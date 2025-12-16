Perú

Municipalidad de Lima retrocede y ratifica que no cobrarán peajes en la Panamericana Sur “hasta todo el próximo año”

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, justificó a la teniente alcaldesa y dijo que sus declaraciones “fueron tergiversadas”

Otra vez, no más peajes. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró que el cobro de peajes en la Panamericana Sur permanecerá suspendido durante 2026, hasta que se implementen las vías alternas.

En una de sus apariciones ante la prensa, Reggiardo corrigió las declaraciones de la teniente alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Fabiola Morales, respecto a una eventual reanudación del cobro de peajes en la vía que estuvo concesionada a Rutas de Lima.

“Nosotros no vamos a cobrar peajes en tanto, por lo menos, no contemos con vías alternas, porque hay que hacer toda una serie de inversiones que no hizo la concesionaria. (...) Lo que quiero decir es que toda la temporada que viene, gran parte del próximo año y de repente hasta todo el próximo año, eso se tendrá que evaluar, no va a haber cobro de ningún peaje”, aclaró.

Renzo Reggiardo pide manejar con precaución en la Panamericana Sur tras salida de Rutas de Lima - MML

Justifica declaraciones de Morales

Con estas precisiones, el burgomaestre buscó dar “tranquilidad a la población” al reiterar que la suspensión del cobro se mantiene vigente. Asimismo, justificó las declaraciones de Morales, quien en una entrevista con RPP señaló que, en un escenario futuro, podría retomarse el peaje, pero con una tarifa más “asequible”.

Según explicó Reggiardo, esas afirmaciones fueron tergiversadas. “No hubo tal declaración de la regidora, de la teniente alcaldesa, Fabiola Morales. Lo he hablado con ella y estoy dando tranquilidad. Que nuestros vecinos se queden, en este momento, tranquilos, valga la redundancia”, agregó.

Reinicia el cobro del peaje en la Panamericana Sur - RPP

¿Qué dijo la teniente alcaldesa de Lima?

En diálogo con RPP, la teniente alcaldesa de Lima explicó que sí se estaba evaluando, a largo plazo, la posibilidad de restablecer el cobro de peajes. En ese contexto, sostuvo que el nuevo esquema tendría un costo “mucho más asequible para el ciudadano”, aunque precisó que no existe una fecha definida para su implementación.

“Por ahora no. Pero, lógicamente, estamos viendo más adelante cobrar un peaje, pero que sea un peaje mucho más asequible para el ciudadano. No tengo la fecha, pero sí se está estudiando. (...) No creo que antes de la temporada de verano”, señaló.

Rutas de Lima intenta cerrar el túnel Benavides, pero PNP y serenos impiden en Surco| Panamericana

¿Cuándo se reactivarían los peajes en la Panamericana Sur?

Reggiardo indicó que cualquier eventual reactivación del cobro ocurriría, como mínimo, después de 2026, ya que previamente deben construirse las vías alternas. Precisamente, la ausencia de estas rutas fue el argumento utilizado por el Poder Judicial para ordenar la suspensión de los peajes, decisión que posteriormente llevó a que Rutas de Lima, alegando falta de liquidez, dejara de prestar servicios en la Panamericana Sur.

Rutas de Lima advierte posible cierre del túnel Benavides si la MML no acude al traspaso de operaciones. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Rutas de Lima)

El alcalde de Lima señaló que se evaluará la posibilidad de otorgar la concesión a otra empresa, aunque subrayó que antes debe ejecutarse la infraestructura necesaria para garantizar una operación adecuada. Mientras tanto, los servicios que antes brindaba Rutas de Lima —como el mantenimiento de las pistas y la atención de emergencias— han pasado a estar a cargo de Emape y de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Peajes superan los 5 soles, afectando a la población que debe transitar diariamente, pues genera un costo de 10 soles. | Andina

Antes de que se considere el cobro de peajes, deben cumplirse dos condiciones. En primer lugar, es necesario habilitar vías alternas. En segundo término, una vez que estas se encuentren operativas, deberá realizarse una nueva concesión.

Universidad Científica del Sur es

Bono ONP de S/1.337 se

BCRP pone en circulación nueva

El enemigo 'oculto' de las

Revise su panetón: Este es
