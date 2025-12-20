Perú

Gran Final de ‘Yo Soy 2025′: minuto a minuto de la última gala de Michael Jackson, Green Day y Alejandra Guzmán

Este 20 de noviembre a las 9:00 pm por la señal de Latina se conocerá al imitador ganador de la segunda temporada del 2025.

Guardar
La segunda temporada de Yo Soy 2025 llega a su gran final con tres imitadores que competirán por el título y 20 mil soles, en una gala en vivo donde el público tendrá la última palabra.
20:19 hsHoy

Imitadores de Green Day brindaron arriesgada presentación en ‘Yo Soy’ y Carlos Alcántara suelta lisura de la emoción

La banda recibió ovaciones y felicitaciones tras una presentación impecable, donde la emoción desbordó a Carlos Alcántara y el jurado reconoció el progreso y la profesionalidad del grupo

Green Day de Yo Soy cantó She y recibió el apaluso del jurado. Latina TV

Los imitadores de Green Day ofrecieron una de las presentaciones más elogiadas y audaces de la temporada durante la reciente emisión de ‘Yo Soy’, el pasado 15 de diciembre. Su performance electrizó al público y recibió el reconocimiento del jurado, quienes destacaron el alto nivel de riesgo y la cohesión mostrada en escena. La banda desplegó un show marcado por la energía en el escenario, con performance, armonías vocales sólidas y una puesta en escena que evocó a la agrupación original.

Leer la nota completa
20:18 hsHoy

Los trágicos finales de los imitadores de Yo Soy: desde ‘Tito Nieves’ a ‘Lenox’

Desde imitadores de Luis Miguel hasta talentos que representaron a grandes figuras de la música criolla, los fallecimientos de varios concursantes de “Yo Soy” han conmovido a seguidores y colegas del programa a lo largo de los años.

Los imitadores de Yo Soy que fallecieron. Desde Tito Nieves hasta Lenox.

El programa 'Yo Soy’, transmitido por Latina, se consolidó como uno de los espacios musicales más exitosos y populares en la televisión peruana. Su formato, basado en concursos de imitadores que reproducían la voz y los gestos de reconocidos artistas internacionales y locales, permitió que varios concursantes saltaran a la fama y forjaran vínculos con el público. Más allá de los momentos de éxito, parte de la historia del programa está marcada por el fallecimiento de algunos de sus talentos, cuyas vidas y trayectorias han sido recordadas por la audiencia en los últimos años.

Leer la nota completa
20:18 hsHoy

Gran final de ‘Yo Soy’ 2025: Michael Jackson, Green Day y Alejandra Guzmán son los imitadores que lucharán por ser el mejor de la temporada

El esperado desenlace del concurso de imitadores llega con tres finalistas que han conquistado al público y al jurado, prometiendo una batalla musical llena de emoción, talento y sorpresas

La segunda temporada de Yo Soy 2025 llega a su gran final con tres imitadores que competirán por el título y 20 mil soles, en una gala en vivo donde el público tendrá la última palabra.

El regreso de ‘Yo Soy’ en 2025, tras una pausa de tres años, marcó un hito en la televisión peruana y reactivó la competencia de imitadores más seguida del país. La segunda temporada, iniciada en octubre por Latina, llegó a su clímax con la selección de los tres finalistas que disputarán el título este sábado 20 desde las 9:00 p.m. Ellos son: Michael Jackson, Alejandra Guzmán y Green Day. Cada uno de ellos atravesó un proceso de selección riguroso, desafíos en vivo y momentos de alta tensión, consolidando su lugar en la gran final.

Leer la nota completa
20:18 hsHoy

Explosiva presentación de Alejandra Guzmán en ‘Yo Soy’ enciende las redes y conquista al jurado

La imitadora se ganó la aprobación del jurado y quedó entre los favoritos de la noche gracias a su potente despliegue corporal y a la emoción genuina que transmitió durante su homenaje

Jurado emocionado con la presentación de la imitadora de Alejandra Guzmán. Yo Soy/ Latina

La noche del viernes 28 de noviembre, la imitadora de Alejandra Guzmán se consagró como una de las grandes protagonistas en el escenario de Yo Soy Conciertos 2025, cautivando tanto a la audiencia presente como a los televidentes y usuarios de redes sociales. Su presentación, cargada de energía y profundidad, rápidamente se hizo tendencia en Twitter y generó una ola de comentarios elogiosos que celebraron su autenticidad y pasión al rendir tributo a la llamada “Reina de Corazones”.

Leer la nota completa
20:03 hsHoy

Michael Jackson de ‘Yo soy’: De mesera y cocinera a imitadora del ‘Rey del Pop’ en reality de canto

La participante de 21 años dejó Ilo y sus trabajos para perseguir su sueño artístico, hoy revolucionando el reality con su homenaje al cantante

La joven imitadora peruana sorprendió a todos con una actuación que combinó canto, baile y una caracterización asombrosa, logrando que el jurado elogiara su talento y dedicación en el escenario del popular programa (Latina)

Gabriela Villanueva, la joven imitadora que ha revolucionado ‘Yo Soy’, se ha ganado un lugar especial entre el público gracias a una mezcla impecable de baile, actuación, precisión rítmica y una caracterización que rinde homenaje al legado del ‘Rey del Pop’. Su talento ha sorprendido no solo por su entrega escénica, sino por la historia de esfuerzo detrás de la artista que hoy deslumbra en televisión nacional.

Leer la nota completa
20:03 hsHoy

‘Yo Soy’ 2025 segunda temporada: ¿Cuándo es la gran final y cómo votar por tu imitador favorito?

