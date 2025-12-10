Perú

Polémica en la PNP: resolución de Arriola desata indignación por presunto favor a la ‘sombra’ de José Jerí

Resolución excepcional cambia reglas históricas de ascensos y abre una vía inédita para que un oficial cercano al presidente postule sin cumplir requisitos

Guardar
Arriola cambia reglas y crea
Arriola cambia reglas y crea excepción para oficial allegado al presidente. Foto: Presidencia

La reciente decisión del comandante general Óscar Arriola de modificar de manera excepcional el reglamento del examen de posgrado de la Policía Nacional del Perú (PNP) generó cuestionamientos internos y públicos, al interpretarse como una maniobra que vulnera la meritocracia y favorece intereses particulares en la cúpula policial.

La medida, oficializada mediante la Resolución N. 1014-2025, permite por primera vez que oficiales postulen a ascensos sin haber realizado el diplomado previo, hasta ahora requisito ineludible para progresar en la carrera policial. Este cambio impacta a más de mil quinientos oficiales en todo el país, según lo revelado por la periodista de investigación Karla Ramírez. Especialistas lo califican como un retroceso institucional y un golpe a la moral de la fuerza.

Resolución N. 1014-2025. Crédito: Karla
Resolución N. 1014-2025. Crédito: Karla Ramírez @NinaSunqu / X

El efecto inmediato de la resolución se refleja en la indignación de numerosos oficiales, quienes invirtieron tiempo y recursos para cumplir con los requisitos tradicionales del proceso de ascenso. La reprogramación del examen para el 14 de diciembre y la sustitución del sistema computarizado por uno de lector óptico, que se considera más susceptible de manipulación, profundizan el malestar.

Según Eduardo Pérez Rocha, exdirector general de la PNP, la medida “aperturó la puerta para que estos que no tienen los cursos obligatorios puedan tener posibilidad de ascenso”, lo que representa una “intromisión política que, lamentablemente, no se debería dar”.

Excepciones, favoritismo y repercusiones en la carrera policial

El principal beneficiario de la excepción sería el comandante Jhonn Edwin Mendoza Chávez, conocido como “la sombra” del presidente interino José Jerí. Mendoza, integrante del círculo de seguridad de alta confianza del mandatario, ya había ascendido previamente a comandante sin realizar el curso de mayor. Ahora, con esta resolución, accede a una vía extraordinaria para continuar su carrera.

El general PNP Óscar Arriola
El general PNP Óscar Arriola avaló nuevo procedimiento de ascensos. (Foto: X/@PNP)

La situación recuerda episodios previos ocurridos durante el gobierno de Dina Boluarte, cuando se designó personal de seguridad presidencial en misiones internacionales sin cumplir los requisitos formales, relató Pérez Rocha a Latina Noticias.

Pérez Rocha advirtió que este tipo de decisiones afecta la moral y el prestigio institucional, y pone en riesgo la idoneidad técnica de quienes asumen cargos de mayor responsabilidad.

“Los oficiales que están para grado de inmediato superior ven frustrado ese ascenso. Y no llevar a cabo la meritocracia va en contra de la moral y el prestigio institucional”, afirmó.

Además, subrayó que la injerencia política en los ascensos no es nueva, pero la actual resolución constituye una irregularidad inédita en la historia reciente de la PNP.

El abogado y director de La Voz del Policía, José Palacios, criticó duramente la medida en diálogo con Exitosa. Palacios sostuvo que la resolución “ha revivido muertos”, ya que otorga una oportunidad excepcional a quienes no cumplieron con los cursos requeridos, perjudicando a quienes sí lo hicieron.

“Gracias al señor Óscar Arriola, más conocido dentro de la Policía Nacional como Pilatos, ha maltratado a oficiales de carrera, oficiales que desde alférez han empezado a estudiar”, declaró.

Palacios destacó que la modificación del reglamento buscaba favorecer a un allegado al presidente Jerí, en referencia directa a Mendoza Chávez, y denunció que “no tiene la meritocracia que exige la carrera policial”.

Se publicó nuevas reglas para
Se publicó nuevas reglas para el ascenso policial| PNP

La controversia se agrava porque Mendoza Chávez integra la comitiva oficial que acompañará al presidente Jerí a Ecuador el 12 de diciembre. Mientras tanto, cientos de oficiales que sí cumplieron con los requisitos ven frustradas sus expectativas de ascenso, situación que, según Pérez Rocha, genera descontento en toda la Policía Nacional en actividad.

