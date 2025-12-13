Perú

Municipalidad de Lima confirma que volverá a cobrar peajes en la Panamericana Sur, pero con una tarifa “más asequible”

A puertas de la temporada de verano, una de las principales interrogantes es cómo la gestión de Renzo Reggiardo garantizará el orden y el adecuado mantenimiento de las vías de la Panamericana Sur

Peajes de Rutas de Lima
Peajes de Rutas de Lima quedaron sin efecto y comenzaron desmantelamiento de estructuras. (Foto: Agencia Andina)

Sí habrá peajes. La teniente alcaldesa de Lima, Fabiola Morales, señaló que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) sí cobrará peajes en la Panamericana Sur, vía que anteriormente estuvo concesionada a la empresa Rutas de Lima.

Según explicó la funcionaria, los usuarios pagarían un peaje “más asequible”. Aunque no precisó una fecha para su implementación, adelantó que el cobro se realizaría después de la temporada de verano, periodo en el que se registra una alta afluencia vehicular.

“(¿EMAPE cobrará peaje?) Por ahora no. Pero, lógicamente, estamos viendo más adelante cobrar un peaje, pero que sea un peaje mucho más asequible para el ciudadano. No tengo la fecha, pero sí se está estudiando. (...) No creo que antes de la temporada de verano”, declaró en RPP.

Rutas de Lima deja desde
Rutas de Lima deja desde hoy la administración de los peajes

Morales se mostró conforme con la salida de Rutas de Lima de la vía concesionada, al considerar que la empresa no ofrecía un servicio adecuado a los usuarios. Según indicó, la tarifa aplicada no se correspondía con las condiciones de la infraestructura ni con los niveles de seguridad.

“Estaba cobrando un alto peaje versus un servicio sumamente deficiente. Por ejemplo, uno se demoraba muchísimo tiempo. Había incluso peligro hasta de robos. Por tanto, el servicio no era bueno”, agregó.

Antes de que el Poder Judicial ordenara el cese del cobro, la tarifa impuesta por Rutas de Lima era de al menos S/ 7.50. Tras la ejecución de la medida judicial, la empresa se retiró de la vía argumentando que no contaba con los recursos necesarios para garantizar servicios como el mantenimiento y la atención de emergencias.

Rutas de Lima advierte que dejará de operar concesión este 2 de diciembre ante falta de ingresos por peajes. (Crédito: Infobae Perú)

El papel de la MML

Con la suspensión del contrato, Rutas de Lima anunció que no podía continuar operando por falta de liquidez y abandonó la vía. A partir del 4 de diciembre, la Municipalidad de Lima asumió el control de la Panamericana Sur.

Ese mismo día, durante una conferencia de prensa, el alcalde Renzo Reggiardo anunció la suspensión inmediata del cobro de peajes.

“Se viene una campaña de verano, esto va a estar cargado de automóviles. No vamos a cobrar un centavo de peajes, que quede claro eso. No se va a cobrar absolutamente nada”, afirmó.

En ese contexto, el burgomaestre hizo un llamado a los conductores, especialmente ante la cercanía de la temporada de verano —una de las épocas de mayor tránsito vehicular—, para que manejen con precaución. Reggiardo aseguró que la municipalidad cuenta con los recursos y el personal necesarios para atender cualquier emergencia que se presente en la vía.

“Yo decía que invoco, y lo hago con toda claridad, a la población a que tengan las precauciones del caso. No va a haber ahora estos enormes embotellamientos y congestiones que había producto del cobro de peaje”, añadió.

Renzo Reggiardo pide manejar con
Renzo Reggiardo pide manejar con precaución en la Panamericana Sur tras salida de Rutas de Lima - MML

¿Por qué no se puede entregar en concesión la vía?

En declaraciones previas, el alcalde Renzo Reggiardo explicó que no es posible concesionar los peajes de la Panamericana Sur debido a la inexistencia de una ruta alterna para los vehículos que no deseen pagar la tarifa.

Precisamente, la sentencia del Tribunal Constitucional que motivó la suspensión del cobro de peajes establece que esta situación vulnera el derecho constitucional al libre tránsito de los ciudadanos, al no ofrecerse una vía gratuita como opción.

En ese contexto, la Municipalidad de Lima está obligada a implementar una ruta alterna antes de evaluar un eventual restablecimiento del cobro de peajes en dicha vía.

Los cuatro proyectos en activos

Magaly Medina cuestiona a Christian

Dueño de negocio se defiende

Hospitales de Perú registran aumento

'Cara de dedo' fue asesinado
Juez Torres Tasso obedece al

Magaly Medina cuestiona a Christian

A qué hora juega Alianza

