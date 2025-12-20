Gran Final de ‘Yo Soy 2025′: minuto a minuto de la última gala de Michael Jackson, Green Day y Alejandra Guzmán

Los trágicos finales de los imitadores de Yo Soy: desde ‘Tito Nieves’ a ‘Lenox’ Desde imitadores de Luis Miguel hasta talentos que representaron a grandes figuras de la música criolla, los fallecimientos de varios concursantes de “Yo Soy” han conmovido a seguidores y colegas del programa a lo largo de los años.

Los imitadores de Yo Soy que fallecieron. Desde Tito Nieves hasta Lenox.

El programa 'Yo Soy’, transmitido por Latina, se consolidó como uno de los espacios musicales más exitosos y populares en la televisión peruana. Su formato, basado en concursos de imitadores que reproducían la voz y los gestos de reconocidos artistas internacionales y locales, permitió que varios concursantes saltaran a la fama y forjaran vínculos con el público. Más allá de los momentos de éxito, parte de la historia del programa está marcada por el fallecimiento de algunos de sus talentos, cuyas vidas y trayectorias han sido recordadas por la audiencia en los últimos años.