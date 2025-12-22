Clima hoy en Lima: Senamhi revela a cuántos grados llegaremos este lunes 22 de diciembre

Está previsto que el sol aparezca en horas de la tarde, mientras que el cielo mostrará nubes ocasionales en la zona este de Lima. (Andina)

Según el pronóstico oficial del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Lima Metropolitana presentará este lunes 22 de diciembre un cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana, con temperaturas que fluctuarán entre los 21°C y los 15°C en la zona este, y entre los 22°C y los 18°C en el lado Oeste (que incluye el Callao).

Durante la tarde se prevé que el cielo varíe a nublado temporalmente y que se registren ráfagas de viento moderadas, especialmente en la zona oeste.

Además, en el pronóstico oficial, el Senamhi indica la expectativa de condiciones estables, sin lluvias ni eventos climáticos extremos en la ciudad, aunque se recomienda a la población mantenerse informada ante posibles actualizaciones.

La entidad meteorológica también precisa que hacia el final de la tarde y primeras horas de la noche se espera cielo cubierto variando a cielo nublado parcial al atardecer, con temperaturas que marcan la transición hacia el verano austral en la capital peruana.

El reporte publicado por el Senamhi enfatiza la importancia de consultar diariamente las condiciones locales para prevenir imprevistos y planificar las actividades cotidianas.

Las autoridades recomiendan a los residentes de Lima considerar la variabilidad de las condiciones climáticas durante esta jornada, ya que la temperatura tenderá a aumentar hacia el mediodía para luego estabilizarse con nubosidad parcial hasta el cierre del día.

Primavera, verano, otoño o invierno, por estos días no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El buscar el clima se ha vuelto un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas.

Y es que en el departamento de Lima se registran 12 tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad en todas las estaciones de año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca alrededor de la mitad del territorio de dicho departamento es el árido con escasa humedad.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.