El debate sobre la meritocracia y la politización de la PNP también llegó al Congreso. El legislador Guido Bellido ha presentado un proyecto de ley para reducir el tiempo de años de ascenso al grado inmediato superior, lo que, en opinión de Pérez Rocha, “transgrede la carrera policial” y profundiza los problemas estructurales de la institución. El exdirector de la PNP también advirtió sobre propuestas para dividir la Policía Nacional en dos cuerpos separados, lo que consideró “algo increíble” dado el déficit de personal y recursos.

Los nuevos lineamientos generan descontento
Los nuevos lineamientos generan descontento entre el cuerpo policial, ya que se traería abajo la meritocracia.

En este escenario, la resolución firmada por Arriola se interpreta como un síntoma de la creciente politización del mando policial y de la erosión de los principios de mérito y legalidad. “Es que acá ya no existe el aspecto de meritocracia. Estamos viendo las intervenciones”, sentenció Pérez Rocha a Latina Noticias.

Temas Relacionados

PNPLa SombraJosé JeríOscar Arriolaperu-politica

Más Noticias

Colegio de Carabayllo logró 8 ingresos a la UNI 2026-I: ¿quién es la escolar que obtuvo la única plaza de Ingeniería Aeroespacial?

La reciente convocatoria para escolares de la Universidad Nacional de Ingeniería evidenció el potencial académico de Carabayllo, con jóvenes que alcanzaron cupos en diversas especialidades y una estudiante que brilló en un proceso altamente competitivo

Colegio de Carabayllo logró 8

Peruanos triunfan en España como conductores de buses y camiones: ¿Cómo lo lograron?

Cristian Luis Tixe tiene 52 años y nació en Lima. En Perú se dedicaba al sector minero, operando maquinaria pesada. En España, se desempeña como conductor

Peruanos triunfan en España como

Acción Popular podría quedar fuera de las Elecciones 2026: lista presidencial y parlamentaria peligran por disputa entre Alfredo Barnechea y Julio Chávez

José Naupari, experto en derecho electoral, aclaró que denuncia de fraude también podría afectar a los postulantes a diputados y senadores

Acción Popular podría quedar fuera

Alerta por lluvias intensas: más de 210 mil habitantes expuestos a inundaciones y huaicos en siete regiones

Las lluvias previstas entre el 10 y 12 de diciembre elevan el riesgo de inundaciones y huaicos en la selva del país, luego de desbordes que ya vienen afectando a comunidades

Alerta por lluvias intensas: más

Navidad 2025 en Perú: precios de árboles desde S/ 55 hasta opciones premium para todo presupuesto

La oferta de decoración y árboles para Navidad es amplia. Las familias pueden encontrar opciones que van desde los S/ 55 hasta más de los S/ 1000

Navidad 2025 en Perú: precios
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE multa a Renovación Popular

ONPE multa a Renovación Popular con más de S/ 170 mil por uso indebido del financiamiento público

El mensaje de Rospigliosi por el Nobel de la Paz: elogios a María Corina Machado y críticas al uso de los DD.HH. para “proteger delincuentes”

Elecciones 2026: Conoce quiénes son los 37 candidatos oficiales a la presidencia de todos los partidos políticos

Fiscales supremos postergan hasta el 2026 la elección de un nuevo fiscal de la Nación

La candidatura de Juan José Santiváñez sigue en duda dentro de APP: ¿qué pasó con el exministro?

ENTRETENIMIENTO

Janet Barboza asegura que la

Janet Barboza asegura que la relación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo era insostenible y no lamenta su ruptura

Fey regresa a Perú con su gira ‘Hits Tour’: fecha, lugar y entradas para el concierto

Limp Bizkit hizo estallar Lima: una noche de pogos, adrenalina pura y un niño que se robó el show junto a Fred Durst

Melissa Paredes advierte con demanda a Magaly Medina tras referirse a supuesta denuncia contra el ‘Gato’

Luiggi Carbajal quiere amistarse con Ricky Trevitazzo: “Es un tiempo de reconciliación”

DEPORTES

Alianza Lima vs Zhetysu VC

Alianza Lima vs Zhetysu VC 3-1: triunfo histórico de las ‘blanquiazules’ por el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Tabla de posiciones del Mundial de Clubes de Vóley 2025: así marcha Alianza Lima tras victoria en fecha 2

Resultados del Mundial de Clubes de vóley 2025: con Alianza Lima, así van los partidos

El nuevo cargo que Hernán Barcos desempeñará en FC Cajamarca tras dejar Alianza Lima: no solo sería futbolista

Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC HOY: canal tv online por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025