Perú

La enfermedad silenciosa que pone en riesgo a más de 300 mil vicuñas en el Perú

Estudios científicos en los Andes advierten que un ácaro microscópico ya ha provocado caídas drásticas de poblaciones en zonas como Ayacucho y la sierra de Lima, con prevalencias que superaron el 60 % en algunos años

(Video: Latina)

Las vicuñas y guanacos, especies clave de los ecosistemas altoandinos, preocupan a la comunidad científica en Sudamérica. Aunque ambas lograron recuperarse de una drástica caída poblacional ocurrida a mediados del siglo XX, hoy enfrentan una amenaza menos visible pero igual de peligrosa: la sarna sarcóptica, una enfermedad contagiosa que ya ha causado impactos severos en poblaciones silvestres de varios países, incluido el Perú.

Una investigación difundida por Mongabay Latam, basada en estudios desarrollados en Perú, Bolivia, Argentina y Chile, advierte que esta afección de la piel, provocada por un ácaro microscópico, no solo compromete la salud individual de los animales, sino que puede generar colapsos poblacionales en zonas donde las vicuñas y guanacos viven en aislamiento o bajo condiciones de manejo inadecuadas. El problema cobra especial relevancia en territorio peruano, donde se concentra más de la mitad de la población mundial de vicuñas.

La sarna sarcóptica y su avance en las poblaciones de vicuñas del Perú

Inició el Censo Nacional de
Inició el Censo Nacional de Vicuñas: ¿Qué regiones participarán del histórico conteo?

La sarna sarcóptica es causada por el ácaro Sarcoptes scabiei, un parásito que perfora la piel del animal, provoca lesiones severas, caída del pelaje, infecciones secundarias y un progresivo deterioro corporal. De acuerdo con los especialistas citados por Mongabay Latam, la muerte de las vicuñas no ocurre directamente por el ácaro, sino por las infecciones bacterianas y fúngicas que ingresan cuando la piel queda expuesta, además de la pérdida de peso y el debilitamiento general.

En el Perú, uno de los casos más representativos se ha registrado en Ayacucho, particularmente en la Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille, un área emblemática para la conservación de la especie. Investigaciones veterinarias han documentado que, en años anteriores, algunas poblaciones alcanzaron prevalencias de sarna superiores al 60 %, generando una reducción acelerada del número de animales.

Otro punto crítico identificado es la comunidad campesina de Tanta, en la sierra de Lima, donde durante chaccus realizados en 2015 se detectó que cerca del 40 % de las vicuñas presentaban signos de la enfermedad. Según los registros recogidos por investigadores peruanos, esta situación derivó en la dispersión de los animales y una disminución visible de la población local.

Pese a estos brotes, el panorama nacional muestra contrastes. El Censo Nacional de Vicuñas 2025, elaborado por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), reporta de manera preliminar más de 300 mil vicuñas distribuidas en 16 departamentos. Arequipa lidera el registro con más de 73 mil ejemplares, seguida por Ayacucho, Puno, Huancavelica y Apurímac. Según especialistas citados por Mongabay Latam, la baja incidencia histórica de sarna en Arequipa estaría vinculada a un mejor control sanitario en animales domésticos, lo que reduce la transmisión cruzada.

Guanacos, transmisión y desafíos sanitarios en Sudamérica

La controversia de Loro Piana
La controversia de Loro Piana revela qué hay detrás de la lana de vicuña que usa la marca italiana. - Crédito Andina

En el caso de los guanacos, la situación es distinta en términos de distribución. La mayor población se concentra en el sur del continente, principalmente en Argentina, que alberga cerca del 95 % de los guanacos del mundo. Sin embargo, los brotes de sarna sarcóptica han generado escenarios críticos, como el ocurrido en el Parque Nacional San Guillermo, donde la enfermedad ingresó a través de camélidos domésticos y provocó una caída poblacional estimada entre el 90 % y 95 %, un evento descrito por científicos como una extinción ecológica local.

Según la información recopilada por Mongabay Latam, los investigadores han identificado que la convivencia entre fauna silvestre y animales domésticos —llamas, alpacas, ovinos y vacunos— incrementa significativamente el riesgo de contagio. Esta interacción es común en zonas altoandinas del Perú, donde las vicuñas comparten territorio con actividades ganaderas y comunidades campesinas.

Uno de los puntos más debatidos es el uso de ivermectina para controlar la sarna en camélidos silvestres. En el Perú, este antiparasitario se utiliza desde hace más de dos décadas, especialmente en zonas como Pampa Galeras. Sin embargo, especialistas advierten que la aplicación de una sola dosis, como suele ocurrir en animales silvestres, no resulta efectiva y podría favorecer la resistencia al fármaco.

Frente a este escenario, los expertos coinciden en la necesidad de estandarizar protocolos de manejo, mejorar la vigilancia sanitaria de fauna silvestre y reforzar la coordinación entre países. La información científica disponible sigue siendo limitada: estudios recientes señalan que aún existe escasa data sobre la distribución real y la prevalencia de la sarna en camélidos sudamericanos, especialmente en zonas remotas.

La investigación subraya que comprender cómo se transmite la enfermedad, identificar factores de riesgo y fortalecer los sistemas de alerta temprana resulta clave para evitar nuevos colapsos poblacionales. En un país como el Perú, donde la vicuña no solo representa biodiversidad, sino también patrimonio cultural y sustento económico para comunidades andinas, el seguimiento sanitario de estas especies se vuelve un tema cada vez más urgente.

