Navidad y Año Nuevo sin gripe H3N2: claves para cuidarte en compras, cenas y salidas, según EsSalud

Las compras navideñas en Gamarra, las cenas familiares de Nochebuena o las salidas a una fiesta o a la playa por Año Nuevo suelen implicar aglomeraciones y contacto cercano. En ese contexto, EsSalud alerta sobre la influenza A (H3N2), una gripe de inicio súbito y síntomas intensos, y comparte una serie de recomendaciones clave para disfrutar de las fiestas sin poner en riesgo la salud.

Una gripe más agresiva que el resfrío común

En vísperas de Navidad y Año Nuevo, el Seguro Social de Salud (EsSalud) advirtió que la influenza A (H3N2) presenta un inicio distinto y más agresivo que el resfrío común e incluso puede confundirse con la COVID-19. Se caracteriza por fiebre alta, dolor muscular intenso, cefalea, cansancio extremo y tos seca, síntomas que pueden dejar a la persona prácticamente en cama en pocas horas.

El epidemiólogo Edwin Neciosup, de EsSalud, explicó a Infobae Perú que esta gripe “aparece de forma súbita y con síntomas intensos desde el inicio”, lo que la diferencia de otras infecciones respiratorias más leves.

Compras navideñas: cómo cuidarse en lugares concurridos

Durante las semanas previas a Navidad, miles de personas acuden a zonas altamente congestionadas como Gamarra, el Centro de Lima o centros comerciales. En estos espacios, donde es difícil mantener la distancia, EsSalud recomienda reforzar medidas básicas de prevención.

El especialista señaló que el lavado frecuente de manos es clave y, cuando no se cuenta con agua y jabón, se debe usar alcohol en gel tras tocar superficies o bajar del transporte público. Asimismo, recomendó el uso de mascarilla, sobre todo en personas con factores de riesgo o síntomas respiratorios leves, para reducir la posibilidad de contagio.

Reuniones y cenas familiares

Las cenas de Navidad y los encuentros familiares representan otro momento de riesgo si no se toman precauciones. Neciosup recordó que es fundamental proteger a los grupos más vulnerables, como niñas y niños menores de cinco años, adultos mayores y personas con comorbilidades (diabetes, hipertensión, tratamientos oncológicos).

Entre las recomendaciones están usar mascarilla si se presentan síntomas, mantener cierta distancia con personas vulnerables y ventilar adecuadamente los ambientes, permitiendo la circulación y recambio de aire para disminuir la carga viral en espacios cerrados.

Año Nuevo en la playa o en fiestas

Para quienes planean recibir el Año Nuevo fuera de casa, EsSalud aclaró que una persona con influenza difícilmente se sentirá en condiciones de salir, debido al fuerte malestar general. Sin embargo, si se presentan síntomas leves y se decide compartir con otras personas, es importante no exponer a los demás, usar mascarilla en espacios cerrados y portar alcohol en gel para la higiene de manos.

El epidemiólogo diferenció la influenza de otros virus respiratorios: mientras el resfrío genera congestión leve, la gripe H3N2 provoca fiebre alta, dolores musculares intensos y un cansancio incapacitante.

¿Qué hacer si aparecen los síntomas?

Si una persona contrae la influenza H3N2, EsSalud recomienda reposo, hidratación constante —especialmente en niños y adultos mayores— y tratamiento sintomático para aliviar fiebre y dolor, ya que no existe un tratamiento específico contra el virus. También es clave mantener una alimentación saludable y respetar las horas de descanso.

Vacunación y orientación médica

EsSalud recordó que la vacunación contra la influenza se realizó entre abril y diciembre, priorizando a menores de cinco años, gestantes, adultos mayores, personas con comorbilidades y personal de salud. Quienes ya recibieron la vacuna durante el año no deben aplicarse una nueva dosis, pero esta sigue siendo fundamental para reducir complicaciones y hospitalizaciones.

Ante cualquier duda o sospecha de influenza A (H3N2), las personas aseguradas pueden comunicarse con la Línea 107 de EsSalud, opción 0, donde recibirán orientación médica oportuna.

En estas fiestas, el mensaje es claro: celebrar con responsabilidad, cuidarse y cuidar a los demás para que Navidad y Año Nuevo sean momentos de encuentro, no de enfermedad.