Perú

Navidad en Perú: ¿cuántas calorías aporta una cena de Nochebuena y por qué preocupa a los especialistas en diciembre?

La combinación de comidas abundantes, dulces y bebidas azucaradas convierte a las fiestas en un periodo crítico para la salud nutricional

Los platillos navideños son una
Los platillos navideños son una parte fundamental de las celebraciones, llenos de sabor y tradición en cada bocado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mesas navideñas en el Perú vuelven a llenarse cada diciembre con platos que mezclan tradición, costumbre y celebración. La cena de Nochebuena reúne a familias enteras alrededor de recetas que se repiten año tras año, aun cuando el verano marca el clima y las altas temperaturas contrastan con bebidas calientes y postres densos. En ese encuentro, la comida cumple un rol central y, muchas veces, supera lo simbólico para convertirse en un factor determinante en la salud.

Durante las fiestas de fin de año, el consumo de alimentos cambia de forma visible. Los horarios se alteran, las porciones aumentan y los productos altos en azúcar y grasas ganan espacio en desayunos, lonches y cenas. Este patrón no se limita a una noche, sino que se extiende a lo largo de varias semanas, con efectos acumulativos que especialistas observan con atención.

Una sola cena puede concentrar una carga energética muy superior a la recomendada para todo un día, lo que explica por qué diciembre suele marcar el inicio de desequilibrios metabólicos que se reflejan en los meses siguientes. El problema no radica en un plato específico, sino en la suma de excesos repetidos.

En ese contexto, distintas instituciones de salud y especialistas llaman a mirar la Navidad no solo como una fecha de indulgencia, sino también como una oportunidad para repensar hábitos alimentarios y tomar decisiones más informadas, sin romper con las tradiciones que definen estas celebraciones.

Una cena que supera las 2 mil calorías

La inflación y la alta
La inflación y la alta demanda inciden en los precios de los productos tradicionales, pero existen estrategias y alternativas para disfrutar la cena navideña sin que el gasto se dispare.

La Nochebuena concentra uno de los mayores consumos calóricos del año. De acuerdo con estimaciones difundidas por entidades de salud, un peruano puede ingerir más de 2,000 calorías solo durante la cena del 24 de diciembre, una cifra que duplica lo recomendado para una comida principal. Este aporte energético se explica por la combinación de carnes, acompañamientos, postres y bebidas azucaradas.

El Ministerio de Salud advierte que el consumo frecuente de productos con octógonos, altos en grasas o azúcar, durante las fiestas puede provocar un aumento de entre 4 y 5 kilos. A ello se suma el impacto sobre los niveles de triglicéridos, colesterol y glucosa, con riesgos que no siempre resultan inmediatos, pero sí persistentes en el tiempo.

La situación se agrava cuando estos hábitos se mantienen más allá de las fechas centrales. Las reuniones previas y posteriores a Navidad amplían el periodo de consumo elevado, lo que dificulta el retorno a una alimentación equilibrada en enero.

Panetón y ultraprocesados

El consumo frecuente de panetón
El consumo frecuente de panetón eleva riesgos de diabetes y colesterol, advierte experta| Foto generada con la IA de Gemini

El protagonismo de ciertos productos resulta evidente en las cifras del sector. Según datos de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan), la venta de panetones durante la campaña de fin de año de 2025 superará en un 20 % las cifras registradas en 2024.

Panetón, chocolate caliente, galletas de jengibre y pastelitos navideños aparecen con frecuencia en distintos momentos del día, no solo en la cena principal. Este patrón eleva la ingesta de azúcares simples y grasas saturadas, elementos vinculados al aumento de peso y a trastornos metabólicos cuando su consumo resulta excesivo.

Especialistas señalan que el problema no se limita a un producto en particular, sino a la repetición diaria y a la falta de balance con alimentos frescos como frutas y verduras, que suelen quedar relegados en estas fechas.

Impacto en adultos y población infantil

El desbalance alimentario de diciembre no afecta solo a los adultos. En el caso de niños, niñas y adolescentes, las consecuencias pueden resultar más complejas. Estimaciones de UNICEF advierten que hacia 2030 más de un millón de menores en el Perú vivirán con obesidad, una tendencia asociada en gran medida al alto consumo de ultraprocesados y a la baja ingesta de alimentos naturales.

En zonas urbanas, el sobrepeso ya alcanza en promedio al 10 % de esta población, una cifra que preocupa a especialistas por su proyección a futuro. Las fiestas, con su carga de dulces y bebidas azucaradas, refuerzan hábitos que luego se mantienen durante el resto del año.

Consejos para equilibrar la alimentación en fiestas

24/10/2020 Consejos de nutricionista para
24/10/2020 Consejos de nutricionista para no engordar estas Navidades. Aunque muchos ya están disfrutando de las vacaciones navideñas, otros todavía ultiman sus compromisos profesionales antes de celebrar las fechas más entrañables del año por todo lo alto. Reencuentros con familiares y amigos en los que, si hay un claro protagonista ese es el exceso. Comidas y cenas, picoteos, salidas nocturas... que hacen que se descontrole nuestra alimentación y bebamos (y comamos) más de lo que deberíamos y que en nuestra dieta de final de 2024 e inicio de 2025 abunden los platos calóricos los dulces -imposible resistirse a los turrones, polvorones y mazapanes- y las bebidas alcohólicas. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA TIMOLINA

Ante este panorama, la Lic. Linda Flores, nutricionista de Sanitas Consultorios Médicos, plantea que las celebraciones también pueden servir como un punto de partida para prácticas más conscientes. “La clave no está en privarse, sino en disfrutar con conciencia y equilibrio”, señala.

La especialista recomienda elegir con anticipación los platos y servir porciones moderadas, priorizar calidad sobre cantidad y evitar la necesidad de probar todo. También sugiere acompañar las preparaciones tradicionales con ensaladas, verduras o frutas, que aportan fibra y favorecen la digestión.

Mantener una rutina de comidas durante el día ayuda a no llegar con hambre excesiva a las reuniones. Flores también aconseja moderar el consumo de dulces y productos ultraprocesados, optar por una sola porción y no combinarlos en una misma comida.

Finalmente, destaca la importancia de escuchar las señales del cuerpo. “Cuidar cantidades, combinaciones y limitar alimentos que puedan provocar acidez, pesadez o hinchazón abdominal marca la diferencia”, afirma. En la misma línea, destaca que “pequeños cambios en la forma de comer durante estas fechas pueden contribuir a prevenir el aumento de peso y disminuir el riesgo de sobrepeso y obesidad, sin renunciar al disfrute que simboliza la tradición”.

Jaime Bayly revela que su

Gerardo Ameli contempló la posibilidad

Municipalidad de La Molina lanza

Programación de la fecha 10

Resultados del Gana Diario de
Poder Judicial archiva proceso por

Jaime Bayly revela que su

Gerardo Ameli contempló la posibilidad

