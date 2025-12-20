Tos ferina avanza peligrosamente en Loreto: brotes en zonas de difícil acceso no son controlados y ya mataron a 49 niños

(Composición Infobae)

En Loreto, la región ubicada en la Amazonía del Perú, la tos ferina ha cobrado la vida de 49 niños menores de cinco años en lo que va del año 2025, según el último reporte de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), correspondiente al cierre de la semana epidemiológica 49, que abarca hasta la primera semana de diciembre.

La cifra de muertes activó una alerta epidemiológica en 22 distritos de diversas provincias debido al grave impacto de esta enfermedad prevenible.

Hasta la presente semana epidemiológica SE49-2025, la Geresa de Loreto registra un acumulado de 3,071 casos de tosferina en la región amazónica. El 85% de los casos positivos y muertes se concentran en la provincia del Datem del Marañón, con el distrito de Andoas liderando la estadística: solo allí se han registrado 20 fallecimientos.

“Actualmente se tiene el reporte de 18 brotes notificados en las provincias del Datem del Marañón, Maynas, Mariscal Ramón Castilla y Loreto; el principal brote se extiende en todos los distritos de la provincia de Datem del Marañón, donde el mayor número de casos se confirma por nexo epidemiológico”, añade.

La Geresa señala que además de Datem del Marañón, el distrito de Urarinas, en la provincia de Nauta, fue identificado como el más letal en proporción al número de población.

Situación crítica en zonas de difícil acceso

La situación es especialmente grave en zonas de difícil acceso. Gilberto Inuma, presidente de la Federación de Comunidades Indígenas de Urarinas, advirtió que muchos niños mueren antes de llegar a un hospital. Por eso pide que se declare el estado de emergencia sanitaria en el distrito afectado.

“Si bien es cierto han ingresado dos brigadas, eso no es suficiente para lo que está sucediendo en la cuenca del Chambira,”, sostuvo el dirigente. Añadió que la cuenca ubicada en el distrito de Urarinas cuenta con cinco afluentes y que no todas las zonas reciben atención: “Las brigadas no pueden abastecer a todos, hay zonas de difícil acceso”.

Inuma dijo también que el Congreso apoya la solicitud para la declaratoria de emergencia a la cuenca, pero el gobierno regional no ha enviado la documentación necesaria.

El dirigente pidió que las autoridades apliquen nuevas estrategias para enviar más brigadas a los lugares alejados, donde los contagios siguen aumentando y afectan sobre todo a los niños pequeños. “Los casos empezaron en Alto Patuyacu, Tigrillo y Alto Chambira, y ahora la enfermedad avanza a otras comunidades río abajo. Creo que a Iquitos y a la capital no les interesa lo que está pasando en la cuenca del Chambira, la vida de los niños”, expresó.

El reporte de Geresa respalda el reclamo: “Actualmente en las provincias del Datem del Marañón y Maynas, luego de intensificar las acciones, la curva de casos se muestra en descenso progresivo; sin embargo, las comunidades ubicadas en la cuenca del río Chambira y la quebrada de Pucayacu en el distrito de Urarinas, en la provincia de Loreto, se evidencia un incremento y diseminación rápida de la enfermedad, con un reporte de 129 casos y 10 fallecidos”.

¿Qué es la tos ferina y cómo se transmite?

El Ministerio de Salud (Minsa) indica que la tos ferina, también llamada “tos convulsa”, es una infección bacteriana de las vías respiratorias causada por Bordetella pertussis. Se transmite fácilmente de persona a persona por medio de las gotas que se dispersan al toser, estornudar o hablar. Esta enfermedad es altamente contagiosa y representa un riesgo grave para los niños pequeños.

¿Cuáles son los síntomas y cuándo preocuparse?

Los principales síntomas de la tos ferina suelen aparecer entre siete y diez días después del contagio. Al inicio, la enfermedad se parece a un resfriado común, con congestión nasal, secreción, estornudos, fiebre ligera y tos leve. Conforme avanza, la tos se vuelve más fuerte y persistente, en accesos o crisis que pueden terminar en vómitos o dificultad para respirar.

Se debe prestar especial atención cuando la tos es tan intensa que causa ahogos, vómitos, coloración azulada en labios o rostro, o si hay pausas en la respiración (apnea), sobre todo en niños menores de cinco años. En estos casos, es fundamental buscar atención médica de inmediato.

Números de emergencia

En Loreto y a nivel nacional, ante síntomas de tos ferina o cualquier emergencia médica, se recomienda comunicarse con los siguientes números oficiales de emergencia:

SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencia): 106

Ministerio de Salud (Minsa) - Infosalud: 0800 108 28 (línea gratuita)

Centro de Salud más cercano: Puede acudir directamente o contactar al número local del establecimiento en su distrito.