Perú

Perú tendrá más de un millón de niños, niñas y adolescentes con obesidad al 2030, según Unicef

Unicef en el Perú recomienda implementar integralmente la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 30021)

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Guardar
anemia infantil - alimentacion -
anemia infantil - alimentacion - MIDIS

De acuerdo a un informe publicado por Unicef, la obesidad se ha convertido en la principal forma de malnutrición en la infancia y adolescencia a nivel global, por encima del bajo peso. Esta tendencia, expuesta en el documento ‘Alimentando el negocio: Cómo los entornos alimentarios ponen en peligro el bienestar de la infancia’, muestra una transformación en la salud nutricional de 188 millones de niños y adolescentes afectados por obesidad.

Se subraya que, de no implementar medidas para prevenir el sobrepeso y la obesidad infantil, los países podrían afrontar elevados costes económicos y sanitarios. Se estima que las repercusiones económicas globales rebasarán los 4 billones de dólares anuales en el año 2035. En Perú, la proyección supera los 210 mil millones de dólares como consecuencia directa de los efectos asociados al sobrepeso y la obesidad.

Las previsiones indican que más de un millón de niños, niñas y adolescentes peruanos entre 5 y 19 años vivirán con obesidad en 2030. En áreas urbanas, incluidos Lima Metropolitana, los índices de sobrepeso y obesidad afectan al 10% de los menores, mientras que en zonas rurales la cifra promedio se sitúa en torno al 5%.

Según reportó Andina, Unicef en el Perú recomienda implementar integralmente la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 30021), que regula la venta de alimentos ultraprocesados en los centros educativos. Además, la organización sugiere fortalecer la actividad física en el ámbito escolar y comunitario, y promover espacios adecuados para el buen uso del tiempo libre a través del deporte y actividades afines.

Asimismo, plantea crear un sistema de monitoreo nutricional basado en información de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) y el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (Cenan), con el objetivo de evaluar avances, identificar brechas y ajustar intervenciones de manera eficiente.

La tasa de desnutrición crónica
La tasa de desnutrición crónica en menores de 5 años pasó del 37.3% en 1991 al 11.5% en 2023, según Unicef. Crédito: Unicef Perú

Índice mundial de obesidad

De acuerdo con la organización internacional, la cifra de menores con bajo peso, a nivel internacional, ha descendido del 13% al 9,2% desde el año 2000, mientras que la prevalencia de obesidad ha pasado del 3% al 9,4%. El estudio recopila datos de más de 190 países y alerta acerca de los riesgos sanitarios y económicos que genera este cambio.

La obesidad ya supera al bajo peso en todas las regiones del planeta, salvo África Subsahariana y Asia Meridional, y los entornos alimentarios poco saludables tienen un papel determinante en la expansión de este problema.

La directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell, remarcó a Andina que “cuando hablamos de malnutrición, ya no nos referimos solamente a los niños y niñas con bajo peso”. “La obesidad es un problema cada vez más alarmante (...) Los alimentos ultraprocesados están desplazando cada vez más el consumo de fruta, verdura y proteínas en un periodo de la vida en el que la nutrición es esencial para el crecimiento, el desarrollo cognitivo y la salud mental de los niños y niñas”, agregó.

El documento detalla que, en el mundo, existen 391 millones de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 19 años con sobrepeso, lo que representa uno de cada cinco menores. De esa población, una proporción significativa cumple criterios de obesidad, situación vinculada a la mayor presencia de alimentos ultraprocesados y a los mecanismos de publicidad dirigida a públicos jóvenes desde plataformas digitales.

Freepik
Freepik

Los entornos alimentarios como factor de riesgo

Unicef explica que la alimentación y la salud nutricional infantil no dependen en exclusiva de decisiones personales, sino que son resultado de los entornos alimentarios actuales, donde los alimentos ultraprocesados y la comida rápida ocupan un espacio predominante.

Esta comida presenta altas proporciones de azúcar, almidón refinado, sal, grasas poco saludables y aditivos. El informe advierte que estos productos se encuentran al alcance en tiendas y escuelas, mientras que la publicidad digital facilita que la industria de alimentos y bebidas llegue a audiencias infantiles con gran facilidad.

