Avanza País: Declaran inadmisible la plancha presidencial de José Williams, Fernán Altuve y Adriana Tudela

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro I (JEE Lima Centro I) declaró inadmisible la plancha presidencial de Avanza País conformada por el congresista José Williams como cabeza y Fernán Altuve y Adriana Tudela en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

El JEE observa la fórmula presidencial del partido del tren por no presentar las renuncias de sus excandidatos a la Presidencia y la Segunda Vicepresidencia. Estos eran el conductor de televisión Phillip Butters y la parlamentaria Karol Paredes.

“A consideración de este Colegiado y para un mejor resolver, dispone requerir a la organización política, proceda a subsanar la omisión incurrida“, se lee en la resolución.

El tribunal electoral de primera instancia también advierte que en la hoja de vida de José Williams no se marcó el cargo al que postula, cuando el reglamento exige que todo campo debe ser rellenado.

“En consecuencia, efectuado el análisis correspondiente y teniendo en cuenta las observaciones antes descritas, la solicitud de inscripción deviene en inadmisible, motivo por el cual, el personero legal de la organización política Avanza País – Partido de Integración Social, podrá subsanarla en el plazo de 2 días calendario, conforme a lo previsto en el artículo 35.1 del Reglamento, bajo apercibimiento de declarar su improcedencia", resolvió el JEE Lima Centro I.

En caso de que Avanza País no subsane las observaciones alertadas por el JEE, se declarará improcedente la solicitud y quedarán fuera de la carrera electoral.

Las salidas de Phillip Butters y Karol Paredes

Avanza País ha sufrido importantes cambios en su fórmula presidencial para las elecciones generales de 2026, tras la salida del comunicador Phillip Butters como precandidato a la Presidencia y la posterior remoción de la congresista Karol Paredes de la segunda vicepresidencia.

Butters presentó su renuncia irrevocable a la militancia y a su precandidatura el 5 de diciembre de 2025, mediante una carta notarial dirigida al presidente del partido, Aldo Borrero.

En su misiva y en un video difundido en redes, Butters explicó los motivos: “Mi intención siempre ha sido de articular organizadamente la posibilidad de una candidatura presidencial y para ello se requiere tener estructura, organización, orden, disciplina y financiamiento; temas que no hemos logrado consolidar”. Agregó que, por motivos personales, buscaba “recuperar mi independencia política a fin de continuar con mis labores profesionales ya conocidas”.

Karol Paredes declaró en Canal N que la dimisión de Butters la tomó por sorpresa: “Sobre este caso de la renuncia, no. Yo también me acabo de enterar”. La congresista, vicepresidenta del partido, enfatizó que la salida no detendría el proceso: “La organización del partido no debe detenerse pese a la salida de su precandidato presidencial”.

Avanza País aceptó la dimisión y designó al congresista José Williams Zapata como nuevo candidato presidencial. Sin embargo, en una reconfiguración posterior, Paredes fue reemplazada en la segunda vicepresidencia por Adriana Tudela, quedando la fórmula final con Williams, Altuve y Tudela.

Paredes respaldó los cambios en redes sociales: “Expreso mi saludo y respaldo a la plancha presidencial de nuestro partido Avanza País. Los procesos políticos requieren unidad, madurez y un genuino compromiso con el país, y en ese espíritu seguimos avanzando con responsabilidad y convicción”.