Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, se pronuncia tras ganar la final de Yo Soy: “Gracias por oír mi voz”

La imitadora del ‘Rey del Pop’ se consagró como la mejor en una noche final frente a Green Day y Alejandra Guzmán

La segunda temporada del programa de imitación Yo Soy llegó a su fin el sábado 20 de diciembre con una gala en vivo que dejó a Gabriela Villanueva como ganadora absoluta. En una competencia reñida y bajo la atenta mirada de la audiencia y el jurado, la artista se impuso interpretando a Michael Jackson, uno de los íconos musicales más reconocidos del mundo.

La edición final reunió a tres participantes: la imitadora del ‘Rey del Pop’, quien compitió directamente con los representantes de Green Day y Alejandra Guzmán. A lo largo de la noche, la tensión se mantuvo entre los concursantes, que aspiraban a llevarse el trofeo y el reconocimiento del público.

El formato del concurso Yo Soy plantea una serie de rondas eliminatorias en las que los competidores deben convencer al jurado mediante la fidelidad y el carisma de sus performances. En la primera ronda, Gabriela Villanueva eligió el tema Billie Jean para mantenerse en competencia. El jurado, tras deliberar, optó por permitir que los tres finalistas avanzaran para disputar el premio mayor.

La magia del Rey del Pop se apodera del escenario de 'Yo Soy Gran Final'. La imitadora de Michael Jackson ofrece una electrizante interpretación de 'Thriller', completa con zombies y una coreografía que te pondrá los pelos de punta. ¡Una actuación inolvidable! | Latina TV

En la siguiente fase, Villanueva interpretó Thriller, un tema emblemático convertido en himno de la música pop. Esa actuación marcó el momento decisivo en que el jurado la proclamó vencedora, permitiendo que la imitadora de Michael Jackson suba nuevamente al escenario para interpretar una vez más el tema Billie Jean ante un público que acompañó con aplausos.

El resultado le otorgó no solo el trofeo de la segunda temporada, sino también un premio económico de 20.000 soles como recompensa al trabajo realizado durante el certamen.

Gabriela Villanueva, emocionada tras el triunfo

Al finalizar la gala, Gabriela Villanueva compartió sus primeras impresiones a través de las redes sociales oficiales de Yo Soy. “Me siento emocionada, tengo muchas ganas de llorar. Aún no lo asimilo y estoy muy feliz porque sé que ha sido fruto de mucho esfuerzo, mucho trabajo”, expresó, visiblemente afectada por la intensidad del momento.

La artista relató lo que significó para ella el proceso vivido en la competencia y el aprendizaje adquirido a lo largo del programa. “Me llevo conocimiento, amigos, mucho apoyo, una enseñanza de vida para siempre. Voy a aventarme a esos miedos para lograr grandes cosas”, afirmó, describiendo el impacto personal que tuvo el desafío.

A lo largo de las semanas de competición, Villanueva obtuvo respaldo tanto del público como de sus propios compañeros. En sus declaraciones, dirigió un mensaje de agradecimiento a quienes la acompañaron desde distintos puntos del país.

“Gracias por oír mi voz, no quién soy, ni nada de eso. Simplemente, ver el talento y el arte que aporto al programa, al mundo, al Perú”, destacó.

La imitadora también dedicó palabras a su entorno más cercano, haciendo mención especial de su familia. “Se lo dedico a mis tíos, a mi tío Chumpi y a mi tía Laura, que han hecho lo posible para que yo llegue hasta este punto, a mis padres, a mi hermano. Gracias por creer en mí, por apoyarme”, confesó Gabriela Villanueva en entrevista para Latina Digital.

La intérprete del Rey del Pop se mostró emocionada tras el triunfo | Latina Digital

El trayecto de Villanueva hasta la final exigió desplazarse desde su lugar de origen hasta Lima con el objetivo de alcanzar sus metas artísticas. “Yo vengo desde muy lejos a ver si lo lograba y lo logré y ha sido gracias a su aliento y a su motivación”, resaltó la ganadora con emoción.

La victoria de Gabriela Villanueva en la segunda temporada de Yo Soy la consolida como una de las mejores imitadoras del país y representa un reconocimiento al talento emergente en la escena musical de imitación.

