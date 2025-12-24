Perú

Anemia infantil: un problema que el Perú no puede postergar en 2026

El desafío para el 2026 será intensificar las intervenciones que permitan revertir esta tendencia

Guardar
anemia infantil - alimentacion -
anemia infantil - alimentacion - MIDIS

Perú continúa enfrentando una realidad que persiste año tras años: el 43,7% de los niños entre 6 meses y 3 años, padecen de anemia; es decir, 4 de cada 10 niños menores de tres años viven con esta condición, según cifras oficiales. En regiones como Puno, la prevalencia es de 53.1%. Estas cifras revelan que no es solo un problema de salud pública, sino una amenaza para el desarrollo social y económico del país.

Aunque en la última década se han registrado avances, la anemia sigue afectando el desarrollo cognitivo y físico de miles de niños, limitando sus oportunidades futuras. Estudios económicos señalan que esta condición puede generar pérdidas de hasta 0,7% del Producto Bruto Interno del Perú (PBI), debido a su impacto en la productividad laboral y en los costos del sistema de salud.

El desafío para el 2026 será intensificar las intervenciones que permitan revertir esta tendencia. La detección temprana, la reducción de la desnutrición crónica, la promoción de prácticas alimentarias adecuadas y el acceso a agua y saneamiento, continúan siendo tareas pendientes que requieren mayor inversión y articulación.

En este esfuerzo, la industria farmacéutica cumple un rol clave. Nuestro aporte no solo se refleja en asegurar la disponibilidad de tratamientos y suplementos de hierro necesarios para combatir la anemia de manera eficaz y segura, sino también en trabajar directamente en las zonas más vulnerables. Desde nuestra experiencia, hemos fortalecido programas que acercan la atención de salud a zonas donde la anemia persiste con mayor fuerza y donde la adherencia al tratamiento es un reto.

Un ejemplo de ello es el programa “Futuro de Hierro”, que impulsa Laboratorios Elifarma junto a Cáritas Lima. Gracias a esta iniciativa, más de 470 niños menores de 11 años de Cieneguilla y Chorrillos han recibido consultas pediátricas integrales con un foco especial en el despistaje de anemia. En estas zonas, el 43.8% de los menores de cinco años presenta esta condición, lo que evidencia la urgencia de reforzar las intervenciones y ampliar las estrategias de prevención en estos territorios.

De cara al próximo año, será fundamental que las autoridades del sector incluyan en sus iniciativas acciones de concientización dirigidas a los padres. Es crucial diseñar campañas que ayuden a las familias a comprender que la anemia es una condición limitante y silenciosa, y que superarla requiere la adherencia al tratamiento de sus hijos, así como un seguimiento especializado para reducir su impacto. Solo así se podrá lograr una participación verdaderamente comprometida de los padres, convirtiéndolos en actores clave para el desarrollo pleno de la niñez.

En esa misma línea de acercar los servicios a las familias, otra alternativa viable es reforzar los mecanismos de búsqueda activa de casos, a través de jornadas de despistaje, seguimiento y control en el propio entorno de las familias, tomando como referencia el modelo de visitas a domicilio implementado durante las campañas de vacunación y otros programas de salud pública. Este enfoque territorial, aplicado de manera focalizada en las zonas con mayor incidencia, permitiría reducir barreras de acceso, mejorar la detección temprana y asegurar la continuidad del tratamiento, contribuyendo a un control más efectivo de la anemia.

Reducir la anemia infantil en Perú es una tarea que requiere coordinación entre el Estado, el sector privado y las organizaciones sociales. Solo con un trabajo articulado será posible cerrar brechas y garantizar un desarrollo adecuado para la niñez.

Como actor del sector salud, creo firmemente que ningún niño debe crecer limitado por una condición prevenible y tratable como la anemia. Por ello, continuaremos trabajando, de manera articulada, acciones que contribuyan a que el 2026 sea un año decisivo en su reducción y permita asegurar mejores oportunidades para los niños del Perú.

Temas Relacionados

Anemia infantilNutriciónGobierno del PerúPBIOpiniónperu-noticias

Más Noticias

Alicia Retto se muestra vulnerable previo a Navidad: “Me ayuda venir a trabajar y ocupar mi cabeza”

La conductora confesó no haber dormido bien y habló sobre la sensibilidad emocional que le generan estas fechas

Alicia Retto se muestra vulnerable

Romina Gachoy y Jean Paul Santa María se reconcilian tras fuerte crisis y posan junto a sus hijos: “La familia es lo primero”

La influencer compartió un mensaje de unión familiar que fue celebrado por cientos de seguidores

Romina Gachoy y Jean Paul

Magaly Medina se burla de la Navidad de Silvia Cornejo: “De verde esperanza y que Gabuteau se quede solo con ella”

La periodista destacó el simbolismo del vestido verde y remarcó la ausencia del esposo en una fecha familiar clave, mientras que la exmodelo apareció posando únicamente junto a su hijo en todas las imágenes

Magaly Medina se burla de

Magaly Medina pone en duda la Navidad de Karla Tarazona y Christian Domínguez: “¿Hasta cuándo durará?”

La conductora cuestionó la estabilidad de la pareja tras su foto navideña y expresó su preocupación por el bienestar de los niños

Magaly Medina pone en duda

Silvia Cornejo, Ivana Yturbe, Mario Hart y más: cómo vivirán la Navidad, las figuras del espectáculo

Reconciliaciones inesperadas, viajes y ausencias evidentes marcaron la víspera de la Noche Buena de los faranduleros

Silvia Cornejo, Ivana Yturbe, Mario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE cierra hoy el registro

JNE cierra hoy el registro de fórmulas presidenciales para las Elecciones 2026: ¿quiénes son los candidatos inscritos?

Poder Judicial vuelve a rechazar pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

Elecciones 2026: JEE declara inadmisible lista de candidatos de Fuerza Popular a la Cámara de Diputados

Elecciones 2026: César Combina anuncia que Karen Paniagua y Génesis Tapia no postularán al Congreso por Avanza País

Poder Judicial ratifica detención preliminar contra Ciro Castillo por el caso “Los socios del Callao”

ENTRETENIMIENTO

Hija de Guillermo Dávila toma

Hija de Guillermo Dávila toma drástica decisión tras confesiones del cantante sobre su hermano Vasco Madueño

Alicia Retto se muestra vulnerable previo a Navidad: “Me ayuda venir a trabajar y ocupar mi cabeza”

Romina Gachoy y Jean Paul Santa María se reconcilian tras fuerte crisis y posan junto a sus hijos: “La familia es lo primero”

Magaly Medina se burla de la Navidad de Silvia Cornejo: “De verde esperanza y que Gabuteau se quede solo con ella”

Magaly Medina pone en duda la Navidad de Karla Tarazona y Christian Domínguez: “¿Hasta cuándo durará?”

DEPORTES

Cienciano vs Melgar y Alianza

Cienciano vs Melgar y Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso por Copa Sudamericana 2026: fecha, hora y estadios confirmados

Eryc Castillo ponderó su 2025 como “productivo” y lamentó no haber alcanzado los objetivos colectivos con Alianza Lima

Franco Velazco aseguró que la ‘Noche Crema’ 2026 mantendrá su fecha, pese a que órgano de seguridad deportiva aún no otorga las garantías

Deportivo Garcilaso se potencia en ofensiva para ser protagonista en la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2026

Reimond Manco explotó contra el Fondo Blanquiazul por injerencia en decisiones deportivas de Alianza Lima: “Pongan la plata y quédense callados”