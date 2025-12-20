El emotivo adiós de María Pía Copello: así fue la última transmisión de ‘Mande quien mande’ con más de una sorpresa

Tras tres años al frente de 'Mande Quien Mande', la conductora Pía Copello anunció su salida del programa. En un emotivo discurso, agradeció a sus compañeros, al equipo y al público, y explicó que se va en busca de nuevos retos profesionales. Video: Mande quien mande.

Este viernes 19 de diciembre, María Pía Copello cerró un ciclo al despedirse de la conducción de ‘Mande quien mande’ tras tres años al frente del programa. La presentadora, visiblemente emocionada, enfrentó la transmisión final acompañada de sus compañeros y familiares, en un ambiente marcado por la gratitud y la expectativa por sus próximos proyectos. La noticia, que ya circulaba desde hacía semanas, se confirmó en vivo y puso fin a meses de rumores sobre su salida, alimentados desde septiembre, sobre su futuro en la televisión y el entorno digital.

Durante la emisión, Copello se dirigió al público y al equipo con un mensaje que resumió el impacto personal y profesional de su paso por el programa. “Porque luego de tres años, bueno, dejo la conducción de ‘Mande quien mande’. Así que vengan, súmense conmigo. La verdad, dejo amigos, porque no vamos a vivir el día a día, porque estoy segura de que nos vamos a seguir viendo, pero dejo amigos maravillosos. A veces uno dice: ‘Oye, uno deja compañeros de trabajo, pero no, yo los considero a ustedes mis amigos’. ¿De por qué dejo el programa? Dejo el programa por una nueva oportunidad el próximo año y son cosas que he decidido emprender porque, bueno, siento que la vida es solo una y que a veces uno tiene que venir aquí a cumplir sus sueños y yo quiero seguir cumpliendo sueños”, declaró María Pía Copello.

La conductora agradeció la oportunidad de haber liderado un espacio familiar y destacó la evolución de su carrera en la pantalla. “Nos vamos a seguir viendo. Gracias por esta oportunidad tan grande para mí, de verdad, porque he pasado del infantil a los realities, a un programa para la familia y me siento dichosa porque no todo el mundo tiene esa oportunidad, ¿no? Y gracias, de verdad”, afirmó Copello.

El ambiente en el set reflejó la cercanía entre la presentadora y sus compañeros, Carlos Vílchez y Mario Hart, quienes la acompañaron en la despedida y le entregaron una casaca personalizada con una ilustración de los tres cuando eran niños. La emoción se intensificó con la presencia de su esposo y la aparición de su hijo mayor, Samuel, quien sorprendió a Copello en vivo antes de partir al extranjero.

En su despedida del programa 'Mande Quien Mande', la conductora Pía Copello recibió la sorpresa más especial. Su hijo mayor, Samuel, apareció en el set saliendo de una caja de regalo, provocando las lágrimas de su madre en un momento inolvidable. Video: Mande quien mande

“Samuel es mi primer hijo, todo lo que me has enseñado hijito eres terrible y mañana cumple 18 años, no lo puedo creer (...) Es un chico que integra, generoso, con un gran corazón que no sabría definirlo a mi hijo. Nos llevamos increíble y ese arete, por Dios, cumple 18 años mañana, hoy tenemos fiesta y nos vamos en Navidad a pasarlo fuera y Sami se queda a pasarlo en Estados Unidos”, relató la conductora.

Samuel, por su parte, tomó el micrófono para agradecerle públicamente: “Primero quería agradecerte por todo lo que me has dado, siempre has sido muy linda conmigo y todo. Qué loco, antes no quería grabar ni un Tiktok contigo, me contenta que me guste algo que a ti también te gusta”, expresó el joven en el set.

Magaly Medina adelantó la salida de Copello

La despedida de Copello también incluyó un mensaje directo a quienes han cuestionado sus decisiones profesionales. “Gracias a todos los que me quieren y a los que no también. Yo estoy emprendiendo cosas el próximo año que siento que he incomodado a algunos, ¿por qué no decirlo? Pero bienvenida a la competencia. Sé que algunos no me desean buenas cosas, pero no importa. Solamente quiero decirle a ellos, que me desean cosas malas, a los que me difaman todos los días, quiero decirles nada más que vuelvo más fuerte el 2026 con más ganas, con más energía y con más cosas que cumplir. Así que a mí nadie me para”, sentenció Copello.

El cierre de esta etapa coincidió con el lanzamiento de su canal digital, anunciado una semana antes. El proyecto, desarrollado junto a Peter Fajardo y con la participación de figuras como Karina Rivera, Paolo Guerrero y Daniela Darcourt, marcó el inicio de una nueva fase en la carrera de Copello. “Estoy nerviosa por primera vez en la vida… no, varias veces, pero ya va a empezar todo. Espero que sea un éxito y realmente sorprenderlos, que es la idea”, confesó la presentadora en sus redes sociales.

María Pía Copello deja un sentido mensaje de despedida de 'Mande Quien Mande' en sus redes sociales. Video: Instagram

La salida de Copello de ‘Mande quien mande’ se produjo tras meses de especulaciones. En septiembre, la periodista Magaly Medina adelantó en Magaly TV: La Firme que la conductora dejaría el programa, y mencionó a Laura Huarcayo y Maricarmen Marín como posibles reemplazos. Copello, en ese momento, optó por no profundizar en los motivos, pero reconoció la dificultad de la situación. “Ha sido una semana difícil”, admitió, y respaldó a quien asuma la conducción: “Definitivamente, alguien tiene que venir, es lógico, a la persona que llegue le doy mi respaldo, le deseo lo mejor”.

La conductora dejó abierta la posibilidad de regresar a la televisión en otro formato y horario, aunque evitó confirmar detalles. “Los días sábados en la noche, pero eso es algo que no podría confirmar”, señaló Copello. Con la promesa de nuevos proyectos y el respaldo de su entorno, María Pía Copello cerró su ciclo en ‘Mande quien mande’ reafirmando su apuesta por la reinvención y la continuidad de su carrera en el entretenimiento.