La segunda temporada del programa de imitadores llega a su etapa final con una gala en vivo, donde el público tiene el poder absoluto para elegir al nuevo campeón

Green Day y Alejandra Guzmán compiten en 'Yo Soy'. Video: Latina

La segunda temporada 2025 de ‘Yo soy’ se acerca a su desenlace con una semana final cargada de eliminaciones, votación digital y expectativa por la elección del campeón. El programa, transmitido por Latina, consolidó su regreso tras tres años fuera del aire y apostando por un formato donde el público tiene mayor presencia.

Leer la nota completa
20:03 hsHoy

¿Cómo puedes votar por tu imitador favorito de ‘Yo Soy’ 2025?

El mecanismo de votación para la final es totalmente digital y se activa durante la transmisión en vivo. Sigue estos pasos:

  1. Descarga la app oficial de Latina desde tu celular (Google Play o App Store).
  2. Registra tus datos o inicia sesión.
  3. Haz clic en ‘PARTICIPA’.
  4. Elige a tu imitador favorito y confirma tu voto.
Cómo votar por tu imitador
Cómo votar por tu imitador favorito de Yo Soy 2025.
20:03 hsHoy

¿Cuánto se lleva el ganador?

En esta gala no solo se conocerá al campeón de esta temporada, quien se llevará un trofeo y 20 mil soles, sino que también se despedirá el año que estuvo marcado con el regreso del programa de canto e imitación.

20:03 hsHoy

¿Quiénes son los tres finalistas?

los tres finalistas que disputarían la gala final este sábado 20:Michael Jackson, Alejandra Guzmán y Green Day.

La gran final de ‘Yo
La gran final de ‘Yo Soy’ 2025 enfrenta a Michael Jackson, Alejandra Guzmán y Green Day en una noche de alto voltaje.
20:03 hsHoy

¿Quiénes son los jurados?

Para la gran final estarán los conductores Franco Cabrera y Diana Sánchez, así como los tres jurados: Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos ‘Cachín’ Alcántara. Sin embargo, el ganador será elegido por la elección y los votos del público.

Ricardo Morán y el público
Ricardo Morán y el público quedaron asombrados ante la energía de Gabriela. Cada movimiento y gesto logró revivir la esencia de Michael Jackson en una noche cargada de emoción. (Latina)

Temas Relacionados

Yo Soy 2025Green DayAlejandra GuzmánYo soyLatinaMichael Jacksonperu-entretenimiento

Últimas noticias

Se registró un sismo de 4.3 en Islay, Arequipa

El movimiento comenzó a las 15:11 hora local

Se registró un sismo de

Restaurar el color es hacer hogar, matizar es crear comunidad, pintar es recuperar el vínculo

En muchas ciudades del Perú, pintar las fachadas representa más que renovación estética: transforma el barrio, refuerza la identidad y fortalece el sentido de comunidad

Restaurar el color es hacer

El fin de GOLPERU: Movistar TV retirará canal que transmitía la Liga 1 de su parrilla

La empresa española informó cambios en su rejilla de programación para el 2026. El ‘Canal del Fútbol’ no va más

El fin de GOLPERU: Movistar

Estas son las diez ferias de pirotécnicos aprobadas por Sucamec en todo el Perú

El organismo regulador ha anunciado la habilitación de espacios formales para la venta de fuegos artificiales, con el objetivo de reducir riesgos y promover la adquisición segura durante las celebraciones de diciembre

Estas son las diez ferias

Ricardo Gareca celebra la llegada de Pedro Gallese al Deportivo Cali: “Me pone contento que vaya a un grande”

El ‘Tigre’ ha aprobado el desplazamiento del arquero de la selección peruana al ‘azucarero’, donde espera que haga gala de sus espléndidas intervenciones. “Le deseo el mayor de los éxitos”, dijo

Ricardo Gareca celebra la llegada

ÚLTIMAS NOTICIAS

Restaurar el color es hacer

Restaurar el color es hacer hogar, matizar es crear comunidad, pintar es recuperar el vínculo

Centros de datos con IA han generado tanto CO2 en 2025 como la ciudad de Nueva York, según estudio

Tragedia en una cárcel de Córdoba: una presa murió y otra está grave tras una pelea que provocó un incendio en el penal

Haz que el iPhone te recuerde todos los cumpleaños de amigos y familiares con este truco

La economía argentina podría encadenar 3 años seguidos de crecimiento por primera vez en 20 años

INFOBAE AMÉRICA

Seis países latinoamericanos exigieron a

Seis países latinoamericanos exigieron a la dictadura de Maduro restablecer el orden democrático en Venezuela

Después del robo en el Louvre, los museos de Estados Unidos refuerzan sus protocolos de seguridad

Castelo do Batel: el castillo que une historia europea y modernidad brasileña

Con fotos inéditas, Malena Alterio recordó a su padre Héctor a una semana de su muerte: “Se fue de la mejor manera”

Cómo la soledad llevó a John Lennon a escribir una de las canciones más sinceras y desgarradoras de The Beatles

DEPORTES

Estudiantes y Platense definen al

Estudiantes y Platense definen al ganador del Trofeo de Campeones

Hazaña del boxeador argentino Kevin Ramírez: se coronó campeón de los pesados del Grand Prix de la CMB y ganó 100 mil dólares

Jake Paul fue operado de urgencia tras el brutal nocaut de Anthony Joshua que le fracturó la mandíbula

Los primeros detalles de la investigación del trágico accidente aéreo en el que murió la leyenda del NASCAR Greg Biffle: “El avión cayó antes de llegar a la pista”

Todo lo que hay que saber sobre Párense de Manos III: el cronograma de peleas, hora y cómo verlo en vivo