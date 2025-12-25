Centro Comercial Portal La Molina: la millonaria inversión que Cencosud dejó de ejecutar tras casi 18 meses de retraso

La apertura del Centro Comercial La Molina se realizó el pasado sábado 2 de diciembre de 2025.

El ambicioso centro comercial “Portal La Molina”, el primer mall de Cencosud en La Molina, abrió finalmente sus puertas el 2 de diciembre de 2025.

Sin embargo, detrás de la inauguración se esconde una historia de ajustes presupuestales, retrasos y controversias, según revela la más reciente modificación de la Resolución Ministerial N° 372-2022-VIVIENDA aprobada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

La inversión proyectada que se derrumbó casi un 40%

Cuando Cencosud Perú Shopping S.A.C. lanzó oficialmente el proyecto en 2022, el monto de inversión comprometido alcanzaba los US$113,2 millones, distribuidos en dos etapas: US$36,6 millones para la primera fase y un robusto US$76,6 millones para la segunda, con la promesa de un centro comercial de gran escala y una tienda emblemática de Paris como ancla. Sin embargo, todo cambió drásticamente.

De acuerdo con la Resolución Ministerial N° 359-2025-VIVIENDA, publicada hoy 25 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial El Peruano, el compromiso de inversión se reduce significativamente a US$69,5 millones (sin IGV), un recorte de US$43,7 millones (38,6%) menos frente al plan inicial.

Ahora, la primera etapa sumó US$32,8 millones y la segunda apenas US$36,6 millones. La exclusión de la tienda Paris —tras el anuncio de la salida definitiva de la marca del Perú—, reconfiguró por completo el diseño del mall y redujo la envergadura y los costos, entre otros aspectos que impactaron sobre el diseño inicial.

Cronograma dilatado por trabas y controversias viales

El plan original contemplaba un plazo máximo de solo 2 años y 3 meses (hasta el 18 de junio de 2024) para levantar el centro comercial en la estratégica esquina de Av. Raúl Ferrero y Alameda del Corregidor.

Sin embargo, los problemas llegaron: la controversia con la Municipalidad de La Molina por el impacto vial y la necesidad de reforzar estudios hicieron tambalear el cronograma.

Frente a los “cuellos de botella” en permisos y la presión vecinal, el plazo de construcción terminó extendiéndose a tres años, siete meses y cuatro días: desde el 26 de abril de 2022 hasta el 30 de noviembre de 2025. En otras palabras, hubo un retraso de un año y cinco meses respecto al plan aprobado originalmente.

Un mall esperado, pero más pequeño y tardío

El resultado: el nuevo Portal La Molina abrió finalmente —con casi 18 meses de retraso— y un tamaño menor al imaginado. Si bien suma decenas de tiendas, restaurantes y cines, perdió la gran tienda Paris y ajustó su propuesta ante las restricciones impuestas por el municipio, logrando solo en 2025 superar los escollos normativos.

La reducción de inversión evidencia la volatilidad del sector y la necesidad de mayor articulación público-privada para destrabar proyectos de gran envergadura. Ahora, vecinos y empresarios se preguntan si la promesa de dinamizar La Molina se materializará, aunque cueste menos de lo esperado y haya llegado tarde.

Vale precisar que el Centro Comercial Portal La Molina empezó su fase inicial con 32 establecimientos en 8.000 metros cuadrados de extensión en cinco pisos, pero continúa abriendo más tiempos a medida que pasan las semanas.