentos que reduzcan el impacto sobre el aparato digestivo, como carnes magras —incluyendo pollo o pavo sin piel—, servir porciones moderadas de carbohidratos y optar por grasas saludables.

Estas medidas contribuyen a disminuir la sobrecarga tanto del estómago como del hígado. Además, precisa que cenar tarde y en exceso incrementa las molestias digestivas y agrava el reflujo.

Además, recomendó mantener horarios regulares de alimentación, moderar las cantidades y priorizar la hidratación para proteger tanto el sistema digestivo como el hígado. La detección temprana de enfermedades como el hígado graso depende de controles médicos periódicos y estudios por imágenes, ya que las fases iniciales suelen avanzar sin molestias perceptibles.

¿Ya sabes cómo deberías alimentarte antes y después de la cena navideña? (Apeseg)

Con el incremento de consultas por malestares digestivos durante la temporada, las autoridades sanitarias pidieron a la población tomar conciencia sobre las consecuencias de los excesos en la dieta navideña.

Canales de ayuda

El Ministerio de Salud recomienda a la población acudir a los servicios de emergencia de los hospitales y centros de salud más cercanos ante la presencia de síntomas graves, como dolor abdominal intenso, sangrado digestivo, vómitos persistentes o dificultad para respirar.

El Samu (Sistema de Atención Móvil de Urgencia) atiende las 24 horas del día a través de la línea telefónica gratuita 106 en todo el país.