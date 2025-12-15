Cuenta regresiva para Navidad 2025: cuánto falta y cómo planificar tu cena de Nochebuena con tradicionales platos peruanos

A menos de dos semanas para la Navidad, miles de familias en el Perú ya se preparan para uno de los momentos más esperados del año: la cena de Nochebuena. Con solo 10 días restantes para la noche del 24 de diciembre de 2025, la cuenta regresiva invita no solo a organizar las compras y la decoración, sino también a planificar un menú que refleje la identidad y la tradición culinaria del país. Porque, aunque la festividad es universal, la mesa navideña peruana tiene un sello propio que la distingue: sabores intensos, combinaciones únicas y el calor familiar que acompaña cada receta.
Una fecha que reúne al país: tradición, sabor y organización
En el Perú, la Navidad es una celebración profundamente arraigada. Más allá del intercambio de regalos y los villancicos, la cena de Nochebuena es uno de los rituales más importantes del año. Con el paso del tiempo, la gastronomía navideña peruana ha adoptado influencias extranjeras —como el panetón italiano o el pavo norteamericano—, pero ha sabido adaptarlas para darles una personalidad única.
Hoy, en pleno diciembre de 2025, el ambiente festivo ya se siente en mercados y supermercados, donde los productos navideños encabezan las listas de compra. Y aunque falten pocos días, aún es posible organizar una cena memorable con un plan bien definido.
¿Cuánto falta para Navidad 2025?
Según el calendario, hoy es 15 de diciembre de 2025, por lo que faltan exactamente: 10 días para la cena de Nochebuena
Este margen de tiempo es ideal para estructurar un menú, comprar ingredientes, preparar aderezos con anticipación y evitar el caos de las compras de último momento.
Planificación de una cena navideña peruana
Planificar una cena puede parecer abrumador, pero los chefs peruanos coinciden en algo: la clave está en anticipar, organizar y respetar los tiempos de cocción y reposo de cada preparación.
A continuación, una guía práctica y detallada para los últimos 12 días:
✔ 12–10 días antes
- Establecer el menú principal.
- Definir número de invitados.
- Comprar panetón, chocolates y bebidas.
- Revisar si se cuenta con bandejas, fuentes y utensilios adecuados.
✔ 9–7 días antes
- Comprar ingredientes no perecibles: especias, mantequillas, frutas secas, vinos y salsas.
- Adquirir o reservar el pavo o el chancho.
✔ 6–4 días antes
- Comprar verduras y frutas frescas.
- Realizar aderezos caseros, jugos de marinado o salsas base.
- Verificar el funcionamiento del horno.
✔ 3–2 días antes
- Descongelar el pavo según su peso.
- Marinar carnes.
- Adelantar guarniciones frías y postres.
✔ 24 de diciembre
- Cocinar el pavo o chancho.
- Preparar las guarniciones calientes.
- Montar la mesa navideña.
- Disfrutar la cena en familia entre las 9:00 p. m. y la medianoche.
Cena tradicional peruana
Aunque cada región suma sus variantes, estos son los protagonistas más habituales en los hogares del país:
- Pavo al horno peruano
El infaltable. Su aderezo combina ingredientes como ají panca, ajo molido, sillao, mostaza, cerveza o chicha de jora. El resultado es una carne jugosa y llena de sabor.
- Chancho al horno o pernil
Una alternativa cada vez más popular, especialmente por su sabor intenso y la presencia de piel crocante.
- Tallarines al horno
Un acompañamiento que gana espacio en la costa y sierra: generosos, festivos y muy rendidores.
- Ensalada waldorf peruana
Mezcla refrescante de manzana, piña, apio, pasas y pecanas, bañada en una ligera mayonesa.
- Puré de papa, camote glaseado o puré de manzana
El contrapunto ideal para las carnes horneadas.
- Panetón peruano
Un emblema navideño que no falta en ninguna mesa, acompañado por chocolate caliente.
- Chocolate caliente peruano
Espeso, aromático y preparado con cacao peruano, leche, canela y clavo.
Recetario navideño peruano
A continuación, tres recetas sencillas y auténticas para que prepares una cena peruana de lujo.
1. Pavo al horno peruano (receta clásica)
Ingredientes:
- 1 pavo de 6–8 kg
- 4 cdas de ají panca
- 4 cdas de ajo molido
- 2 cdas de sillao
- 2 cdas de mostaza
- 1 taza de cerveza negra o chicha de jora
- 1 cda de comino
- 1 cda de pimienta negra
- Sal al gusto
- Mantequilla para untar
Preparación:
- Mezcla todos los ingredientes del aderezo.
- Unta el pavo por dentro y por fuera, y deja marinar 12–24 horas.
- Coloca mantequilla entre la piel y la carne para evitar que se reseque.
- Hornea entre 3 y 4 horas a temperatura media (dependiendo del peso).
- Deja reposar 20 minutos antes de cortar.
2. Chancho al horno con piel crocante
Ingredientes:
- 2–3 kg de pierna o panceta
- 4 cdas de ají panca
- 1 taza de chicha de jora
- 1 cda de comino
- 1 cda de pimienta
- Jugo de 2 naranjas
- 6 dientes de ajo
- Sal gruesa
- Aceite
Preparación:
- Haz cortes en la piel.
- Mezcla el aderezo y deja marinar la carne por 8–12 horas.
- Hornea tapado las primeras dos horas.
- Destapa y sube la temperatura para dorar la piel.
- Retira cuando esté crocante y jugoso.
3. Tallarines al horno estilo navideño
Ingredientes:
- 1 paquete de fideos
- 1 taza de queso fresco rallado
- 1 taza de crema de leche
- 1 cebolla picada
- 1 taza de salsa roja
- Jamón picado
- Sal y orégano
Preparación:
- Cocina los fideos al dente.
- Mezcla con la salsa roja, crema, queso y jamón.
- Coloca en una fuente y hornea 20–30 minutos hasta dorar la superficie.
La cena navideña en el Perú es mucho más que comida: es tradición, memoria, unión y afecto. Con 10 días restantes para la celebración de 2025, aún hay tiempo suficiente para organizar cada detalle y preparar un menú que combine lo mejor de la tradición con el toque personal de cada hogar.