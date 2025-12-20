Gran Final de ‘Yo Soy 2025′: minuto a minuto de la última gala de Michael Jackson, Green Day y Alejandra Guzmán

Los imitadores de Green Day ofrecieron una de las presentaciones más elogiadas y audaces de la temporada durante la reciente emisión de ‘Yo Soy’, el pasado 15 de diciembre. Su performance electrizó al público y recibió el reconocimiento del jurado, quienes destacaron el alto nivel de riesgo y la cohesión mostrada en escena. La banda desplegó un show marcado por la energía en el escenario, con performance, armonías vocales sólidas y una puesta en escena que evocó a la agrupación original.
El programa 'Yo Soy’, transmitido por Latina, se consolidó como uno de los espacios musicales más exitosos y populares en la televisión peruana. Su formato, basado en concursos de imitadores que reproducían la voz y los gestos de reconocidos artistas internacionales y locales, permitió que varios concursantes saltaran a la fama y forjaran vínculos con el público. Más allá de los momentos de éxito, parte de la historia del programa está marcada por el fallecimiento de algunos de sus talentos, cuyas vidas y trayectorias han sido recordadas por la audiencia en los últimos años.
El regreso de ‘Yo Soy’ en 2025, tras una pausa de tres años, marcó un hito en la televisión peruana y reactivó la competencia de imitadores más seguida del país. La segunda temporada, iniciada en octubre por Latina, llegó a su clímax con la selección de los tres finalistas que disputarán el título este sábado 20 desde las 9:00 p.m. Ellos son: Michael Jackson, Alejandra Guzmán y Green Day. Cada uno de ellos atravesó un proceso de selección riguroso, desafíos en vivo y momentos de alta tensión, consolidando su lugar en la gran final.
La noche del viernes 28 de noviembre, la imitadora de Alejandra Guzmán se consagró como una de las grandes protagonistas en el escenario de Yo Soy Conciertos 2025, cautivando tanto a la audiencia presente como a los televidentes y usuarios de redes sociales. Su presentación, cargada de energía y profundidad, rápidamente se hizo tendencia en Twitter y generó una ola de comentarios elogiosos que celebraron su autenticidad y pasión al rendir tributo a la llamada “Reina de Corazones”.
Gabriela Villanueva, la joven imitadora que ha revolucionado ‘Yo Soy’, se ha ganado un lugar especial entre el público gracias a una mezcla impecable de baile, actuación, precisión rítmica y una caracterización que rinde homenaje al legado del ‘Rey del Pop’. Su talento ha sorprendido no solo por su entrega escénica, sino por la historia de esfuerzo detrás de la artista que hoy deslumbra en televisión nacional.
La segunda temporada 2025 de ‘Yo soy’ se acerca a su desenlace con una semana final cargada de eliminaciones, votación digital y expectativa por la elección del campeón. El programa, transmitido por Latina, consolidó su regreso tras tres años fuera del aire y apostando por un formato donde el público tiene mayor presencia.
El mecanismo de votación para la final es totalmente digital y se activa durante la transmisión en vivo.
En esta gala no solo se conocerá al campeón de esta temporada, quien se llevará un trofeo y 20 mil soles, sino que también se despedirá el año que estuvo marcado con el regreso del programa de canto e imitación.
Para la gran final estarán los conductores Franco Cabrera y Diana Sánchez, así como los tres jurados: Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos ‘Cachín’ Alcántara. Sin embargo, el ganador será elegido por la elección y los votos del público.