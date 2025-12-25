Perú

Este es el centro comercial de Lima que no abre sus puertas en el feriado del 25 de diciembre y 1 de enero

Es el centro comercial más antiguo de Lima, mantiene la tradición de no abrir sus puertas los feriados del 25 de diciembre y 1 de enero, priorizando el descanso y el tiempo en familia para sus trabajadores, a diferencia del resto de malls de la ciudad

Guardar
Plaza San Miguel se posicionó
Plaza San Miguel se posicionó en el cuarto lugar el ranking. Foto: Fashion Network

En una ciudad donde el comercio no descansa y los centros comerciales extienden su horario para atender la demanda de las fiestas, Plaza San Miguel destaca por conservar una tradición única: no abre sus puertas los feriados del 25 de diciembre y 1 de enero. Esta decisión, que prioriza el bienestar familiar de sus trabajadores sobre las ganancias, la convierte en el único mall de Lima que mantiene sus puertas cerradas en estas fechas claves, en contraste con otros complejos que funcionan sin pausa.

La política de Plaza San Miguel responde a un principio que se remonta a sus orígenes: el respeto por el tiempo en familia. Desde su inauguración, el centro comercial ha optado por no operar en Navidad ni en Año Nuevo, permitiendo que todos sus colaboradores celebren junto a sus seres queridos.

Frente al ritmo acelerado del comercio limeño, donde la mayoría de los malls permanecen abiertos incluso en los feriados más importantes, Plaza San Miguel sostiene una postura distinta. Para los trabajadores, esta política representa un verdadero beneficio: mientras otros empleados del sector deben cumplir turnos festivos, el personal de este mall disfruta de dos días de descanso garantizados por año.

Con una oferta variada que
Con una oferta variada que incluye tiendas, restaurantes, cines y áreas de esparcimiento, Plaza San Miguel sigue siendo el corazón comercial de Lima. Foto: Perú Retail

Historia y legado de Plaza San Miguel

Plaza San Miguel es el centro comercial más antiguo del Perú. Abrió sus puertas el 15 de octubre de 1976, marcando el inicio de una nueva era en la experiencia de compra para los limeños. Su ubicación estratégica en la intersección de las avenidas La Marina y Universitaria, en el distrito de San Miguel, lo convirtió en un punto de referencia desde sus primeros años. El mall pertenece a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

En sus inicios, Plaza San Miguel contaba con 70 tiendas, muchas de ellas de marcas internacionales, lo que atrajo a una clientela ávida de novedades. El centro comercial se diferenciaba de las galerías tradicionales, ofreciendo un espacio moderno y seguro para las familias. Durante la década de los ochenta, enfrentó desafíos económicos y sociales, como el terrorismo y la hiperinflación, que golpearon al país y a la actividad comercial. Sin embargo, en los años noventa, el mall experimentó una renovación significativa: la llegada de Supermercados Wong, la apertura de restaurantes internacionales y la inauguración de nuevas tiendas revitalizaron su atractivo.

De ser un refugio durante
De ser un refugio durante tiempos difíciles a un vibrante núcleo de actividades comerciales y culturales. Foto: Peru Retail

En 1998, Plaza San Miguel fue pionero en la industria del entretenimiento al inaugurar el primer Cineplanet del país, entonces conocido como Cineplex. A partir de los años 2000, el centro comercial continuó su expansión y modernización, sumando nuevos niveles, servicios y una oferta variada que incluye más de 300 tiendas, propuestas gastronómicas y espacios de entretenimiento.

El centro comercial celebró recientemente su 48° aniversario con un espectáculo especial en el Boulevard Plaza Mantaro. El evento reunió a familias, niños y jóvenes con shows infantiles, presentaciones de K-pop, música criolla y una actuación estelar del grupo Bareto, coronando la jornada con un espectáculo de luces y proyecciones en vivo.

Desde su estratégica ubicación en
Desde su estratégica ubicación en la Avenida La Marina y Universitaria, Plaza San Miguel ha sido testigo y protagonista de la historia contemporánea de Lima. (Composición Infobae Perú | Perú Retail)

Un modelo que desafía la lógica comercial

Mientras otros centros comerciales como Jockey Plaza, Mall Aventura o Real Plaza continúan operando en feriados, Plaza San Miguel sostiene su compromiso con el descanso y la vida familiar. Esta decisión, lejos de restarle competitividad, ha fortalecido su identidad y el sentido de pertenencia de sus trabajadores y visitantes.

Para muchos empleados, esta tradición ha sido clave para la fidelidad y el ambiente laboral positivo. El público también valora este gesto, pues percibe al centro comercial como un espacio que prioriza los valores humanos.

Villa Navideña de Plaza San
Villa Navideña de Plaza San Miguel.