En el caso de los países con ingresos bajos y medianos, la prevalencia de sobrepeso y obesidad sigue una tendencia ascendente entre escolares y adolescentes, aunque persisten problemas tradicionales como emaciación y retraso del crecimiento en menores de cinco años. Por su parte, las naciones de altos ingresos experimentan tasas elevadas de obesidad infantil. El informe ilustra que Chile registra un 27% de obesidad en menores de entre 5 y 19 años, mientras que en Estados Unidos la proporción es del 21%.

Temas Relacionados

Nutrición infantilUnicefObesidad infantilperu-noticias

Más Noticias

Trenes Lima - Chosica: estas son las fallas detectadas en 93 vagones y 20 locomotoras que costarían más de US$ 1.8 millones

Fue una consultora externa, pagada por la gestión de López Aliaga, la que informó acerca de las pésimas condiciones en la que se encontraba el material ferroviario donado por Caltrain

Trenes Lima - Chosica: estas

Se reveló la fecha de la llegada del nuevo DT de Perú: el contundente motivo por el que no estará en amistosos

Jean Ferrari comenzará a viajar para entrevistar a entrenadores y definir al próximo responsable del banquillo de la selección peruana tras destitución de Óscar Ibáñez

Se reveló la fecha de

Tragedia en Vía de Evitamiento: bus choca y termina incrustado en valla metálica dejando 2 muertos

Entre las víctimas figuran una mujer adulta mayor y un varón. El conductor de la unidad de la empresa Real Star intentó darse a la fuga

Tragedia en Vía de Evitamiento:

“¿Quién lo engañó que es jugador?“: ‘Chiquito’ Flores arremetió contra Sergio Peña tras polémicas declaraciones sobre la selección peruana

El exarquero cuestionó al volante nacional por mandar indirecta a los jugadores que no quieren vestir la camiseta de Perú tras derrota ante Paraguay por Eliminatorias 2026

“¿Quién lo engañó que es

La Tinka del 10 de septiembre: ¿Reventó el pozo histórico de más de S/ 43 millones? Los números y los ganadores del ‘Sí o sí’

Como cada domingo y miércoles, se dan a conocer los números ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los afortunados del sorteo 1228

La Tinka del 10 de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra contó el gesto

Martín Vizcarra contó el gesto que Ollanta Humala tuvo con él en el penal de Barbadillo donde cumplía prisión preventiva

El fujimorismo a un año de la muerte de Alberto Fujimori, el presidente que quebró el orden constitucional

José Cueto afirma que César Acuña está detrás de la polémica entre el MTC y Rafael López Aliaga por los trenes Lima - Chosica

Oficializan ley para que congresistas puedan hacer campaña sin que se considere violación a la neutralidad

Poder Judicial anula restricciones contra Mark Vito y dicta comparecencia simple: solo deberá presentarse cuando sea requerido

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo confirma infidelidad de

Gustavo Salcedo confirma infidelidad de Maju Mantilla con su productor desde 2023 y expone chats: “Una persona sin valores”

Maju Mantilla y la vez que lloró en su cumpleaños habría sido porque Gustavo Salcedo descubrió el romance clandestino con su productor

Quién es Christian Rodríguez Portugal, el productor casado y señalado como presunto amante de Maju Mantilla

Maju Mantilla rompe su silencio tras acusaciones de infidelidad de Gustavo Salcedo: “Esto es entre tú y yo”

Isabella Ladera inicia acciones legales tras filtración de video íntimo con Beéle: “No lo podemos pasar por alto”

DEPORTES

Se reveló la fecha de

Se reveló la fecha de la llegada del nuevo DT de Perú: el contundente motivo por el que no estará en amistosos

“¿Quién lo engañó que es jugador?“: ‘Chiquito’ Flores arremetió contra Sergio Peña tras polémicas declaraciones sobre la selección peruana

Canal TV exclusivo que transmitirá los partidos de Perú en el Sudamericano Sub 17 de Vóley

Pedro García reveló detalles del acercamiento entre la FPF y Néstor Gorosito para la selección peruana: “Quieren que presente un plan de trabajo”

¿Fabián Bustos y Néstor Gorosito candidatos a ser el próximo DT de Perú? El perfil que busca la FPF tras salida de Óscar Ibáñez