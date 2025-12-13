Retiro de AFP: La mayoría de afiliados usará el dinero de sus fondos para cubrir gastos de Navidad y pagar deudas

El más reciente retiro de AFP brinda un alivio económico a millones de familias peruanas para enfrentar la Navidad y otros gastos. Sin embargo, expertos advierten sobre el impacto a largo plazo, ya que un número creciente de ciudadanos agota sus ahorros para la vejez | Latina TV

El último retiro de la AFP en el Perú coincide con los gastos de fin de año por las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Es en este contexto, que el primer y segundo desembolso de los fondos se utilizará para las compras. “La verdad, ahorita, estoy queriendo hacer un negocio y me falta un monto pequeño y lo quiero invertir para un negocio”, dijo una ciudadana a Latina.

La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) reporta que más de tres millones de personas ingresaron su solicitud para acceder al retiro de sus ahorros de jubilación. Esto responde 17 mil 900 millones de soles, un 20% menos en comparación del séptimo retiro. “El plazo no ha terminado. Hay un plazo, incluso para los que no presentaron en su momento pueden hacerlo después”, dijo Sergio Espinoza, superintendente de la SBS.

Entonces, este monto, menciona la entidad, es utilizada para los gastos navideños y de Año Nuevo. “Es verdad también que cuando hay retiro, esa plata sirve para básicamente dos cosas. Una es consumo, eh, que tiene que ver con Navidad, que tiene que ver seguramente con algunos que se adelantarán al Mundial del próximo año. Este, pero también tiene que ver, y eso, eso es la parte saludable del asunto, con pago de deudas”, explicó el funcionario.

Problemas para jubilación

Este octavo retiro, advierte la SBS, ha causado que un grupo de trabajadores, en planilla, no tengan ahorros para su jubilación. Según la Superintendencia, más de cuatro millones de personas, en su mayoría jóvenes, no cuentan con fondos.

Sin embargo, a pesar de esta realidad, podrían recuperar los fondos con próximos meses de aportes, dependiendo de la remuneración que perciben. “Yo lo retiré por el tiempo de covid. Ya no tengo. El día a día, independientemente. Así estamos”, mencionó otra persona a Latina.

Las compras serán por redes sociales

El uso de plataformas digitales para realizar compras navideñas ha experimentado un crecimiento notable en Perú. El 61% de los peruanos decidirá sus compras navideñas a través de redes sociales. Este fenómeno refleja un cambio en los hábitos de consumo, donde la facilidad de acceso y la variedad de opciones influyen en las decisiones de compra.

Las redes sociales se han consolidado como canales clave para informar y promocionar productos. El análisis destaca que Facebook, Instagram y WhatsApp figuran entre las plataformas más empleadas no solo para buscar recomendaciones, sino también para conocer ofertas y tendencias. Los usuarios interactúan con marcas, revisan reseñas y escogen productos basándose en la experiencia compartida por otros consumidores.

El incremento de la confianza en las transacciones digitales también impulsa esta migración hacia lo online. Muchas empresas han reforzado sus medidas de seguridad y mejorado su atención al cliente en el entorno digital, lo que favorece una experiencia de compra más segura y satisfactoria. Las opciones de pago electrónico y la rapidez en la entrega fortalecen la preferencia por destinos virtuales.

Las campañas de marketing digital se adaptan a estos cambios, priorizando la segmentación y el contenido personalizado. Ofertas exclusivas para seguidores y colaboraciones con creadores de contenido son habituales durante la temporada navideña.