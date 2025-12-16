Marina de Guerra del Perú alerta sobre oleajes anómalos para esta semana de diciembre en estas zonas del litoral

Oleajes inusuales afectarán playas abiertas y semi-abiertas desde Chancay hasta Tacna entre el 16 y el 19 de diciembre. (Marina de Guerra del Perú)

La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, ha emitido el Aviso Especial Nº 56-25 confirmando la llegada de oleajes anómalos que afectarán diversas zonas del litoral peruano entre el martes 16 y el viernes 19 de diciembre de 2025. La institución instó a la población y a las autoridades a adoptar medidas preventivas para evitar riesgos en la costa.

Zonas afectadas y cronograma del fenómeno

El comunicado detalla que el litoral norte, que comprende desde Tumbes hasta Salaverry, tendrá condiciones normales durante este periodo. Del mismo modo, la franja ubicada al sur de Salaverry hasta Chancay, en el litoral centro, conservará sus características habituales.

Sin embargo, la situación cambiará al sur de Chancay hasta San Juan de Marcona y en todo el litoral sur, desde San Juan de Marcona hasta Tacna. En esas áreas, se espera el arribo de oleaje ligero de procedencia suroeste, con inicio a partir de la mañana del martes 16 de diciembre. Estas condiciones persistirán hasta el viernes 19 y se acentuarán en playas abiertas o semi-abiertas, donde las olas impactan con mayor intensidad.

La Dirección de Hidrografía y Navegación insta a la población a seguir las recomendaciones mientras se mantienen en monitoreo constante de las condiciones marítimas.

Medidas preventivas y advertencias a la comunidad

La Dirección de Hidrografía y Navegación ha exhortado a la población y a quienes desarrollan labores en el mar, como actividades portuarias, pesqueras, deportivas y de recreo, a acatar estrictamente las indicaciones de seguridad. Autoridades regionales, locales, capitanías de puerto y empresas vinculadas a la comunidad acuática deben reforzar las acciones preventivas y mantenerse informadas para minimizar los riesgos de accidentes o daños materiales.

Es fundamental evitar exponer la vida en zonas donde se registren estos oleajes. Las autoridades han solicitado cooperación activa y responsabilidad, recordando que los momentos de mayor impacto coincidirán con la permanencia del fenómeno en el litoral sur y centro-sur.

¿Qué son los oleajes anómalos y por qué ocurren?

Los oleajes anómalos en la zona costera se caracterizan por un aumento inusual en la altura y energía de las olas, que provienen desde el océano abierto hacia las playas. El mar puede experimentar olas hasta un 50 % mayores que sus valores normales (oleaje ligero), pero también existen niveles de mayor severidad, como oleaje moderado, fuerte y muy fuerte, donde las alturas pueden duplicarse o incluso triplicarse.

Esta variación responde a factores meteorológicos y oceanográficos, como variaciones en la presión atmosférica y la intensificación de vientos sobre áreas distantes del Pacífico, que generan grandes trenes de olas capaces de recorrer miles de kilómetros hasta alcanzar el litoral peruano.

Autoridades piden evitar actividades recreativas, portuarias y pesqueras en zonas de mayor impacto por oleaje anómalo. (Andina)

Ante la presencia de oleajes anómalos, es prioritario restringir actividades recreativas, no ingresar al mar y alejarse de infraestructura costera vulnerable. La precaución resulta clave para proteger tanto a los bañistas como a quienes realizan faenas marítimas.

Monitoreo ininterrumpido y compromiso institucional

La Dirección de Hidrografía y Navegación comunicó que continuará monitoreando permanentemente el estado del mar, analizando el comportamiento de los sistemas atmosféricos y oceánicos. Este trabajo tiene como objetivo brindar información precisa y oportuna a la población, fortalecer la cultura de prevención y salvaguardar la seguridad de todos en las áreas costeras.

De este modo, se reitera el llamado a mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar conductas de riesgo en zonas susceptibles. El monitoreo y la consigna de tomar medidas inmediatas pueden mitigar incidentes y preservar la vida humana durante la presencia de estos fenómenos naturales.