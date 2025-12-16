“Suecia y Perú mantienen una relación excelente y duradera”: las prioridades del regreso diplomático sueco en Lima

Embajador de Suecia en Perú, Peter Svensson Kemeny, habla sobre los retos a futuro. Foto: Kristian Pohl/Government Offices of Sweden

Suecia y Perú mantienen una relación sólida y de larga data, marcada por amplios consensos en escenarios multilaterales y un intercambio comercial significativo, señaló Peter Svensson Kemeny, embajador de Suecia en Perú, en una entrevista exclusiva con Infobae Perú. El diplomático subrayó que unas 25 empresas suecas operan en el país, algunas con hasta un siglo de presencia, lo que evidencia una relación construida sobre la confianza y una visión común.

La reapertura de la embajada sueca en Lima, prevista para 2026, representa mucho más que un regreso formal. “Al acercarnos al cierre del año, destaco un periodo intenso, marcado por diversas visitas de alto nivel en ambos países. Recientemente, inauguramos una oficina comercial de Business Sweden”, explicó Svensson. Celebró además el anuncio oficial sobre la embajada, precisando que esta decisión contribuirá a profundizar y ampliar la cooperación y el intercambio bilateral en múltiples sectores, reforzando el compromiso sueco con el desarrollo de Perú.

Prioridades inmediatas tras la reapertura de la embajada

La apertura contempla una agenda definida y ambiciosa, centrada en apoyar a las empresas suecas presentes en Perú y promover la llegada de nuevas inversiones suecas. Svensson destacó las oportunidades ofrecidas por la economía peruana, que experimenta un crecimiento sostenido y un clima atractivo para la inversión. Resaltó, además, que las compañías suecas desempeñan un papel clave en ámbitos como tecnología verde, minería, salud y material de defensa.

Swedish flags are displayed outside a shop on a street in Gamla Stan, the old city, in Stockholm, Sweden November 23, 2025. REUTERS/Leonhard Foeger

El embajador remarcó que la relación comercial no es unilateral. “También buscamos contribuir al incremento de las exportaciones peruanas hacia Suecia, especialmente en el sector de alimentos, lo que revela un potencial significativo para profundizar este intercambio”, afirmó.

El embajador hizo hincapié en la afinidad estratégica de ambos países. Describió a Suecia y Perú como economías complementarias, unidas por la convicción de que el comercio y el intercambio impulsan el desarrollo mutuo. Expresó su aprecio por el profesionalismo peruano en sectores público y empresarial y destacó la excelente vinculación entre los equipos diplomáticos en Lima y Estocolmo. Con la embajada de regreso, pronosticó una etapa de mayor fortalecimiento en diversas áreas de cooperación.

Apoyo al proceso de adhesión de Perú a la OCDE

El respaldo de Suecia a la incorporación de Perú a la OCDE ocupa un lugar prioritario en la agenda bilateral. Svensson señaló que su país aportará experiencia en campos como biodiversidad e igualdad de género, según los requerimientos peruanos. “Exploramos diversas áreas de colaboración y mantenemos un diálogo muy cercano y constructivo, lo cual resulta sumamente positivo”, reiteró.

People walk next to a Swedish flag in Gamla Stan, the city's old town, in Stockholm, Sweden November 21, 2025. REUTERS/Leonhard Foeger

En cuanto a la diferencia entre la nueva misión y la etapa anterior al cierre de la embajada en 2022, el embajador percibe un intercambio más dinámico y un interés creciente por cooperar en sectores estratégicos, expectativas reforzadas por la disponibilidad de más recursos y herramientas diplomáticas.

Sinergias con Business Sweden

Svensson enfatizó las ventajas de la cooperación entre la embajada y Business Sweden. Destacó la experiencia de dicha oficina en análisis de mercados y asesoramiento empresarial, a la vez que aclaró el rol diplomático más amplio de su misión en el diálogo bilateral, los intercambios culturales y la asistencia consular. El enfoque de Team Sweden, que combina esfuerzos de diplomacia, empresa y academia a través del modelo de triple hélice, permitirá escuchar activamente las necesidades del sector privado en Perú y fomentar la innovación.

A nivel internacional, el embajador resaltó la coincidencia de visiones dentro de los foros multilaterales y la importancia creciente de la cooperación ante desafíos globales. Sostuvo que defender el multilateralismo y consolidar relaciones bilaterales fuertes son objetivos complementarios para ambos países, que comparten valores y una visión semejante de largo plazo. En materia climática, remarcó el liderazgo sueco en innovación y tecnología para la transición verde.

A Swedish flag flutters on a boat in front of City Hall (Stadshuset) in Stockholm, Sweden, August 15, 2025. REUTERS/Leonhard Foeger

Sobre el cierre temporal de la embajada, Svensson afirmó que los lazos bilaterales se mantuvieron firmes, y que la reapertura será una transición ágil gracias a la continuidad del trabajo diplomático y el recibimiento positivo experimentado en Lima durante su gestión itinerante.

170 años de relaciones: cultura, sociedad y empresa

El apoyo a los ciudadanos suecos en Perú no se interrumpió. El consulado honorario en Lima, dirigido por un cónsul experimentado, ha garantizado la asistencia consular y continuará haciéndolo mientras dure el proceso de reapertura.

Con la conmemoración de 170 años de lazos diplomáticos entre Suecia y Perú en el horizonte, se planean celebraciones e iniciativas conjuntas en los ámbitos social, cultural y empresarial. El embajador ve este aniversario como una oportunidad para destacar una historia de cooperación y fortalecer futuros proyectos en ambas capitales.

Svensson concluyó que la relación bilateral supera lo económico: incluye la cultura, la historia y la gastronomía, y reiteró el atractivo de Perú como destino turístico. “El Perú es un país extraordinario para visitar y su cocina es, sin duda, espectacular”, finalizó.