Cuenta regresiva para Navidad 2025: cuánto falta y cómo planificar tu cena de Nochebuena con tradicionales platos peruanos

Un grupo de amigos brinda alegremente durante una reunión navideña, rodeados de decoraciones tradicionales como un árbol de Navidad iluminado, medias rojas colgadas en la chimenea y una mesa repleta de aperitivos y bebidas típicas de la temporada. La escena transmite calidez, unión y espíritu festivo en un entorno hogareño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A menos de dos semanas para la Navidad, miles de familias en el Perú ya se preparan para uno de los momentos más esperados del año: la cena de Nochebuena. Con solo 10 días restantes para la noche del 24 de diciembre de 2025, la cuenta regresiva invita no solo a organizar las compras y la decoración, sino también a planificar un menú que refleje la identidad y la tradición culinaria del país. Porque, aunque la festividad es universal, la mesa navideña peruana tiene un sello propio que la distingue: sabores intensos, combinaciones únicas y el calor familiar que acompaña cada receta.

Una mesa elegantemente decorada con motivos navideños exhibe una cena festiva tradicional, con pavo asado, puré de papas, panecillos, vegetales, pastel de frutas y galletas decoradas. El ambiente cálido y acogedor, acompañado de un árbol de Navidad iluminado, resalta el espíritu de unión y celebración característico de estas fechas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una fecha que reúne al país: tradición, sabor y organización

En el Perú, la Navidad es una celebración profundamente arraigada. Más allá del intercambio de regalos y los villancicos, la cena de Nochebuena es uno de los rituales más importantes del año. Con el paso del tiempo, la gastronomía navideña peruana ha adoptado influencias extranjeras —como el panetón italiano o el pavo norteamericano—, pero ha sabido adaptarlas para darles una personalidad única.

Hoy, en pleno diciembre de 2025, el ambiente festivo ya se siente en mercados y supermercados, donde los productos navideños encabezan las listas de compra. Y aunque falten pocos días, aún es posible organizar una cena memorable con un plan bien definido.

Una familia se reúne alrededor de una mesa decorada festivamente para compartir una cena navideña. El ambiente cálido, con velas encendidas, un árbol de Navidad iluminado y una chimenea, resalta la alegría y unión en estas fiestas. Platos típicos, galletas y postres caseros forman parte del banquete, mientras adultos y niños disfrutan del momento juntos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto falta para Navidad 2025?

Según el calendario, hoy es 15 de diciembre de 2025, por lo que faltan exactamente: 10 días para la cena de Nochebuena

Este margen de tiempo es ideal para estructurar un menú, comprar ingredientes, preparar aderezos con anticipación y evitar el caos de las compras de último momento.

Planificación de una cena navideña peruana

Planificar una cena puede parecer abrumador, pero los chefs peruanos coinciden en algo: la clave está en anticipar, organizar y respetar los tiempos de cocción y reposo de cada preparación.

A continuación, una guía práctica y detallada para los últimos 12 días:

✔ 12–10 días antes

Establecer el menú principal.

Definir número de invitados.

Comprar panetón, chocolates y bebidas.

Revisar si se cuenta con bandejas, fuentes y utensilios adecuados.

✔ 9–7 días antes

Comprar ingredientes no perecibles: especias, mantequillas, frutas secas, vinos y salsas.

Adquirir o reservar el pavo o el chancho.

✔ 6–4 días antes

Comprar verduras y frutas frescas.

Realizar aderezos caseros, jugos de marinado o salsas base.

Verificar el funcionamiento del horno.

✔ 3–2 días antes

Descongelar el pavo según su peso.

Marinar carnes.

Adelantar guarniciones frías y postres.

✔ 24 de diciembre

Cocinar el pavo o chancho.

Preparar las guarniciones calientes.

Montar la mesa navideña.

Disfrutar la cena en familia entre las 9:00 p. m. y la medianoche.

Villancicos son las canciones ideales para unir a la familia en Nochebuena y Navidad

Cena tradicional peruana

Aunque cada región suma sus variantes, estos son los protagonistas más habituales en los hogares del país:

Pavo al horno peruano

El infaltable. Su aderezo combina ingredientes como ají panca, ajo molido, sillao, mostaza, cerveza o chicha de jora. El resultado es una carne jugosa y llena de sabor.

Chancho al horno o pernil

Una alternativa cada vez más popular, especialmente por su sabor intenso y la presencia de piel crocante.

Tallarines al horno

Un acompañamiento que gana espacio en la costa y sierra: generosos, festivos y muy rendidores.

Ensalada waldorf peruana

Mezcla refrescante de manzana, piña, apio, pasas y pecanas, bañada en una ligera mayonesa.

Puré de papa, camote glaseado o puré de manzana

El contrapunto ideal para las carnes horneadas.

Panetón peruano

Un emblema navideño que no falta en ninguna mesa, acompañado por chocolate caliente.

Chocolate caliente peruano

Espeso, aromático y preparado con cacao peruano, leche, canela y clavo.

El pavo suele ser el dentro de cenas navideñas en distintas familias. Foto: (iStock)

Recetario navideño peruano

A continuación, tres recetas sencillas y auténticas para que prepares una cena peruana de lujo.

1. Pavo al horno peruano (receta clásica)

Ingredientes:

1 pavo de 6–8 kg

4 cdas de ají panca

4 cdas de ajo molido

2 cdas de sillao

2 cdas de mostaza

1 taza de cerveza negra o chicha de jora

1 cda de comino

1 cda de pimienta negra

Sal al gusto

Mantequilla para untar

Preparación:

Mezcla todos los ingredientes del aderezo. Unta el pavo por dentro y por fuera, y deja marinar 12–24 horas. Coloca mantequilla entre la piel y la carne para evitar que se reseque. Hornea entre 3 y 4 horas a temperatura media (dependiendo del peso). Deja reposar 20 minutos antes de cortar.

El chef Giacomo Bocchio incentiva la creatividad y experimentación en la cocina hogareña con su método único para preparar pavo. (TikTok: Giacomo Bocchio)

2. Chancho al horno con piel crocante

Ingredientes:

2–3 kg de pierna o panceta

4 cdas de ají panca

1 taza de chicha de jora

1 cda de comino

1 cda de pimienta

Jugo de 2 naranjas

6 dientes de ajo

Sal gruesa

Aceite

Preparación:

Haz cortes en la piel. Mezcla el aderezo y deja marinar la carne por 8–12 horas. Hornea tapado las primeras dos horas. Destapa y sube la temperatura para dorar la piel. Retira cuando esté crocante y jugoso.

3. Tallarines al horno estilo navideño

Ingredientes:

1 paquete de fideos

1 taza de queso fresco rallado

1 taza de crema de leche

1 cebolla picada

1 taza de salsa roja

Jamón picado

Sal y orégano

Preparación:

Cocina los fideos al dente. Mezcla con la salsa roja, crema, queso y jamón. Coloca en una fuente y hornea 20–30 minutos hasta dorar la superficie.

La cena navideña en el Perú es mucho más que comida: es tradición, memoria, unión y afecto. Con 10 días restantes para la celebración de 2025, aún hay tiempo suficiente para organizar cada detalle y preparar un menú que combine lo mejor de la tradición con el toque personal de cada hogar.