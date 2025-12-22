Perú

José Jerí anuncia plan para combatir la delincuencia: “Esta guerra no la voy a perder, pero tampoco ganar”

El mandatario adelantó que la reestructuración del INPE incluirá cambios institucionales, revisión de personal y nuevas directrices, con el objetivo de enfrentar el crimen organizado dentro y fuera de los establecimientos penitenciarios

José Jerí anuncia plan integral de seguridad que se empezará a aplicar desde enero. Canal N

El presidente José Jerí confirmó que el Gobierno peruano prepara el lanzamiento de un plan integral para luchar contra la delincuencia, que contempla una transformación profunda de los penales y la reestructuración del actual Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Las nuevas directrices se presentarán entre el 1 y 3 de enero.

Luego de la sesión de Conasec de esta tarde, Jerí comentó que triplicarán esfuerzos para eliminar a la delincuencia. “Esta guerra, lo vuelvo a decir, no la voy a perder. Tampoco, por el tema del tiempo, la voy a ganar. Pero el que viene va a tener la cancha preparada para que la gane”, sostuvo.

La estrategia incluye cambios en la denominación institucional, una revisión exhaustiva del personal y la redefinición de los objetivos de gestión, lo que podría implicar el relevo de autoridades que no cumplan con la meta central de combatir la criminalidad en todas sus formas. Así lo afirmó el mandatario en diálogo con la prensa, donde subrayó: “Van a haber grandes y significativos cambios en la estructura penitenciaria”.

Jerí reafirmó el compromiso de enfrentar el delito orquestado desde los establecimientos penitenciarios. El presidente aseguró que la delincuencia no logrará doblegar los esfuerzos del Ejecutivo y adelantó que el plan nacional de seguridad ciudadana está en etapa final de diseño.

La influencia del crimen organizado
La influencia del crimen organizado se ha posicionado como uno de los riesgos más graves para la estabilidad económica del Perú. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae
“Esas medidas concretas, los primeros días de enero, van a ser aplicadas en los penales”, puntualizó Jerí, para quien la intervención en los centros penitenciarios representa una de las prioridades de su actual gestión. En el evento, también destacó la participación ciudadana y la colaboración interinstitucional como factores clave para fortalecer la seguridad.

Coordinación con gremios y apoyo a víctimas de extorsión

Otro de los ejes expuestos por Jerí fue la continuidad de la coordinación con el gremio de transportistas, principalmente en lo relacionado al registro pendiente para que menores de edad afectados por actos de extorsión reciban el bono dispuesto por ley. El jefe de Estado explicó que la base de datos aún presenta vacíos, ya que debe regularizarse hacia atrás para asegurar que todas las familias de víctimas accedan al beneficio económico.

“Espero tenerlo lo más pronto posible”, enfatizó Jerí, quien recalcó que el proceso técnico está en manos de los ministerios competentes y que su despacho realiza un seguimiento constante para que la ayuda llegue a quienes la necesitan.

Nueva ley refuerza la lucha
Nueva ley refuerza la lucha contra el crimen organizado en el transporte público y de carga. (Foto: Infobae Perú)

En otro ámbito, al ser consultado sobre la autógrafa de ley del Congreso sobre el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), Jerí explicó que aguardará el dictamen técnico sectorial antes de decidir si observa o promulga la normativa, en concordancia con los procedimientos legales establecidos. El presidente remarcó la importancia de adoptar una decisión informada y basada en criterios técnicos, con el fin de garantizar que el marco regulatorio responda a las necesidades del sector y del desarrollo sostenible.

Promulgación de ley para parque metropolitano en Cusco

La jornada oficial en la ciudad del Cusco concluyó con la promulgación de una ley que garantiza la creación de un parque metropolitano en los terrenos actualmente ocupados por el aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete, una vez que este cese operaciones.

Esta medida refuerza la apuesta del Gobierno por el desarrollo regional y la recuperación de espacios públicos para la ciudadanía. El presidente Jerí destacó el valor de este proyecto para el bienestar social y la integración urbana, y aseguró que se trata de una iniciativa emblemática para la capital histórica del país.

Plan integral penitenciario, coordinación binacional en seguridad y beneficios para víctimas se perfilan como los ejes principales de la agenda oficial, que busca responder a los desafíos más apremiantes del país sin dilaciones ni concesiones.

Migración y seguridad fronteriza

Adicionalmente, el mandatario informó sobre el reciente diálogo con el futuro presidente de Chile, José Antonio Kast, enfocado en la migración irregular y la necesidad de establecer criterios coordinados para reforzar la seguridad en las fronteras ante posibles flujos migratorios no controlados.

Jerí subrayó la importancia de la cooperación bilateral y el intercambio de información entre ambos países para enfrentar los desafíos vinculados con el movimiento de personas y prevenir situaciones que puedan afectar la seguridad nacional.

