¿Los centros comerciales atenderán en el feriado del 25 de diciembre? Actividades y horarios para asistir en familia

El 25 de diciembre, cuando la Navidad se celebra en familia, los principales centros comerciales de Lima adaptan sus horarios y actividades para recibir a miles de visitantes que buscan regalos, ingredientes y momentos de esparcimiento

La llegada de la Navidad transforma los centros comerciales de Lima en puntos de encuentro donde miles de personas buscan adquirir regalos, ingredientes y todo lo necesario para celebrar la Nochebuena y el Año Nuevo. Este año, la festividad cae el jueves 25 de diciembre de 2025, y muchos se preguntan qué alternativas ofrecen los malls en cuanto a horarios y actividades para quienes desean disfrutar en familia.

Mall del Sur: música y diversión para grandes y chicos

Mall del Sur (Av. Los Lirios 15801, Lima) se viste de fiesta con una agenda pensada para toda la familia. El segundo nivel del centro comercial alberga un show musical de pianista, disponible los viernes y sábados de 18:15 a 21:45 y lunes, martes, jueves y domingos de 17:30 a 21:00. Además, en el primer nivel, los niños pueden disfrutar de caritas pintadas todos los días de 16:30 a 20:15, accediendo a este beneficio por compras de S/50 en el centro comercial.

Hasta el momento, el horario de apertura para el 25 de diciembre no ha sido anunciado oficialmente, por lo que se espera que mantenga su horario habitual.

Plaza Lima Sur: gastronomía y cine para el feriado

En Plaza Lima Sur (Prolongación Paseo de la República s/n, Chorrillos), el feriado del 25 de diciembre —al igual que el primero de enero— trae una propuesta restringida. Solo las zonas de gastronomía estarán abiertas entre las 12:00 y las 20:00, mientras que el cine atenderá de 14:00 a 23:00. Esta opción permite disfrutar de una tarde de película o una comida en familia, incluso en plena festividad.

Jockey Plaza: últimas fotos con Papá Noel

Jockey Plaza ofrece la posibilidad de tomarse fotos con Papá Noel hasta el 24 de diciembre, de 16:00 a 18:00 en la plaza frente a Calvin Klein. Para el 25 de diciembre, no ha publicado un horario especial, por lo que se presume que operará bajo su cronograma regular. La ausencia de eventos en esa fecha sugiere una jornada más tranquila.

La Rambla: atención en dos sedes

Las dos sedes de La Rambla (Av. Javier Prado Este 2050, San Borja y Av. Brasil 778, Breña) funcionarán con horario especial el 25 de diciembre y el 1 de enero, de 10:00 a 22:00. Aunque no se han anunciado actividades particulares para estas jornadas, la extensión horaria facilita la visita y las compras.

Open Plaza: espíritu navideño con los Capiduendes

En Open Plaza (Panamericana Norte, Tomas Valle, Tupac Amaru), la Navidad se celebra con la comparsa de los Capiduendes, quienes animan con música y color a grandes y pequeños. Las presentaciones se realizan de lunes a domingo, de 16:30 a 20:30 en las galerías del centro comercial. Al igual que en otros malls, los horarios de atención no han sido actualizados oficialmente, por lo que se espera la continuidad de los horarios regulares.

Mall Aventura: alternativas para el 25 de diciembre

Mall Aventura (sedes en Santa Anita y San Juan de Lurigancho) atenderá el 25 de diciembre de 12:00 a 22:00, permitiendo que las familias disfruten de sus instalaciones durante buena parte del día. Por su parte, Minka (Av. Argentina 3093, Callao) aún no ha comunicado cambios en sus horarios, por lo que se prevé que mantenga su funcionamiento habitual.

Opciones para todos en la Navidad limeña

Los centros comerciales de Lima ofrecen una variedad de opciones de entretenimiento, gastronomía y actividades especiales para el 25 de diciembre. Aunque algunos mantienen horarios habituales y otros adaptan sus servicios, la ciudad dispone de alternativas para quienes deseen compartir en familia fuera del hogar. Es recomendable consultar las redes sociales oficiales de cada mall para confirmar cambios de último minuto y aprovechar las actividades pensadas para todos los públicos en esta temporada festiva.

