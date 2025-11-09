Perú

Del cuartel al mall: el histórico Hoyos Rubio se convertirá en el primer centro comercial del Rímac con una inversión de S/80 millones

El histórico terreno militar será remodelado para albergar tiendas, cines y zonas de recreación que buscan dinamizar la economía y el turismo en el distrito más antiguo de Lima

El Mall Aventura SJL tuvo
El Mall Aventura SJL tuvo un gran éxito y se espera lo mismo del centro comercial del Rímac. Foto: composición Infobae/IA

El distrito del Rímac, una de las zonas más emblemáticas de Lima Metropolitana, experimentará un cambio sin precedentes con la construcción de su primer centro comercial. El proyecto, que contará con una inversión aproximada de S/80 millones, se levantará en el terreno que alguna vez fue parte del Cuartel Hoyos Rubio, conocido por su antiguo polígono de tiro. Con esta obra, el distrito busca iniciar una nueva etapa de desarrollo económico y urbano.

El futuro complejo comercial, denominado Lomas Plaza, representa una apuesta por revitalizar un área que durante décadas estuvo alejada de la modernización que alcanzaron otros sectores de la capital. Este espacio no solo busca ofrecer una alternativa de consumo y entretenimiento para las familias del Rímac, sino también atraer nuevas inversiones y generar empleo para sus más de 200 mil habitantes.

Un proyecto que marca un antes y un después para el Rímac

La construcción de Lomas Plaza fue anunciada oficialmente durante 2024 y simboliza el ingreso del Rímac al mapa de los grandes proyectos comerciales del país. En la ceremonia de colocación de la primera piedra, realizada el 12 de noviembre, participaron autoridades locales, entre ellas el alcalde Néstor de la Rosa, quien destacó la relevancia de esta iniciativa para la reactivación económica del distrito.

La construcción del primer centro
La construcción del primer centro comercial del Rímac ha comenzado, y con ello, nuevas oportunidades de crecimiento para el distrito. Aquí te contamos cómo llegar y qué opciones comerciales ofrecerán este espacio. Foto: El Rico Rímac / Música Criolla / Infobae Perú

La obra estará a cargo de Besco Inmobiliaria, empresa que desarrolla además el proyecto residencial Lomas del Rímac, conformado por más de 6.000 viviendas. La combinación de ambos proyectos busca consolidar una zona moderna, con espacios habitacionales, áreas verdes y una oferta comercial que cubra las necesidades de los nuevos residentes y de los vecinos del entorno.

Lomas Plaza: diseño y ubicación estratégica

El nuevo centro comercial se construirá sobre un terreno de 5.000 metros cuadrados, ubicado en el área donde antes se encontraba el polígono de tiro del Cuartel Hoyos Rubio. Este espacio fue transformado en una zona residencial que ahora se prepara para recibir un complejo moderno, pensado como un strip mall, es decir, una plaza abierta con tiendas, restaurantes y zonas de esparcimiento.

Según lo anunciado, Lomas Plaza incluirá locales comerciales de diversas categorías, un patio de comidas, áreas recreativas y estacionamientos. Su diseño se alinea con las tendencias actuales de sostenibilidad y espacios al aire libre, adaptándose a las nuevas dinámicas urbanas. Los residentes cercanos han expresado su entusiasmo ante el impacto positivo que podría tener en la vida cotidiana del distrito y en la valorización de sus propiedades.

Más centros comerciales en camino

Centros comerciales, retail.
Centros comerciales, retail. Foto: Forbes Perú

El auge de los espacios comerciales en el Perú continúa en expansión. Además de Lomas Plaza en el Rímac, están en marcha otros proyectos de gran envergadura. En Lima, Cencosud prepara un nuevo mall sobre el actual Metro La Hacienda, en San Juan de Lurigancho, mientras que Proinversión anunció la construcción de un centro comercial en Huaraz, con una inversión estimada de S/62 millones.

Actualmente, Lima Metropolitana concentra más de 50 centros comerciales, lo que equivale a más de la mitad de los 101 existentes en todo el país. Esta tendencia refleja el dinamismo del sector y la importancia de la capital como núcleo del desarrollo comercial peruano. La llegada de Lomas Plaza al Rímac representa, por tanto, una señal de que los inversionistas comienzan a mirar hacia zonas históricas que buscan renovarse sin perder su identidad.

