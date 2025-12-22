Perú

Pati Lorena defiende a Edson Dávila de ola de críticas por dejar a Gisela y quedarse en América TV

La exproductora salió al frente para defender al conductor Edson Dávila tras la ola de cuestionamientos por no acompañar a la ‘Señito’ a Panamericana TV

La presentadora respaldó públicamente a Edson Dávila, destacando su talento y derecho a decidir, en medio de las críticas y los cambios que sacuden al programa América Hoy y a la televisión peruana (TikTok)

La decisión de Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’, de permanecer en América TV luego de la salida de Gisela Valcárcel y su productora generó una fuerte reacción en redes sociales. Parte del público cuestionó que el conductor no siguiera a la figura televisiva con la que trabajó durante años.

Frente a ese escenario, Pati Lorena expresó una defensa directa y sin matices, planteando que cada profesional tiene derecho a elegir su rumbo laboral.

Sus declaraciones no solo buscaron respaldar a Dávila, sino también contextualizar el quiebre entre Gisela y el canal, así como el cierre de una etapa histórica en América Hoy.

La defensa frontal de Pati Lorena

Pati Lorena tomó la palabra
Pati Lorena tomó la palabra ante las críticas contra Edson Dávila y afirmó que ningún artista está obligado a seguir a una figura toda su carrera, defendiendo la libertad profesional. (TikTok)

Pati Lorena aseguró haber recibido numerosos mensajes de personas molestas por la permanencia de Edson Dávila en América TV. Según explicó, muchos le pidieron una opinión y subrayó que ningún artista está obligado a atar su carrera a una sola figura.

“Las personas tienen derecho a tomar sus propios caminos”, sostuvo, antes de remarcar que Dávila fue agradecido con Gisela Valcárcel y trabajó a su lado durante varios años. Incluso recordó que, en etapas iniciales, el conductor no percibía un salario elevado, lo que desmiente cualquier narrativa de oportunismo.

Para Pati Lorena, la actual situación de Gisela responde a decisiones previas tomadas por ella misma. Señaló que los conflictos con América TV y con figuras clave del canal derivaron en la ruptura contractual. En ese contexto, afirmó que Edson Dávila no tenía por qué asumir consecuencias ajenas. “Si América le cortó el contrato a la productora, es por las acciones de Gisela y él no tiene que pagar esos platos rotos”, expresó.

El argumento del talento y la oportunidad

Para Pati Lorena, la permanencia
Para Pati Lorena, la permanencia de Edson Dávila en América TV responde a su talento y a una propuesta sólida, no a deslealtades ni cálculos personales. (América TV)

Uno de los ejes centrales del respaldo de Pati Lorena fue el valor profesional de Edson Dávila. Para la comunicadora, el conductor no solo cuenta con carisma, sino con talento demostrado, razón por la cual América TV decidió retenerlo. Desde su perspectiva, quedarse en el canal líder era una opción lógica frente a una propuesta más sólida.

“Más aún si el chico es talentoso y tiene una mejor propuesta en el canal número uno”, dijo, enfatizando que aceptar esa alternativa no debería interpretarse como traición. También cuestionó la idea de que un artista deba seguir a un mentor durante toda su carrera. “Porque la Gise te dio la oportunidad no vas a trabajar toda tu vida con ella”, manifestó.

Pati Lorena consideró que lo saludable hubiera sido una conversación clara y cordial entre Gisela Valcárcel y Edson Dávila. A su juicio, la conductora debió brindarle respaldo y desearle éxito en esta nueva etapa. Para ella, permitir que un talento crezca de forma independiente también es una forma de reconocimiento.

América Hoy y el cierre de una etapa histórica

Entre abrazos y lágrimas, el
Entre abrazos y lágrimas, el magazine cerró un ciclo televisivo que combinó vínculos laborales, amistad y momentos decisivos para sus conductores. (América TV)

La controversia se produce en medio de un cambio profundo en América Hoy. El magazine matutino se despidió de GV Producciones tras seis años al aire, marcando el fin de un ciclo que estuvo liderado por Gisela Valcárcel y que consolidó al programa como uno de los más vistos del horario.

Durante la emotiva despedida, Janet Barboza y Edson Dávila agradecieron públicamente a Gisela y a su equipo por el trabajo compartido. Barboza expresó su gratitud hacia la empresa y destacó el rol de Esther Ocampo en la coordinación diaria. Sus palabras reflejaron el peso emocional del cierre, pero también la disposición a seguir adelante.

Edson Dávila, por su parte, intentó expresar su agradecimiento, aunque la emoción le impidió completar su mensaje. El momento evidenció el vínculo humano construido durante años de trabajo conjunto. La despedida incluyó abrazos, lágrimas y la reafirmación de una amistad que, según los protagonistas, trasciende los cambios profesionales.

Con la salida de Gisela Valcárcel y Ethel Pozo hacia nuevos proyectos, América Hoy continuará en 2026 bajo otra productora, con Janet Barboza y Edson Dávila al frente. El programa apuesta por mantener su esencia cercana, pero con ajustes en formato y contenido para enfrentar la competencia matutina.

