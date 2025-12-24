María Pía Copello despide a su hijo Samuel en un viaje navideño inolvidable: “Ya no regresa con nosotros”

María Pía Copello y su último viaje navideño con su hijo Samuel antes que vaya a la universidad. IG

En plena temporada navideña, María Pía Copello compartió con sus seguidores un capítulo crucial en su vida familiar: el viaje a Estados Unidos para compartir unos días con la familia y finalmente dejar a su hijo mayor, Samuel Dyer Jr., quien inicia una nueva etapa académica lejos de casa.

Desde el aeropuerto, la conductora de TV anunció el inicio de esta experiencia: “Nos vamos. Samuelito ya no regresa con nosotros. Se queda estudiando”, escribió en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con imágenes junto a Samuel y su hija menor en la sala de embarque.

La empresaria decidió aprovechar cada instante previo a la separación, acompañando a su primogénito en los últimos trámites antes de su ingreso a la universidad. En otra publicación, se mostró como copiloto de Samuel durante las gestiones finales en territorio estadounidense, dejando ver la complicidad y cercanía que los une.

María Pía Copello acompaña a Samuel en su última Navidad juntos antes de volar hacia sus sueños

El adiós universitario del hijo de María Pía Copello

La estadía de Samuel en Estados Unidos no será breve. La propia María Pía confirmó que su hijo permanecerá cuatro años en el país norteamericano para completar sus estudios superiores. Esta despedida marca un antes y un después para la familia Copello-Dyer, que hasta ahora ha compartido cada Navidad unida en Perú.

El pasado 21 de diciembre, Samuel celebró su mayoría de edad en medio de la preparación para este gran cambio. Su abuela, Lucha Copello, le dedicó emotivas palabras:

“Samuel, mi Samuelito, siempre serás mi Samuelito. Amoroso, sensible y con un gran corazón. Ya tienes dieciocho años y me parece ayer que te vi nacer, tu niñez y tu adolescencia. Ahora es una nueva etapa en tu vida y tiene que ser muy hermosa porque te lo mereces. Mi piloto, que te enseñé a manejar, al menos a dirigir el timón, orgullosa de lo que has aprendido. Te vas cuatro años a la universidad y todavía no me hago a la idea de que no te voy a ver, pero al menos nos veremos en la compu. No te librarás de mí”, señaló la matriarca de la familia.

El humor como refugio ante la nostalgia

A pesar del tono emotivo que rodeó la despedida, María Pía no perdió la oportunidad de mostrar su característico humor.

Durante los preparativos, compartió un momento con Samuel: “Aquí acompañándolo en sus trámites. Para variar fregándolo, después me vas a extrañar y yo a ti”, comentó, reflejando el fuerte vínculo entre madre e hijo. La presentadora combinó nostalgia y alegría, mostrando a sus seguidores que incluso en los momentos difíciles, la familia mantiene la calidez y complicidad que los caracteriza.

María Pía Copello celebra los 18 años de su hijo mayor Samuel con peculiar video. IG

María Pía Copello habla sobre “cuarto embarazo”

En paralelo a la emotiva despedida, María Pía Copello sorprendió a la farándula peruana con un video que generó gran revuelo en redes sociales. La influencer publicó un clip que, al principio, parecía ser un anuncio de embarazo. Con una “pancita” prominente, la imagen causó furor entre sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a felicitarla por lo que creían sería la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Sin embargo, la exconductora de programas infantiles tenía preparada una broma. El video era su respuesta creativa a la pregunta recurrente sobre un posible cuarto hijo.

“Creo que con este video respondo a todos los que me preguntan cuándo tendré un cuarto bebé. Ya cerramos la fábrica”, sentenció María Pía en la descripción. Incluso bromeó: “Un cuarto hijo, jamás”. De esta manera, aclaró que la familia formada con su esposo, Samuel Dyer, y sus tres hijos, Samuel, Vasco y Catalina, está completa por ahora.

Una familia Copello-Dyer en el foco mediático

La familia Copello-Dyer ha sido siempre objeto de interés en la farándula peruana. Con el mayor de sus hijos comenzando una aventura universitaria en el extranjero, la presentadora reafirmó su decisión de enfocarse en disfrutar a sus hijos ya crecidos y en su exitosa carrera como influencer y empresaria.

El video viral no solo fue una broma, sino también una reflexión sobre la realidad de la vida familiar. En el clip, María Pía simuló las dificultades de sumar un bebé a su rutina, mientras gestionaba sus múltiples compromisos laborales y domésticos. La publicación desató carcajadas y alivio entre sus seguidores, quienes celebraron el desenlace inesperado de la broma.

Familia de María Pía Copello, conformada por su esposo y tres hijos. Facebook/Maria Pia Copello