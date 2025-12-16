Perú

“Suecia y Perú mantienen una relación excelente y duradera”: las prioridades del regreso diplomático sueco en Lima

El embajador sueco en Perú, Peter Svensson Kemeny, resalta la solidez de los vínculos bilaterales y la visión compartida entre ambas naciones. Su liderazgo impulsa nuevas oportunidades de cooperación y desarrollo conjunto

Guardar
Embajador de Suecia en Perú,
Embajador de Suecia en Perú, Peter Svensson Kemeny, habla sobre los retos a futuro. Foto: Kristian Pohl/Government Offices of Sweden

Suecia y Perú mantienen una relación sólida y de larga data, marcada por amplios consensos en escenarios multilaterales y un intercambio comercial significativo, señaló Peter Svensson Kemeny, embajador de Suecia en Perú, en una entrevista exclusiva con Infobae Perú. El diplomático subrayó que unas 25 empresas suecas operan en el país, algunas con hasta un siglo de presencia, lo que evidencia una relación construida sobre la confianza y una visión común.

La reapertura de la embajada sueca en Lima, prevista para 2026, representa mucho más que un regreso formal. “Al acercarnos al cierre del año, destaco un periodo intenso, marcado por diversas visitas de alto nivel en ambos países. Recientemente, inauguramos una oficina comercial de Business Sweden”, explicó Svensson. Celebró además el anuncio oficial sobre la embajada, precisando que esta decisión contribuirá a profundizar y ampliar la cooperación y el intercambio bilateral en múltiples sectores, reforzando el compromiso sueco con el desarrollo de Perú.

Prioridades inmediatas tras la reapertura de la embajada

La apertura contempla una agenda definida y ambiciosa, centrada en apoyar a las empresas suecas presentes en Perú y promover la llegada de nuevas inversiones suecas. Svensson destacó las oportunidades ofrecidas por la economía peruana, que experimenta un crecimiento sostenido y un clima atractivo para la inversión. Resaltó, además, que las compañías suecas desempeñan un papel clave en ámbitos como tecnología verde, minería, salud y material de defensa.

Swedish flags are displayed outside
Swedish flags are displayed outside a shop on a street in Gamla Stan, the old city, in Stockholm, Sweden November 23, 2025. REUTERS/Leonhard Foeger

El embajador remarcó que la relación comercial no es unilateral. “También buscamos contribuir al incremento de las exportaciones peruanas hacia Suecia, especialmente en el sector de alimentos, lo que revela un potencial significativo para profundizar este intercambio”, afirmó.

El embajador hizo hincapié en la afinidad estratégica de ambos países. Describió a Suecia y Perú como economías complementarias, unidas por la convicción de que el comercio y el intercambio impulsan el desarrollo mutuo. Expresó su aprecio por el profesionalismo peruano en sectores público y empresarial y destacó la excelente vinculación entre los equipos diplomáticos en Lima y Estocolmo. Con la embajada de regreso, pronosticó una etapa de mayor fortalecimiento en diversas áreas de cooperación.

Apoyo al proceso de adhesión de Perú a la OCDE

El respaldo de Suecia a la incorporación de Perú a la OCDE ocupa un lugar prioritario en la agenda bilateral. Svensson señaló que su país aportará experiencia en campos como biodiversidad e igualdad de género, según los requerimientos peruanos. “Exploramos diversas áreas de colaboración y mantenemos un diálogo muy cercano y constructivo, lo cual resulta sumamente positivo”, reiteró.

People walk next to a
People walk next to a Swedish flag in Gamla Stan, the city's old town, in Stockholm, Sweden November 21, 2025. REUTERS/Leonhard Foeger

En cuanto a la diferencia entre la nueva misión y la etapa anterior al cierre de la embajada en 2022, el embajador percibe un intercambio más dinámico y un interés creciente por cooperar en sectores estratégicos, expectativas reforzadas por la disponibilidad de más recursos y herramientas diplomáticas.

Sinergias con Business Sweden

Svensson enfatizó las ventajas de la cooperación entre la embajada y Business Sweden. Destacó la experiencia de dicha oficina en análisis de mercados y asesoramiento empresarial, a la vez que aclaró el rol diplomático más amplio de su misión en el diálogo bilateral, los intercambios culturales y la asistencia consular. El enfoque de Team Sweden, que combina esfuerzos de diplomacia, empresa y academia a través del modelo de triple hélice, permitirá escuchar activamente las necesidades del sector privado en Perú y fomentar la innovación.

A nivel internacional, el embajador resaltó la coincidencia de visiones dentro de los foros multilaterales y la importancia creciente de la cooperación ante desafíos globales. Sostuvo que defender el multilateralismo y consolidar relaciones bilaterales fuertes son objetivos complementarios para ambos países, que comparten valores y una visión semejante de largo plazo. En materia climática, remarcó el liderazgo sueco en innovación y tecnología para la transición verde.

