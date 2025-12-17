Perú

Feriados de enero 2026 en Perú: ¿Cuántos son y qué días son de descanso obligatorio? Esto se publicó en El Peruano

El diario oficial publicó dos decretos que establecen los feriados nacionales y los días no laborables para el primer mes del nuevo año. Además, se ha conformado un feriado largo

Conoce las disposiciones del gobierno
Conoce las disposiciones del gobierno peruano sobre los feriados y días no laborables para enero 2026 | Foto composición: Infobae Perú

A pocas semanas de cerrar el 2025, muchos ciudadanos ya empiezan a planificar sus actividades, viajes y descansos para el próximo año. En ese contexto, enero de 2026 genera especial interés al marcar el inicio del calendario laboral, así como por la posibilidad de disfrutar de días libres consecutivos.

En el Perú, los feriados nacionales son días festivos establecidos por ley que obligan al descanso en todo el país, con goce de sueldo para los trabajadores del sector público y privado. Estas fechas buscan no solo conmemorar acontecimientos importantes, sino también garantizar el derecho al descanso y promover el bienestar de la población.

A diferencia de los feriados, los días no laborables son disposiciones excepcionales que se aplican principalmente al sector público y son establecidos por el Poder Ejecutivo, a través de decretos supremos refrendados por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

¿Cuántos feriados y días no laborables hay en enero de 2026?

En enero de 2026, el calendario de feriados regulados por el Decreto Legislativo N.º 713, contempla un feriado nacional obligatorio. Se trata del jueves 1 de enero, correspondiente a la celebración de Año Nuevo, fecha en la que los trabajadores tienen derecho a descanso remunerado en todo el país.

Los feriados están en el
Los feriados están en el ojo de la tormenta. Gremios de empresas ya se han pronunciado y buscan reducirlos, mientras el Ejecutivo busca consenso. - Crédito Andina

Este feriado, al caer a mitad de semana, ha generado expectativa entre la ciudadanía por la posibilidad de articular días adicionales de descanso, especialmente en el sector público.

En ese sentido, el Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, estableció el viernes 2 de enero de 2026 como día no laborable para el sector público, con el objetivo de fomentar el desarrollo del turismo interno. En el sector privado, la aplicación de este día no laborable queda sujeta a acuerdo entre el empleador y el trabajador.

Feriado largo enero 2026

El inicio de 2026 brindará a miles de peruanos la oportunidad de acceder a un feriado largo debido a la coincidencia entre un feriado nacional y un día no laborable decretado por el Ejecutivo. El jueves 1 de enero, feriado por Año Nuevo, se enlaza con el viernes 2 de enero, designado día no laborable para el sector público, lo que da lugar a un período extendido de descanso que podría abarcar hasta el fin de semana.

Esta medida beneficiará en particular a los trabajadores del sector público, quienes podrán contar con cuatro días consecutivos de descanso al sumar el sábado 3 y domingo 4 de enero, días usuales de descanso.

No obstante, el Gobierno no ha autorizado ni considerado el martes 31 de diciembre de 2025 como feriado ni como día no laborable. Por ello, esa fecha se mantiene como día laborable regular, tanto para el sector público como para el privado, descartándose así un descanso extendido desde fin de año.

Funcionamiento de los días no laborables

Los días no laborables se aplican sobre todo al sector público. Operan como jornadas de “puente” dispuestas por el Ejecutivo. Durante esas fechas, los trabajadores reciben su remuneración de manera regular, aunque deben recuperar las horas conforme a lo que establezca cada entidad. No existe compensación adicional ni pagos extraordinarios.

Con esta organización, muchos ciudadanos pueden ordenar con mayor claridad sus actividades y definir cómo emplear el tiempo libre que ofrece el cierre del 2025 y el inicio del 2026.

