Operativo en la Panamericana Sur: revisan buses interprovinciales por riesgo de pirotécnicos ilegales en fiestas

La Panamericana Sur, una de las principales vías de salida de Lima hacia el sur del Perú, volvió a ser escenario de un operativo en plena temporada de viajes por fiestas de fin de año 2025. A la altura del kilómetro 19, decenas de pasajeros observaron cómo sus buses interprovinciales eran detenidos para una revisión integral, en una acción orientada a reducir riesgos en carretera y reforzar la seguridad de quienes se desplazan hacia distintas regiones.

La intervención fue liderada por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y se realizó en un contexto marcado por el incremento sostenido de la demanda de transporte interprovincial en diciembre. Con más familias viajando por Navidad y Año Nuevo, las autoridades intensifican los controles para evitar accidentes, incumplimientos normativos y el traslado de materiales peligrosos, como artefactos pirotécnicos, cuyo uso se incrementa en estas fechas.

Fiscalización en Panamericana Sur: buses bajo revisión y control de pirotécnicos

Durante el operativo, un total de 23 buses interprovinciales que cubrían rutas hacia diversas localidades del sur del país fueron sometidos a inspecciones técnicas y documentarias. La Sutran contó con el apoyo de la Policía de Tránsito y de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), entidades que reforzaron la revisión de las unidades y la verificación del cumplimiento de la normativa vigente.

Las acciones incluyeron el control de condiciones de seguridad, la revisión del estado de los vehículos, la documentación de conductores y empresas, así como la inspección exhaustiva de bodegas y cabinas. Este último punto resultó clave para prevenir el transporte ilegal de pirotécnicos, productos que, de ser trasladados sin autorización o sin las medidas de seguridad adecuadas, representan un riesgo para pasajeros y tripulación.

Las autoridades informaron que operativos similares continuarán realizándose en distintos puntos del país, como parte de una estrategia preventiva ante el aumento de viajes interprovinciales por las celebraciones navideñas. La finalidad es reforzar la seguridad vial, reducir incidentes en carretera y asegurar que las empresas de transporte cumplan con los estándares exigidos para proteger a los usuarios.

Asimismo, se recordó que la ciudadanía puede reportar cualquier irregularidad en el transporte interprovincial, incluyendo el traslado ilegal de pirotécnicos o fallas en las condiciones de los buses, a través del Fiscafono Sutran (999 382 606). Este canal permite alertar de manera directa a las autoridades y activar acciones de fiscalización en tiempo real, especialmente en rutas de alto flujo como la Panamericana Sur.

Pirotécnicos prohibidos: cuáles son los más incautados y por qué representan un alto riesgo

Sucamec y la Policía Nacional del Perú (PNP) han identificado cuáles son los pirotécnicos prohibidos que concentran mayor demanda durante Navidad y Año Nuevo. Entre los artefactos más incautados en recientes operativos figuran la rata blanca, chapana, rascapiés, calaveras y tronadores, productos que siguen circulando de forma ilegal pese a estar expresamente prohibidos por su alto nivel de peligrosidad.

En ciudades como Trujillo, las intervenciones se han reforzado con campañas de sensibilización como “Navidad Segura”, enfocadas en advertir sobre los riesgos reales del uso de estos explosivos. Como parte de estas acciones, la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) realizó demostraciones públicas para evidenciar las consecuencias de un accidente pirotécnico. En una de ellas, se simuló la detonación de un cohete en un maniquí que representaba a un menor, mostrando daños severos como la destrucción total de extremidades y lesiones múltiples, similares a las que se registran cada fin de año en emergencias hospitalarias.

Las autoridades han subrayado que los menores de edad son el grupo más expuesto, debido a la manipulación sin supervisión adulta y al desconocimiento del riesgo.Por ello, la Sucamec y la PNP continúan con operativos de incautación de pirotécnicos prohibidos y exhortan a la población a no adquirir calaveras ni tronadores, reiterando que la prevención y el control adulto son factores clave para evitar lesiones graves durante las celebraciones de fin de año.