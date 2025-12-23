Perú

Plan de seguridad vial en la Panamericana Sur Verano 2026: en qué consiste y cómo será el tránsito en esta vía desde Año Nuevo

El operativo busca prevenir accidentes y garantizar atención inmediata en los tramos con mayor concentración de vehículos

El plan incluye patrullas, grúas, ambulancias, motocicletas, drones y un equipo de 60 inspectores de transporte, en coordinación con la Policía de Carreteras (Créditos: Canal N)

La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció la puesta en marcha del Plan Verano 2026 para la Panamericana Sur, una de las principales arterias que conecta la capital con los balnearios del sur y concentra el mayor flujo vehicular durante las vacaciones y celebraciones de fin de año.

El dispositivo contempla una serie de acciones diseñadas para evitar accidentes, ofrecer atención inmediata y asegurar la movilidad en los tramos más transitados. Las autoridades han dispuesto que, durante todos los domingos de enero a marzo de 2026, así como el jueves 1 de enero y el domingo 5 de abril, se realice el cambio de sentido de la carretera entre las 16 y las 20 horas.

Esta medida busca facilitar el retorno de los veraneantes que acuden a las playas del sur de Lima, permitiendo un desplazamiento más ágil hacia la ciudad.

Para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias, el plan establece la presencia de patrullas, grúas de distintos tipos, ambulancias, motocicletas y drones de vigilancia.

El cambio de sentido de la vía se aplicará todos los domingos de enero a marzo, así como el 1 de enero y el 5 de abril de 2026, entre las 16 y las 20 horas, para agilizar el retorno desde los balnearios del sur - Créditos: Andina.

Un contingente de 60 inspectores de transporte y agentes de seguridad vial trabajará coordinadamente con la Policía de Carreteras para cubrir los puntos de mayor riesgo a lo largo de la Panamericana Sur. El contacto con la Central de Emergencias, a través del número 939 561 906, estará disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, según detalló el alcalde Reggiardo.

El operativo también cuenta con la colaboración de la Policía Nacional, la Autoridad de Transporte Urbano y el Cuerpo de Bomberos, instituciones que han reforzado su presencia en los accesos más concurridos hacia las playas.

El general Manuel Vidarte, máximo responsable de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional, explicó que el despliegue involucra la instalación de treinta puntos de control fijos, la circulación de 50 patrulleros y la vigilancia de 30 motociclistas, además de la supervisión constante en 7 rutas principales hacia la zona costera. El personal policial también mantendrá la supervisión en puentes peatonales y vías alternas, como la Panamericana Antigua.

La Policía Nacional, la Autoridad de Transporte Urbano y el Cuerpo de Bomberos refuerzan presencia en accesos a playas y puntos críticos, con treinta controles fijos, cincuenta patrulleros y treinta motociclistas - Créditos: Andina.

Vidarte advirtió sobre el preocupante balance de siniestros viales en la ciudad. “Lima Metropolitana suma 470 muertes por accidentes de tránsito este año, sin tomar en cuenta Callao, Cañete ni Ancón. 41 de estos fallecimientos ocurrieron en el tramo entre Atocongo y Pucusana”, precisó el general. Ante estas cifras, insistió en la necesidad de que los conductores respeten los límites de velocidad, no ingieran bebidas alcohólicas antes de manejar y eviten el uso del celular mientras conducen.

La estrategia de seguridad para el verano también incluye la instalación de una estación de respuesta rápida, a cargo del comandante César García Lanfranco, jefe de la 24 Comandancia de Lima Sur del Cuerpo de Bomberos.

Esta base móvil, situada en La Oquera, contará con autobomba, unidad contra incendios y equipo de rescate, operando cada domingo hasta Semana Santa. El plan prevé el respaldo de estaciones locales en Punta Negra, Lurín, Pachacámac y Chilca, para garantizar atención inmediata ante cualquier emergencia en el corredor de playas.

El plan incluye patrullas, grúas, ambulancias, motocicletas, drones y un equipo de 60 inspectores de transporte, en coordinación con la Policía de Carreteras - Créditos: Andina.

Por otra parte, el alcalde Renzo Reggiardo recalcó que, tras la salida de la concesionaria Rutas de Lima a inicios de diciembre, no se cobrará peaje en la vía, cumpliendo así un mandato judicial vigente.

Con este despliegue, las autoridades buscan que el tránsito entre Lima y las playas del sur durante la temporada alta se realice con mayor seguridad, fluidez y cobertura permanente de auxilio, priorizando la integridad de quienes viajan por la Panamericana Sur en los meses de mayor demanda.

Panamericana SurAño Nuevotránsitoverano 2026

