Una broma que puede costar vidas: El 42% de llamadas al SAMU 106 son falsas

Las multas por llamadas falsas van entre 0.5 a 4 veces el valor de una UIT (S/ 4 600).

El Ministerio de Salud (Minsa) encendió una nueva alerta sobre las llamadas falsas al 106 del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), un problema que se agrava cada año. De acuerdo con la institución, el 42% de comunicaciones recibidas en lo que va del 2025 no corresponden a emergencias reales, lo que equivale a más de 54 mil llamadas que han bloqueado la línea gratuita destinada a salvar vidas.

En total, el SAMU ha registrado 140.828 llamadas durante el año, un incremento del 93% respecto al periodo anterior. Sin embargo, casi la mitad de estas comunicaciones no solicitaban atención médica urgente. Para la institución, esto representa un obstáculo directo para la respuesta oportuna en casos donde cada minuto es decisivo.

42% de llamadas que recibe SAMU son falsas. Directora ndicó que ponen en riesgo la atención oportuna de emergencias reales. (Composición Infobae)

Llamadas falsas que ponen vidas en riesgo

La directora ejecutiva del SAMU, María Quiroz Linares, explicó que este comportamiento tiene consecuencias graves. Mientras un operador atiende una llamada que no corresponde a una emergencia, un paciente en paro cardiorrespiratorio, una víctima de accidente grave o una mujer en labor de parto podría quedar sin atención a tiempo.

Según el Minsa, la saturación por llamadas indebidas retrasa la asignación de ambulancias, interrumpe los protocolos de evaluación rápida y afecta la capacidad operativa del servicio prehospitalario.

“Tu silencio irresponsable puede ser el último aliento de alguien”, resaltó Quiroz.

De dónde provienen estas llamadas

La mayoría de las llamadas falsas proviene de menores de edad que realizan bromas telefónicas, indicó el SAMU.(Andina)

El SAMU detalló que las llamadas no pertinentes provienen principalmente de niños y adolescentes que realizan bromas telefónicas, por lo que la institución hizo un llamado especial a padres y tutores para reforzar el uso responsable del 106.

También se reportan bromas, insultos, falsas alarmas, pedidos de información general y consultas que no requieren intervención de ambulancias o llamadas silenciosas.

Multas de hasta 21 mil soles y cancelación de la línea

Ante el incremento de estas comunicaciones, el Minsa recordó que realizar llamadas falsas al 106 es una falta sancionable. La normativa vigente contempla multas que pueden llegar hasta los S/ 21.400, además de la cancelación definitiva de la línea telefónica desde la que se realizó la llamada, una medida que busca frenar la conducta reiterada de quienes afectan la operatividad del servicio.

El MTC indicó que sanciones por llamadas falsas a centros de emergencia contemplan multas desde s/ 2300 soles hasta S/ 18400 soles e incluso pueden disponer la cancelación definitiva del servicio.

El sector precisó que estas sanciones aplican tanto para personas adultas como para adolescentes, dependiendo del caso, y advirtió que seguirán identificando números que generen llamadas indebidas para aplicar las medidas administrativas correspondientes.

Un servicio esencial

El SAMU cumple este año su 14.° aniversario y, desde su creación en 2011, ha atendido cerca de 11 millones de casos en Lima Metropolitana. Su labor es fundamental para descongestionar las emergencias hospitalarias y brindar atención inmediata en situaciones críticas.

Las llamadas indebidas afectan la asignación de ambulancias y la capacidad operativa del servicio prehospitalario, informó el SAMU. Foto: Minsa

Actualmente, el servicio cuenta con más de 400 profesionales especializados en atención prehospitalaria, incluyendo médicos, enfermeros, técnicos y conductores de ambulancias capacitados para actuar en escenarios de alto riesgo.

Funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y atiende sin distinción a personas afiliadas al SIS, EsSalud, seguros privados o sin cobertura médica. Como parte del fortalecimiento del sistema, el SAMU ha logrado reducir su tiempo promedio de respuesta de 14 a 12 minutos en Lima.