Un referente en la historia comercial de Lima

En el panorama actual, donde los malls compiten por horarios más extensos y promociones agresivas, Plaza San Miguel se mantiene fiel a su esencia. Su legado se extiende más allá de la arquitectura o el número de tiendas: representa un modelo de gestión que reconoce la importancia del equilibrio entre trabajo y vida personal.

Otros históricos centros comerciales de Lima, como el CC Arenales (inaugurado en 1979) y Caminos del Inca (abierto en 1988), han marcado época en sus respectivos distritos, pero ninguno ha mantenido con tanta constancia la tradición de cerrar en los feriados más emblemáticos del calendario peruano.

Plaza San Miguel se ha
Plaza San Miguel se ha adaptado a los cambios sociales y económicos del país. Foto: Universidad de Lima

Una tradición que se proyecta al futuro

En cada 25 de diciembre y 1 de enero, Plaza San Miguel se convierte en un símbolo de respeto por las tradiciones y el bienestar de quienes hacen posible su funcionamiento. Mientras la ciudad mantiene su ritmo frenético, este centro comercial histórico apaga las luces para darle prioridad a lo más importante: el encuentro familiar. Así, año tras año, Plaza San Miguel reafirma su posición como uno de los referentes más queridos y respetados de Lima, no solo por su historia, sino por sus valores.

Temas Relacionados

Plaza San MiguelFeriados en Perú25 de diciembreperu-noticias

Más Noticias

Uso de plaguicidas en frutas y verduras: mitos y realidades

¿Qué son realmente estos insumos y por qué han sido utilizados durante tanto tiempo en la agricultura?

Uso de plaguicidas en frutas

General de la PNP realizó inspecciones a comisarías y repartió la cena a oficiales en servicio por Navidad

Durante su visita a la comisaría Apolo en La Victoria, Óscar Manuel Arriola Delgado destacó la importancia de la labor sus colegas en fechas clave

General de la PNP realizó

Los robos no paran en Lima: falsos repartidores de delivery aterrorizan zonas residenciales

La modalidad delictiva que emplea motocicletas y vestimenta de aplicaciones de reparto ha generado inquietud entre los vecinos, pese al despliegue de cámaras y vigilancia municipal, especialmente en el distrito de San Isidro

Los robos no paran en

Reniec atenderá este fin de semana largo, pero en algunos casos con horario modificado: todos los detalles

El organismo de identificación mantendrá activos diversos puntos de servicio el 26 y 27 de diciembre, implementando horarios diferenciados para entregar documentos y gestionar solicitudes

Reniec atenderá este fin de

Uso de pirotécnicos ocasionó mayoría de incendios en Lima en las primeras horas de Navidad, afirmó la MML

El gerente de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, afirmó que las emergencias se originaban en los techos de las viviendas

Uso de pirotécnicos ocasionó mayoría
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Navidad 2025: El Gobierno de

Navidad 2025: El Gobierno de José Jerí pide unidad a los peruanos en mensaje por Nochebuena

JNE informa que 36 fórmulas presidenciales y más de 1.700 listas de candidatos fueron inscritas para las elecciones 2026

Cancillería de Perú reconoce triunfo de Nasry Asfura como presidente electo de Honduras: “Esperamos trabajar conjuntamente”

Betssy Chávez renuncia al partido Todo con el Pueblo, vinculado a Pedro Castillo: “Coherencia y valores democráticos”

Tres exjueces supremos postulan en las Elecciones 2026: Duberlí Rodríguez, Iván Sequeiros y Susana Castañeda

ENTRETENIMIENTO

Nelly Rossinelli y su receta

Nelly Rossinelli y su receta viral de pavo navideño: los mejores memes y reacciones en redes sociales

Atina y Bacanos anuncian el lanzamiento de “Eres mi vida”, una esperada fusión de pop urbano y sabor latino

Navidad 2025 de la farándula peruana: Famosos peruanos envían sus deseos por 25 de diciembre

ElZeein: así fue cómo se convirtió en el streamer más seguido del Perú

Nicola Porcella responde a Carlos Orozco tras criticar el anuncio de su canal de streaming: “Dilo sin llorar”

DEPORTES

Javier Rabanal interactúa en redes

Javier Rabanal interactúa en redes sociales con un saludo de Navidad para la afición de Universitario

Alexis Arias, a un paso de irse de Melgar: el ‘Chaka’ orillado a abandonar el club insignia de Arequipa por medida de Juan Reynoso

FC Cajamarca anuncia a sus dos primeros refuerzos para afrontar su experiencia inicial en la Liga 1

Jaime de la Pava, anunciado como nuevo entrenador del Sport Boys a puertas del centenario institucional

Jonathan Bilbao asume su primer desafío internacional y se suma a Carabobo FC de Venezuela: jugará fase previa de Libertadores