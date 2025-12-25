Este es el centro comercial de Lima que no abre sus puertas en el feriado del 25 de diciembre y 1 de enero

Plaza San Miguel se posicionó en el cuarto lugar el ranking. Foto: Fashion Network

En una ciudad donde el comercio no descansa y los centros comerciales extienden su horario para atender la demanda de las fiestas, Plaza San Miguel destaca por conservar una tradición única: no abre sus puertas los feriados del 25 de diciembre y 1 de enero. Esta decisión, que prioriza el bienestar familiar de sus trabajadores sobre las ganancias, la convierte en el único mall de Lima que mantiene sus puertas cerradas en estas fechas claves, en contraste con otros complejos que funcionan sin pausa.

La política de Plaza San Miguel responde a un principio que se remonta a sus orígenes: el respeto por el tiempo en familia. Desde su inauguración, el centro comercial ha optado por no operar en Navidad ni en Año Nuevo, permitiendo que todos sus colaboradores celebren junto a sus seres queridos.

Frente al ritmo acelerado del comercio limeño, donde la mayoría de los malls permanecen abiertos incluso en los feriados más importantes, Plaza San Miguel sostiene una postura distinta. Para los trabajadores, esta política representa un verdadero beneficio: mientras otros empleados del sector deben cumplir turnos festivos, el personal de este mall disfruta de dos días de descanso garantizados por año.

Con una oferta variada que incluye tiendas, restaurantes, cines y áreas de esparcimiento, Plaza San Miguel sigue siendo el corazón comercial de Lima. Foto: Perú Retail

Historia y legado de Plaza San Miguel

Plaza San Miguel es el centro comercial más antiguo del Perú. Abrió sus puertas el 15 de octubre de 1976, marcando el inicio de una nueva era en la experiencia de compra para los limeños. Su ubicación estratégica en la intersección de las avenidas La Marina y Universitaria, en el distrito de San Miguel, lo convirtió en un punto de referencia desde sus primeros años. El mall pertenece a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

En sus inicios, Plaza San Miguel contaba con 70 tiendas, muchas de ellas de marcas internacionales, lo que atrajo a una clientela ávida de novedades. El centro comercial se diferenciaba de las galerías tradicionales, ofreciendo un espacio moderno y seguro para las familias. Durante la década de los ochenta, enfrentó desafíos económicos y sociales, como el terrorismo y la hiperinflación, que golpearon al país y a la actividad comercial. Sin embargo, en los años noventa, el mall experimentó una renovación significativa: la llegada de Supermercados Wong, la apertura de restaurantes internacionales y la inauguración de nuevas tiendas revitalizaron su atractivo.

De ser un refugio durante tiempos difíciles a un vibrante núcleo de actividades comerciales y culturales. Foto: Peru Retail

En 1998, Plaza San Miguel fue pionero en la industria del entretenimiento al inaugurar el primer Cineplanet del país, entonces conocido como Cineplex. A partir de los años 2000, el centro comercial continuó su expansión y modernización, sumando nuevos niveles, servicios y una oferta variada que incluye más de 300 tiendas, propuestas gastronómicas y espacios de entretenimiento.

El centro comercial celebró recientemente su 48° aniversario con un espectáculo especial en el Boulevard Plaza Mantaro. El evento reunió a familias, niños y jóvenes con shows infantiles, presentaciones de K-pop, música criolla y una actuación estelar del grupo Bareto, coronando la jornada con un espectáculo de luces y proyecciones en vivo.

Desde su estratégica ubicación en la Avenida La Marina y Universitaria, Plaza San Miguel ha sido testigo y protagonista de la historia contemporánea de Lima. (Composición Infobae Perú | Perú Retail)

Un modelo que desafía la lógica comercial

Mientras otros centros comerciales como Jockey Plaza, Mall Aventura o Real Plaza continúan operando en feriados, Plaza San Miguel sostiene su compromiso con el descanso y la vida familiar. Esta decisión, lejos de restarle competitividad, ha fortalecido su identidad y el sentido de pertenencia de sus trabajadores y visitantes.

Para muchos empleados, esta tradición ha sido clave para la fidelidad y el ambiente laboral positivo. El público también valora este gesto, pues percibe al centro comercial como un espacio que prioriza los valores humanos.

Villa Navideña de Plaza San Miguel.

Un referente en la historia comercial de Lima

En el panorama actual, donde los malls compiten por horarios más extensos y promociones agresivas, Plaza San Miguel se mantiene fiel a su esencia. Su legado se extiende más allá de la arquitectura o el número de tiendas: representa un modelo de gestión que reconoce la importancia del equilibrio entre trabajo y vida personal.

Otros históricos centros comerciales de Lima, como el CC Arenales (inaugurado en 1979) y Caminos del Inca (abierto en 1988), han marcado época en sus respectivos distritos, pero ninguno ha mantenido con tanta constancia la tradición de cerrar en los feriados más emblemáticos del calendario peruano.

Plaza San Miguel se ha adaptado a los cambios sociales y económicos del país. Foto: Universidad de Lima

Una tradición que se proyecta al futuro

En cada 25 de diciembre y 1 de enero, Plaza San Miguel se convierte en un símbolo de respeto por las tradiciones y el bienestar de quienes hacen posible su funcionamiento. Mientras la ciudad mantiene su ritmo frenético, este centro comercial histórico apaga las luces para darle prioridad a lo más importante: el encuentro familiar. Así, año tras año, Plaza San Miguel reafirma su posición como uno de los referentes más queridos y respetados de Lima, no solo por su historia, sino por sus valores.