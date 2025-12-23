Perú

Navidad y Año Nuevo sin gripe H3N2: claves para cuidarte en compras, cenas y salidas, según EsSalud

Lavado de manos, uso de mascarilla en lugares concurridos y ventilación en reuniones familiares son algunas de las recomendaciones para evitar contagios durante las fiestas.

Gripe H3N2 en fiestas: recomendaciones
Gripe H3N2 en fiestas: recomendaciones de EsSalud para cuidarte en Navidad y Año Nuevo. Composición Infobae Perú.

Las compras navideñas en Gamarra, las cenas familiares de Nochebuena o las salidas a una fiesta o a la playa por Año Nuevo suelen implicar aglomeraciones y contacto cercano. En ese contexto, EsSalud alerta sobre la influenza A (H3N2), una gripe de inicio súbito y síntomas intensos, y comparte una serie de recomendaciones clave para disfrutar de las fiestas sin poner en riesgo la salud.

Una gripe más agresiva que el resfrío común

En vísperas de Navidad y Año Nuevo, el Seguro Social de Salud (EsSalud) advirtió que la influenza A (H3N2) presenta un inicio distinto y más agresivo que el resfrío común e incluso puede confundirse con la COVID-19. Se caracteriza por fiebre alta, dolor muscular intenso, cefalea, cansancio extremo y tos seca, síntomas que pueden dejar a la persona prácticamente en cama en pocas horas.

El epidemiólogo Edwin Neciosup, de EsSalud, explicó a Infobae Perú que esta gripe “aparece de forma súbita y con síntomas intensos desde el inicio”, lo que la diferencia de otras infecciones respiratorias más leves.

EsSalud declara Alerta Amarilla nacional
EsSalud declara Alerta Amarilla nacional por Navidad y Año Nuevo para asegurar atención ante emergencias - EsSalud

Compras navideñas: cómo cuidarse en lugares concurridos

Durante las semanas previas a Navidad, miles de personas acuden a zonas altamente congestionadas como Gamarra, el Centro de Lima o centros comerciales. En estos espacios, donde es difícil mantener la distancia, EsSalud recomienda reforzar medidas básicas de prevención.

El especialista señaló que el lavado frecuente de manos es clave y, cuando no se cuenta con agua y jabón, se debe usar alcohol en gel tras tocar superficies o bajar del transporte público. Asimismo, recomendó el uso de mascarilla, sobre todo en personas con factores de riesgo o síntomas respiratorios leves, para reducir la posibilidad de contagio.

Navidad en Mesa Redonda: MML
Navidad en Mesa Redonda: MML combina tecnología y reordenamiento comercial para reducir riesgos

Reuniones y cenas familiares

Las cenas de Navidad y los encuentros familiares representan otro momento de riesgo si no se toman precauciones. Neciosup recordó que es fundamental proteger a los grupos más vulnerables, como niñas y niños menores de cinco años, adultos mayores y personas con comorbilidades (diabetes, hipertensión, tratamientos oncológicos).

Entre las recomendaciones están usar mascarilla si se presentan síntomas, mantener cierta distancia con personas vulnerables y ventilar adecuadamente los ambientes, permitiendo la circulación y recambio de aire para disminuir la carga viral en espacios cerrados.

En el Perú el riesgo
En el Perú el riesgo de brotes es actualmente leve a moderado, debido a que el clima cálido de la región limita la propagación masiva del virus| Foto: Canvas

Año Nuevo en la playa o en fiestas

Para quienes planean recibir el Año Nuevo fuera de casa, EsSalud aclaró que una persona con influenza difícilmente se sentirá en condiciones de salir, debido al fuerte malestar general. Sin embargo, si se presentan síntomas leves y se decide compartir con otras personas, es importante no exponer a los demás, usar mascarilla en espacios cerrados y portar alcohol en gel para la higiene de manos.

El epidemiólogo diferenció la influenza de otros virus respiratorios: mientras el resfrío genera congestión leve, la gripe H3N2 provoca fiebre alta, dolores musculares intensos y un cansancio incapacitante.

Alerta por la gripe H3N2:
Alerta por la gripe H3N2: el 50% de la población vulnerable sigue sin inmunización en Perú este 2025| Foto: Canva

¿Qué hacer si aparecen los síntomas?

Si una persona contrae la influenza H3N2, EsSalud recomienda reposo, hidratación constante —especialmente en niños y adultos mayores— y tratamiento sintomático para aliviar fiebre y dolor, ya que no existe un tratamiento específico contra el virus. También es clave mantener una alimentación saludable y respetar las horas de descanso.

EsSalud pide a los ciudadanos
EsSalud pide a los ciudadanos que usen mascarilla si presentan síntomas respiratorios de la gripe H3N2. (Foto: Minsa)

Vacunación y orientación médica

EsSalud recordó que la vacunación contra la influenza se realizó entre abril y diciembre, priorizando a menores de cinco años, gestantes, adultos mayores, personas con comorbilidades y personal de salud. Quienes ya recibieron la vacuna durante el año no deben aplicarse una nueva dosis, pero esta sigue siendo fundamental para reducir complicaciones y hospitalizaciones.

Ante cualquier duda o sospecha de influenza A (H3N2), las personas aseguradas pueden comunicarse con la Línea 107 de EsSalud, opción 0, donde recibirán orientación médica oportuna.

El árbol navideño de más
El árbol navideño de más de 40 metros en Tacna se convierte en el más grande del Perú y atrae a miles de visitantes.

En estas fiestas, el mensaje es claro: celebrar con responsabilidad, cuidarse y cuidar a los demás para que Navidad y Año Nuevo sean momentos de encuentro, no de enfermedad.