A Swedish flag flutters on
A Swedish flag flutters on a boat in front of City Hall (Stadshuset) in Stockholm, Sweden, August 15, 2025. REUTERS/Leonhard Foeger

Sobre el cierre temporal de la embajada, Svensson afirmó que los lazos bilaterales se mantuvieron firmes, y que la reapertura será una transición ágil gracias a la continuidad del trabajo diplomático y el recibimiento positivo experimentado en Lima durante su gestión itinerante.

170 años de relaciones: cultura, sociedad y empresa

El apoyo a los ciudadanos suecos en Perú no se interrumpió. El consulado honorario en Lima, dirigido por un cónsul experimentado, ha garantizado la asistencia consular y continuará haciéndolo mientras dure el proceso de reapertura.

Con la conmemoración de 170 años de lazos diplomáticos entre Suecia y Perú en el horizonte, se planean celebraciones e iniciativas conjuntas en los ámbitos social, cultural y empresarial. El embajador ve este aniversario como una oportunidad para destacar una historia de cooperación y fortalecer futuros proyectos en ambas capitales.

Svensson concluyó que la relación bilateral supera lo económico: incluye la cultura, la historia y la gastronomía, y reiteró el atractivo de Perú como destino turístico. “El Perú es un país extraordinario para visitar y su cocina es, sin duda, espectacular”, finalizó.

Temas Relacionados

Suecia Peter Svensson Kemeny Business Sweden Estocolmo OCDEperu-noticias

Más Noticias

María Pía Copello cocina pavo navideño con receta de Magaly Medina y sorprende con los resultados: “me salió igualito”

La conductora se animó a preparar pavo navideño siguiendo la recordada receta de su amiga íntima y compartió el proceso en redes, donde aseguró que el plato le quedó “igualito”, generando reacciones

María Pía Copello cocina pavo

Juan Pablo II anuncia la contratación del entrenador argentino Marcelo Zuleta, campeón histórico de la Copa Ecuador

Con más de 25 años ejerciendo la dirección técnica, Marcelo Zuleta se adentrará al fútbol peruano por primera vez. Hace no mucho ganó un histórico título con CD Nacional y recientemente trabajó en Monagas

Juan Pablo II anuncia la

Milagro médico en Lima: Niña de dos años aspiró un alfiler y fue operada con éxito en el Hospital Almenara

La bebé, procedente de Huancayo, presentó obstrucción respiratoria severa y fue trasladada de urgencia a la capital, donde un equipo especializado logró extraer el objeto mediante un procedimiento de alta complejidad

Milagro médico en Lima: Niña

Más allá de las palabras: el nuevo valor del inglés en la era de la inteligencia artificial

El idioma fue el vehículo, pero lo verdaderamente transformador fue la posibilidad de conectar inteligencias y construir confianza

Más allá de las palabras:

10 motivos para ir a consulta médica con un neurólogo

El neurólogo es el médico encargado del diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades que afectan al cerebro, la médula espinal, los nervios y los músculos

10 motivos para ir a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Hay hechos de suma gravedad”:

“Hay hechos de suma gravedad”: Mariano González renunció a Salvemos al Perú por estos motivos

Ciro Castillo habría sido alertado de megaoperativo y orden de detención: abogado advierte fuga de información en la Fiscalía

Manuel Merino en contra de que militantes de Acción Popular postulen en otras listas: “Es lo primero que buscarán los sinvergüenzas”

JNE denuncia intentos de presión por dejar fuera de las Elecciones 2026 a Acción Popular

Defensa de Ciro Castillo apelará detención preliminar y allanamiento en contra del gobernador del Callao

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello cocina pavo

María Pía Copello cocina pavo navideño con receta de Magaly Medina y sorprende con los resultados: “me salió igualito”

Laura Spoya es vista entrando y saliendo de una casa en Barranco y despierta rumores sobre un posible nuevo romance

Haybinn se retracta y aclara que Moca no sustrajo su celular tras denuncia que provocó la intervención policial

Tilsa Lozano admite que preparaba lonchera a ‘Miguelón’ mientras estaba con Jackson Mora: “La comida no se le niega a nadie”

Tilsa Lozano confiesa amar a Miguel Hidalgo y se llevó S/50 mil: “¿Mientras estabas con Jackson, seguías amando a Miguelón?”

DEPORTES

Juan Pablo II anuncia la

Juan Pablo II anuncia la contratación del entrenador argentino Marcelo Zuleta, campeón histórico de la Copa Ecuador

Luis Ramos ficha por Alianza Lima por tres años con la mente puesta en ganarse un espacio entre los titulares

Juan Carlos Cabanillas no sigue en la dirección técnica de Sport Boys tras una evaluación de rendimiento en Liga 1

Javier Rabanal recibe aprobación total en Universitario para asumir la dirección técnica en Liga 1 y Copa Libertadores 2026

Lucas Colitto comparte felicidad por el cierre exitoso de Cusco FC en Liga 1 2025: “Hicimos un gran trabajo”