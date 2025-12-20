Gobierno nombró a Elmer Schilaer, exministro de Dina Boluarte, como representante permanente del Perú ante Organismos Internacionales

Elmer Schialer fue citado al Congreso

Elmer Schialer, el exministro de Relaciones Exteriores de Dina Boluarte, fue nombrado por el gobierno de José Jerí como representado permanente del Perú ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra. Precisamente, en esta ciudad de Suiza funcionan varios organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Las credenciales diplomáticas y plenos poderes para asumir el puesto fueron expedidos bajo la rúbrica del presidente y del canciller, Hugo de Zela, de acuerdo con la publicación en el diario oficial El Peruano. La decisión fue apoyada por el Consejo de Ministros del mandatario, quien asumió el cargo luego de que el Congreso decidiera vacar a Boluarte por incapacidad moral permanente.

Luego de la asunción de Jerí y la llegada de De Zela como canciller, Shcialer continuó vinculado al entorno diplomático como asesor principal en dicha cartera, según la Resolución Ministerial N.º 0675-2025-RE.

Schialer ya había designado previamente lo designó como asesor ad honorem del despacho de Relaciones Exteriores el 10 de diciembre de 2024. “José Jerí me parece estupendo. La mejor de las suertes. Es un hombre... yo tuve la suerte de conocerlo cuando él era presidente de la Comisión de Presupuesto. Espectacular. Va a ser un gobierno espectacular. La verdad que sí”, declaró luego del cambio de mando en Presidencia.

El actual canciller y su antecesor ya habían trabajado juntos en la gestión anterior; ahora, sus roles se invierten dentro de la Cancillería.

Transición en la diplomacia

El nombramiento de Elmer Schialer representa la continuidad de su presencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores, primero bajo la administración de Dina Boluarte y luego adaptándose a la nueva administración. El 14 de octubre de 2024, tras dejar el gabinete ministerial, asumió la labor de asesor principal del despacho bajo la conducción del flamante canciller Hugo de Zela.

Durante su tiempo como ministro, patrocinó iniciativas que marcaron la agenda exterior, como la evaluación del retiro del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). El organismo internacional tiene como miembros a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington D. C., y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en San José, Costa Rica.

“Yo he dispuesto que esto se haga lo más rápido posible, así que estamos haciendo esto a marcha forzada. Yo creo que esto va a ser muy, muy rápido“, había dicho en agosto de 2024.

El exministro creó el ‘Grupo de Trabajo Sectorial para la Evaluación Técnica de la Vinculación del Perú al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (GTS-VPSIDH)’, cuyo objetivo fue la elaboración de una propuesta para crear una comisión multisectorial de alto nivel encargada de analizar la participación del país en dicho espacio y brindar soporte técnico-jurídico constante para la labor del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El ministro de Relaciones Exteriores sostendrá reuniones bilaterales con representantes de Europa, América Latina y el Caribe, priorizando la coordinación en seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico durante la cumbre internacional - crédito Gobierno de Perú

Funciones en Ginebra

Entre los principales retos del nuevo representante figura liderar la delegación peruana ante organismos internacionales asentados en Suiza y mantener la interlocución con entidades multilaterales clave en el escenario global.

De acuerdo con la resolución publicada por El Peruano, Schialer recibió “cartas credenciales y plenos poderes” para ejercer el cargo diplomático, condición fundamental para representar formalmente al país en Ginebra y establecer acuerdos o fijar posiciones políticas.